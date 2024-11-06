Тур: 32.
2:0
Конец матча
0'
1:0
42' ГолПатрик Алан
45' Желтая карточкаJonatan Moreira III
45' Красная карточкаВизеу Фелипе
83' Желтая карточкаУэсли Лопес
83' Желтая карточкаNewton
2:0
90' ГолУэсли Лопес
90'+7
Ход матча
42'
1:0
45'
55'
83'
83'
90'
2:0
90'
15
Гомес
Бруно
44
Витао
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
8
Newton
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
-
39 Luis Aquino
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
-
25 Alisson III
-
17 Matheus XV
-
20 Дуду V1
-
77 Werik
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Крисьюма
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.33
Среднее время на гол
112
270
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|8
|0.25
|Патрик Алан
|7 (3)
|0.22
|Борре Рафаэль
|7
|0.22
|Бернабей Александро
|3
|0.09
|Тьяго Маия
|2
|0.06
|Бруно Табата
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Валенсия Эннер
|2
|0.06
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Бустос Фабрисио
|1
|0.03
|Вандерсон
|1
|0.03
|Igor Gomes
|1
|0.03
|Gustavo Alves
|1
|0.03
|Gabriel Carvalho
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|Ricardo Mathias
|1
|0.03
|Рохель Агустин
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.19
|Matheus XV
|5
|0.16
|Кайке Артур
|5
|0.16
|Fellipe Mateus
|3
|0.09
|Marcelo Hermes
|2
|0.06
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.06
|Gustavo Barreto
|2
|0.06
|Rodrigo Fagundes
|2
|0.06
|Трауко Мигель
|2
|0.06
|Визеу Фелипе
|2
|0.06
|Higor Meritao
|2
|0.06
|Роналд
|1
|0.03
|Newton
|1
|0.03
|Анхель Вилькер
|1
|0.03
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.03
|Renato Kayzer
|1
|0.03
|Аллано Лима
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|9
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Рохель Агустин
|2
|1
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Бернабей Александро
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|8
|2
|Rodrigo Fagundes
|7
|0
|Роналд
|6
|0
|Newton
|5
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Walisson
|4
|0
|Fellipe Mateus
|4
|0
|Трауко Мигель
|2
|1
|Боласье Янник
|3
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Визеу Фелипе
|1
|1
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Jonatan Moreira III
|2
|0
|Кайке Артур
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Крисьюма
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
9
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Крисьюма
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
19
17
Интернасьонал Порту Алегре
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (8)
56% (18)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Крисьюма
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
26
26
Голы по времени матча
Забито
24
19
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
8%
2
11%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
21%
5
26%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
8
33%
6
32%
76-90
Пропущено
13
26
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
4
31%
5
19%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
2
15%
6
23%
76-90
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
5%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
7
35%
4
20%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
5
25%
3
15%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
3
20%
6
32%
76-90
Забито
44
39
18 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 18
5 Не забивали 5
3
7%
4
10%
1-15
3
7%
3
8%
16-30
12
27%
9
23%
31-45
5
11%
9
23%
46-60
8
18%
5
13%
61-75
13
30%
30%
9
23%
76-90
Пропущено
28
45
12 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 27
4
14%
4
9%
1-15
0
0%
4
9%
16-30
8
29%
9
20%
31-45
4
14%
8
18%
46-60
7
25%
8
18%
61-75
5
18%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0
Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Крисьюма
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
2:1
7 раз 22%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
16 раз 50%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
79
610
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
511
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
266
1220
1022
527
131
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11