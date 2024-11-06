  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Ботафого Рио-де-Жанейро
2:0
Перерыв
Васко да Гама
0'
1:0
9' Гол
Саварино Джефферсон
2:0
12' Гол
Энрике Луис
37' Желтая карточка
Victor X
44' Вторая желтая карточка
Victor X

Ход матча

9'
Саварино Джефферсон
(Теллес Алекс)
1:0
12'
Энрике Луис
2:0
37'
 
Victor X
44'
 
Victor X
45'
 
Майкон Перейра
Менесес Хеан
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Васко да Гама
1.42
9.20
Реклама, zenit.win
8.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
34
Адриэлсон
20
Alexander
Barboza
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
23
Альмада
Тьяго
99
Жезус
Игор
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
38
Victor
X
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
2
Родригес
Хосе
Луис
II
10
Пайе
Димитри
21
Менесес
Хеан
99
Pablo
Vegetti
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Васко да Гама
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

38 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:1
ККГ
2:4
СA
1:0
СA
2:0
ККГ
2:0
ККГ
0:1
СB
0:4
СB
2:0
КК
0:1
КК
0:1
ККГ
1:1
СA
3:0
К
0:0
К
1:0
СA
2:3
ККГ
1:0
СA
2:1
СA
1:0
ККГР
1:1
СA
1:2
ЧК
1:2
ЧК
1:0
К
4:2
КБ
2:2
ЧК
1:1
БСА
2:2
БСА
2:3
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:1
CC
0:4
CC
1:4
СA
1:1
CC
2:3
СA
2:1

Голы

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.72
1.32

Среднее время на гол

52
68

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.2
1.31

Среднее время на гол

75
68

Всего голов

55
50

Голов в среднем за матч

1.45
1.32

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

62
68

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 7 (1) 0.22
Саварино Джефферсон 5 0.16
Соарес Франсиско 5 (2) 0.16
Жезус Игор 5 0.16
Сантос Жуниор 3 0.09
Данило Барбоза 3 0.09
Баштуш Бартоломеу 3 0.09
Понте Матео 3 0.09
Эдуардо Карлос II 2 0.06
Мартинс Матеус 2 0.06
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Грегоре 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Lucas Halter 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Теллес Алекс 0 0
Alexander Barboza 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 9 0.28
David VI 4 0.13
Пайе Димитри 3 (1) 0.09
Адсон 2 0.06
Mateus Cocao 2 0.06
Emerson Rodriguez 2 0.06
Hugo Moura 1 0.03
Lucas Piton 1 0.03
Леандриньо 1 0.03
Луис Виктор 1 0.03
Майкон Перейра 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Райан I 1 0.03
Сфорца Хуан 1 0.03
Henrique Paulo 1 0.03
Lyncon 1 0.03
Victor X 1 0.03
Guilherme Estrella 1 0.03
GB 1 0.03
Гальдамес Пабло 0 0
Росси 0 0
Leo XV 0 0
Родригес Хосе Луис II 0 0
JP 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 7 1
Грегоре 7 0
Баштуш Бартоломеу 6 0
Marlon Freitas 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Соарес Франсиско 4 0
Данило Барбоза 4 0
Lucas Halter 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Cuiabano 4 0
Че Че 2 1
Жорж Артур 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Понте Матео 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Жезус Игор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Ярлен 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Cocao 8 1
David VI 6 1
Hugo Moura 6 1
Pablo Vegetti 7 0
Victor X 4 1
Майкон Перейра 5 0
Луис Виктор 3 1
Гальдамес Пабло 4 0
Lucas Piton 4 0
Henrique Paulo 4 0
Росси 3 0
Leo XV 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Соуза Жосеф 1 1
Адсон 2 0
Райан I 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Пайе Димитри 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Домингес Максим 1 0
Emerson Rodriguez 1 0
Маркус Эрик 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Васко да Гама
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Васко да Гама
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

19
23
Ботафого Рио-де-Жанейро
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
65% (20)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Васко да Гама
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

22
30

Голы по времени матча

Забито

25
11
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
4
16%
0
0%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
3
12%
3
27%
31-45
4
16%
2
18%
46-60
5
20%
4
36%
61-75
8
32%
1
9%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
18%
5
23%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
1
9%
6
27%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
4
36%
5
23%
76-90

Забито

24
24
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
5
21%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
8
33%
5
21%
76-90

Пропущено

15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
27%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
20%
3
14%
76-90

Забито

49
35
16 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
9
18%
3
9%
1-15
3
6%
4
11%
16-30
4
8%
7
20%
31-45
8
16%
8
23%
46-60
9
18%
7
20%
61-75
16
33%
6
17%
76-90

Пропущено

26
44
14 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 24
6
23%
8
18%
1-15
3
12%
6
14%
16-30
5
19%
6
14%
31-45
2
8%
9
20%
46-60
3
12%
7
16%
61-75
7
27%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Байя 3:2 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0
Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
2:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
2
9 раз 29%
0
3 раза 10%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
9
7
3
12
2.5
2
14
2
13
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
9
6
7
9
1.5
2
13
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
22
9
13
18
1.5
11
20
4
27
2.5
2
29
3
28
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 32 20 7 5 51 - 26 67
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 18 7 7 53 - 27 61
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 32 15 11 6 43 - 28 56
5.
Фламенго
 31 16 7 8 50 - 37 55
6.
Сан-Паулу
 1:0 32 16 6 10 43 - 33 54
7.
Байя
 0:1 32 13 7 12 42 - 38 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 0:2 32 12 7 13 36 - 45 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Витория
 32 11 5 16 37 - 46 38
13.
Коринтианс
 32 9 11 12 37 - 40 38
14.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
15.
Крисьюма
 0:1 32 9 10 13 38 - 45 37
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 32 6 10 16 25 - 41 28
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 16 11 3 2 27 - 11 36
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
4.
Сан-Паулу
 1:0 16 11 2 3 26 - 13 35
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 0:1 16 10 2 4 21 - 10 32
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 9 5 2 23 - 13 32
8.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
9.
Васко да Гама
 0:2 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 0:1 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 15 6 4 5 25 - 20 22
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 1:0 16 5 4 7 17 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Крисьюма
 0:1 16 4 2 10 18 - 26 14
11.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
12.
Байя
 0:1 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Куяба
 16 3 5 8 12 - 24 14
14.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
15.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 0:2 16 3 3 10 11 - 24 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Коринтианс Алберто Юри 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Васко да Гама
1.42
9.20
Реклама, zenit.win
8.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Васко да Гама онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный