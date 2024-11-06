Тур: 32.
2:0
Перерыв
0'
1:0
9' ГолСаварино Джефферсон
2:0
12' ГолЭнрике Луис
37' Желтая карточкаVictor X
44' Вторая желтая карточкаVictor X
Ход матча
9'
12'
2:0
37'
44'
12
John
Victor
34
Адриэлсон
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Жезус
Игор
38
Victor
X
3
Leo
XV
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
10
Пайе
Димитри
21
Менесес
Хеан
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
21 Менесес ХеанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
32 Рохас РобертЗащитник
- Защитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 РайанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rafael Paiva
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
38 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.72
1.32
Среднее время на гол
52
68
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.2
1.31
Среднее время на гол
75
68
Всего голов
55
50
Голов в среднем за матч
1.45
1.32
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
62
68
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|7 (1)
|0.22
|Саварино Джефферсон
|5
|0.16
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.16
|Жезус Игор
|5
|0.16
|Сантос Жуниор
|3
|0.09
|Данило Барбоза
|3
|0.09
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.09
|Понте Матео
|3
|0.09
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.06
|Мартинс Матеус
|2
|0.06
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Грегоре
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|9
|0.28
|David VI
|4
|0.13
|Пайе Димитри
|3 (1)
|0.09
|Адсон
|2
|0.06
|Mateus Cocao
|2
|0.06
|Emerson Rodriguez
|2
|0.06
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Lucas Piton
|1
|0.03
|Леандриньо
|1
|0.03
|Луис Виктор
|1
|0.03
|Майкон Перейра
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Райан I
|1
|0.03
|Сфорца Хуан
|1
|0.03
|Henrique Paulo
|1
|0.03
|Lyncon
|1
|0.03
|Victor X
|1
|0.03
|Guilherme Estrella
|1
|0.03
|GB
|1
|0.03
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Leo XV
|0
|0
|Родригес Хосе Луис II
|0
|0
|JP
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|7
|1
|Грегоре
|7
|0
|Баштуш Бартоломеу
|6
|0
|Marlon Freitas
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|8
|1
|David VI
|6
|1
|Hugo Moura
|6
|1
|Pablo Vegetti
|7
|0
|Victor X
|4
|1
|Майкон Перейра
|5
|0
|Луис Виктор
|3
|1
|Гальдамес Пабло
|4
|0
|Lucas Piton
|4
|0
|Henrique Paulo
|4
|0
|Росси
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Соуза Жосеф
|1
|1
|Адсон
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Пайе Димитри
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Emerson Rodriguez
|1
|0
|Маркус Эрик
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Васко да Гама
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Васко да Гама
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
19
23
Ботафого Рио-де-Жанейро
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
65% (20)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Васко да Гама
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
22
30
Голы по времени матча
Забито
25
11
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
4
16%
0
0%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
3
12%
3
27%
31-45
4
16%
2
18%
46-60
5
20%
4
36%
61-75
8
32%
1
9%
76-90
Пропущено
11
22
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
18%
5
23%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
1
9%
6
27%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
4
36%
5
23%
76-90
Забито
24
24
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
5
21%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
8
33%
5
21%
76-90
Пропущено
15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
27%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
20%
3
14%
76-90
Забито
49
35
16 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
9
18%
3
9%
1-15
3
6%
4
11%
16-30
4
8%
7
20%
31-45
8
16%
8
23%
46-60
9
18%
7
20%
61-75
16
33%
6
17%
76-90
Пропущено
26
44
14 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 24
6
23%
8
18%
1-15
3
12%
6
14%
16-30
5
19%
6
14%
31-45
2
8%
9
20%
46-60
3
12%
7
16%
61-75
7
27%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Байя 3:2 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0
Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
2:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
2
9 раз 29%
0
3 раза 10%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
69
97
312
214
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
96
79
213
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
229
1318
1120
427
229
328
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|32
|20
|7
|5
|51 - 26
|67
|2.
|32
|18
|7
|7
|53 - 27
|61
|3.
|32
|17
|9
|6
|44 - 32
|60
|4.
|1:0
|32
|15
|11
|6
|43 - 28
|56
|5.
|31
|16
|7
|8
|50 - 37
|55
|6.
|1:0
|32
|16
|6
|10
|43 - 33
|54
|7.
|0:1
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|8.
|31
|12
|8
|11
|36 - 33
|44
|9.
|0:2
|32
|12
|7
|13
|36 - 45
|43
|10.
|30
|10
|11
|9
|42 - 45
|41
|11.
|32
|11
|6
|15
|38 - 41
|39
|12.
|32
|11
|5
|16
|37 - 46
|38
|13.
|32
|9
|11
|12
|37 - 40
|38
|14.
|32
|10
|7
|15
|28 - 34
|37
|15.
|0:1
|32
|9
|10
|13
|38 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|34 - 40
|35
|17.
|31
|9
|7
|15
|33 - 39
|34
|18.
|32
|8
|10
|14
|38 - 51
|34
|19.
|32
|6
|10
|16
|25 - 41
|28
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|2:0
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|4.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|0:1
|16
|10
|2
|4
|21 - 10
|32
|7.
|1:0
|16
|9
|5
|2
|23 - 13
|32
|8.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|9.
|0:2
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|12.
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|0:1
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|18.
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 20
|22
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|7.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|8.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|0:1
|16
|4
|2
|10
|18 - 26
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|16 - 21
|14
|12.
|0:1
|16
|3
|5
|8
|21 - 28
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|15.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|16.
|0:2
|16
|3
|3
|10
|11 - 24
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|8 - 24
|9
|18.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|19.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11