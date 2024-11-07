Тур: 32.
Ход матча
24'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
23
Луис
Давид
29
Аллан
Соуза
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 КлейтонЗащитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
-
57 Иаго ЛопесЗащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
30 Ричард МайклНападающий
-
-
-
49 Dyogo
-
51 Daniel Sales
-
Главный тренер: Филипе Луис
История личных встреч
Крузейро
Фламенго
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
73.3%
8 побед 11 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед
34 матча
41.2%
14.7%
44.1%
14 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
8 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.12
0.94
Среднее время на гол
80
95
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.65
0.82
Среднее время на гол
54
109
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.19
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.16
|Верон Габриэл
|5
|0.16
|Rafael VII
|3
|0.09
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.09
|Барреаль Альваро
|2
|0.06
|Артур Гомес VIII
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.34
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.16
|Энрике Бруно
|5
|0.16
|Жерсон Сантос
|3
|0.09
|Араужо Луис
|3
|0.09
|Габриэл Барбоза
|3 (2)
|0.09
|Де ла Крус Николас
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.06
|Мойзес Моура
|2
|0.06
|Луис Давид
|2
|0.06
|Ричард Майкл
|2
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Matheus Goncalves
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Жоао
|7
|1
|Перейра Матеус
|8
|0
|Ivaldo
|8
|0
|Виллиам Фуртадо
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Энрике Матеус
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|6
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Пульгар Эрик
|5
|0
|Аллан Соуза
|5
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Варела Гильермо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Фламенго
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
8
Крузейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Фламенго
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
9
23
Крузейро
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
Фламенго
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
12
31
Голы по времени матча
Забито
26
25
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
5
19%
1
4%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
15%
7
28%
31-45
6
23%
2
8%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
5
19%
8
32%
76-90
Пропущено
10
20
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
20%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
3
30%
8
40%
76-90
Забито
11
25
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
3
27%
2
8%
1-15
1
9%
6
24%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
5
45%
5
20%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
1
5%
1
6%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
4
18%
5
29%
29%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90
Забито
37
50
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 19
12 Не забивали 4
8
22%
3
6%
1-15
3
8%
11
22%
16-30
6
16%
9
18%
31-45
6
16%
5
10%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
10
27%
13
26%
76-90
Пропущено
32
37
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 25
3
9%
4
11%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
7
22%
3
8%
31-45
5
16%
9
24%
46-60
3
9%
4
11%
61-75
8
25%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0
Фламенго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0
Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Результаты матчей
Крузейро
Фламенго
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 26%
1:1
6 раз 19%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
2
12 раз 39%
1
12 раз 39%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
96
97
411
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
132
313
69
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
274
1219
1516
526
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|7
|5
|52 - 26
|67
|2.
|32
|18
|7
|7
|53 - 27
|61
|3.
|32
|17
|9
|6
|44 - 32
|60
|4.
|0:0
|32
|16
|8
|8
|50 - 37
|56
|5.
|32
|15
|11
|6
|44 - 28
|56
|6.
|32
|16
|6
|10
|45 - 33
|54
|7.
|32
|13
|7
|12
|42 - 40
|46
|8.
|0:0
|32
|12
|9
|11
|36 - 33
|45
|9.
|32
|12
|7
|13
|36 - 46
|43
|10.
|0:0
|31
|10
|12
|9
|42 - 45
|42
|11.
|32
|11
|6
|15
|38 - 41
|39
|12.
|32
|11
|5
|16
|37 - 46
|38
|13.
|32
|9
|11
|12
|37 - 40
|38
|14.
|32
|10
|7
|15
|28 - 34
|37
|15.
|32
|9
|10
|13
|38 - 46
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|34 - 40
|35
|17.
|31
|9
|7
|15
|33 - 39
|34
|18.
|32
|8
|10
|14
|38 - 51
|34
|19.
|32
|6
|10
|16
|25 - 41
|28
|20.
|0:0
|32
|5
|8
|19
|23 - 50
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|3
|2
|28 - 11
|36
|3.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|4.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|5.
|0:0
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|7.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|25 - 11
|32
|8.
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|9.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|12.
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|18.
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|20.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 22
|18
|8.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|16
|4
|2
|10
|18 - 27
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|16 - 21
|14
|12.
|16
|3
|5
|8
|21 - 28
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|15.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|11 - 25
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|8 - 24
|9
|18.
|0:0
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|19.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11