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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Первый тайм: 44'
Крисьюма
0'
1:0
42' Гол

Ход матча

42'
1:0
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Крисьюма
1.35
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5.30
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8.50
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Все Коэффициенты
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
18
Рохель
Агустин
44
Витао
26
Бернабей
Александро
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
1
Gustavo
XII
13
Jonatan
Moreira
III
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
150
Клаудиньо
Родригес
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
7
Fellipe
Mateus
11
Боласье
Янник
9
Визеу
Фелипе
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Крисьюма

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СB
2:3
СB
1:1
КСМР
1:3
БСА
3:0
БСА
0:0
БСА
0:1
БСА
2:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.33

Среднее время на гол

112
270

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.22
Уэсли Лопес 7 0.22
Патрик Алан 6 (3) 0.19
Бернабей Александро 3 0.09
Тьяго Маия 2 0.06
Бруно Табата 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Валенсия Эннер 2 0.06
Гомес Бруно 1 0.03
Бустос Фабрисио 1 0.03
Вандерсон 1 0.03
Igor Gomes 1 0.03
Gustavo Alves 1 0.03
Gabriel Carvalho 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Мальо Уго 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Витао 1 0.03
Ricardo Mathias 1 0.03
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.19
Matheus XV 5 0.16
Кайке Артур 5 0.16
Fellipe Mateus 3 0.09
Marcelo Hermes 2 0.06
Клаудиньо Родригес 2 0.06
Gustavo Barreto 2 0.06
Rodrigo Fagundes 2 0.06
Трауко Мигель 2 0.06
Визеу Фелипе 2 0.06
Higor Meritao 2 0.06
Роналд 1 0.03
Newton 1 0.03
Анхель Вилькер 1 0.03
Фигейреду Тобиаш 1 0.03
Renato Kayzer 1 0.03
Аллано Лима 0 0
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 8 0
Фернандо Режес 6 0
Меркадо Габриэль 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Тьяго Маия 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Витао 4 0
Рохель Агустин 2 1
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Рочет Серхио 3 0
Ромуло 3 0
Igor Gomes 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Валенсия Эннер 2 0
Гомес Бруно 2 0
Вандерсон 2 0
Бернабей Александро 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Ricardo Mathias 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Бруно Табата 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 8 2
Rodrigo Fagundes 7 0
Роналд 6 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Newton 4 0
Walisson 4 0
Fellipe Mateus 4 0
Трауко Мигель 2 1
Боласье Янник 3 0
Клаудиньо Родригес 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Анхель Вилькер 2 0
Alisson III 2 0
Кайке Артур 2 0
Визеу Фелипе 1 0
Jonatan Moreira III 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Крисьюма
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
9
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Крисьюма
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

19
17
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Крисьюма
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

26
26

Голы по времени матча

Забито

22
19
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
9%
2
11%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
18%
5
26%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
7
32%
6
32%
76-90

Пропущено

13
24
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
31%
4
17%
31-45
4
31%
5
21%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
2
15%
5
21%
76-90

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
5%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
7
35%
4
20%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
5
25%
3
15%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
3
20%
6
32%
76-90

Забито

42
39
17 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
5 Не забивали 4
3
7%
4
10%
1-15
3
7%
3
8%
16-30
11
26%
9
23%
31-45
5
12%
9
23%
46-60
8
19%
5
13%
61-75
12
29%
9
23%
76-90

Пропущено

28
43
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 26
4
14%
4
9%
1-15
0
0%
4
9%
16-30
8
29%
8
19%
31-45
4
14%
8
19%
46-60
7
25%
8
19%
61-75
5
18%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0
Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Крисьюма

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
16 раз 52%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
6
10
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
4
11
3
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
26
5
11
20
1.5
10
21
5
26
2.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 32 20 7 5 51 - 26 67
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 18 7 7 53 - 27 61
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Фламенго
 31 16 7 8 50 - 37 55
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 32 14 12 6 42 - 28 54
6.
Сан-Паулу
 0:0 32 15 7 10 42 - 33 52
7.
Байя
 0:0 32 13 8 11 42 - 37 47
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 0:2 32 12 7 13 36 - 45 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Витория
 32 11 5 16 37 - 46 38
13.
Коринтианс
 32 9 11 12 37 - 40 38
14.
Крисьюма
 0:0 32 9 11 12 38 - 44 38
15.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 32 6 10 16 25 - 41 28
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 16 11 3 2 27 - 11 36
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
4.
Сан-Паулу
 0:0 16 11 2 3 26 - 13 35
5.
Байя
 0:0 16 10 3 3 21 - 9 33
6.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Васко да Гама
 0:2 16 9 4 3 25 - 21 31
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 16 8 6 2 22 - 13 30
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 0:0 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 15 6 4 5 25 - 20 22
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
7.
Сан-Паулу
 0:0 16 4 5 7 16 - 20 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Крисьюма
 0:0 16 4 3 9 18 - 25 15
10.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
11.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
12.
Байя
 0:0 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Куяба
 16 3 5 8 12 - 24 14
14.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
15.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 0:2 16 3 3 10 11 - 24 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Коринтианс Алберто Юри 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Крисьюма
1.35
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5.30
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8.50
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Интернасьонал Порту Алегре
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