  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Крузейро
0:1
Конец матча
Фламенго
0'
24' Желтая карточка
Плата Гонсало
51' Желтая карточка
Хавьер Марлон
0:1
53' Гол
Луис Давид
62' Желтая карточка
Луис Давид
69' Желтая карточка
Эвертон Соарес
73' Желтая карточка
Lucas Villalba
80' Желтая карточка
Аллан Соуза
86' Желтая карточка
Алекс Сандро
90' Вторая желтая карточка
Аллан Соуза
90'+8
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
20
Уолас
Соуза
97
Энрике
Матеус
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
9
Жорже
Кайо
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
23
Луис
Давид
15
Бруно
Фабрисио
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
29
Аллан
Соуза
45
Плата
Гонсало
37
Алькарас
Карлос
27
Энрике
Бруно
20
Matheus
Goncalves
Крузейро
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Крузейро
Фламенго

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
73.3%
8 побед 11 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед

34 матча

41.2%
14.7%
44.1%
14 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
8 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:2
КЛ
0:1
СA
1:0
КЛ
0:2
СA
2:0
К
0:0
К
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
БСА
3:0
БСА
3:0
БСА
1:1
БСА
1:0
КБ
1:0
КБ
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:1

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.12
0.94

Среднее время на гол

80
95

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.65
0.82

Среднее время на гол

54
109

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.19
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.16
Верон Габриэл 5 0.16
Rafael VII 3 0.09
Juan Dinenno 3 (1) 0.09
Барреаль Альваро 2 0.06
Артур Гомес VIII 2 0.06
Энрике Матеус 2 0.06
Витиньо Виктор 1 0.03
Жорже Кайо 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Роберт Винисиус 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.34
Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.16
Энрике Бруно 5 0.16
Жерсон Сантос 3 0.09
Араужо Луис 3 0.09
Габриэл Барбоза 3 (2) 0.09
Луис Давид 3 0.09
Де ла Крус Николас 2 0.06
Айртон Лукас 2 0.06
Алькарас Карлос 2 (2) 0.06
Мойзес Моура 2 0.06
Ричард Майкл 2 0.06
Эвертон Соарес 1 0.03
Lorran 1 0.03
Бруно Фабрисио 1 0.03
Плата Гонсало 1 0.03
Matheus Goncalves 1 0.03
Evertton Araujo 1 0.03
Felipe Teresa 1 0.03
Уэсли Лопес 0 0
Ортис Лео 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Жоао 7 1
Перейра Матеус 8 0
Ivaldo 8 0
Виллиам Фуртадо 7 0
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Хавьер Марлон 2 2
Барреаль Альваро 5 0
Энрике Матеус 4 0
Rafael VII 2 1
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Lucas Villalba 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Papagaio 2 0
Жорже Кайо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Каики II 2 0
Перальта Фабрисио 2 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 6 1
Энрике Бруно 6 0
Лео Перейра 6 0
Луис Давид 5 0
Пульгар Эрик 5 0
Бруно Фабрисио 4 0
Мойзес Моура 2 1
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Алькарас Карлос 1 1
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Ортис Лео 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Алекс Сандро 1 0
Варела Гильермо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Плата Гонсало 1 0
Viktor Hugo 1 0
Жезус Игор 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Крузейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Фламенго
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
8
Крузейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Фламенго
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

9
23
Крузейро
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
47% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
Фламенго
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
56% (18)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

12
31

Голы по времени матча

Забито

26
26
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
5
19%
1
4%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
5
19%
8
31%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
18%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
8
40%
76-90

Забито

11
25
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
25 Не забивали 18
3
27%
2
8%
1-15
1
9%
6
24%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
5
45%
5
20%
76-90

Пропущено

22
17
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
1
5%
1
6%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
4
18%
5
29%
29%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90

Забито

37
51
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 20
13 Не забивали 4
8
22%
3
6%
1-15
3
8%
11
22%
16-30
6
16%
9
18%
31-45
6
16%
6
12%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
10
27%
13
25%
76-90

Пропущено

33
37
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 25
3
9%
4
11%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
7
21%
3
8%
31-45
6
18%
9
24%
46-60
3
9%
4
11%
61-75
8
24%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0
Фламенго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0
Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1

Результаты матчей

Крузейро
Фламенго

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 25%
1:1
6 раз 19%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
1
13 раз 41%
2
12 раз 38%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
9
7
1.5
9
7
4
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
14
2
3
13
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
28
4
12
20
1.5
15
17
5
27
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 32 20 7 5 52 - 26 67
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 18 7 7 53 - 27 61
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Фламенго
 32 17 7 8 51 - 37 58
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 32 15 11 6 44 - 28 56
6.
Сан-Паулу
 32 16 6 10 45 - 33 54
7.
Байя
 32 13 7 12 42 - 40 46
8.
Крузейро
 32 12 8 12 36 - 34 44
9.
Васко да Гама
 32 12 7 13 36 - 46 43
10.
Атлетико Минейро
 31 10 11 10 42 - 46 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Витория
 32 11 5 16 37 - 46 38
13.
Коринтианс
 32 9 11 12 37 - 40 38
14.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
15.
Крисьюма
 32 9 10 13 38 - 46 37
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 32 6 10 16 25 - 41 28
20.
Атлетико Гойаненсе
 32 6 7 19 24 - 50 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 11 3 2 28 - 11 36
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
4.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 9 5 2 24 - 13 32
8.
Крузейро
 16 9 4 3 25 - 12 31
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 4 4 8 13 - 22 16
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 15 4 5 6 18 - 23 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Крисьюма
 16 4 2 10 18 - 27 14
11.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
12.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Куяба
 16 3 5 8 12 - 24 14
14.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
15.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 16 3 3 10 11 - 25 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 9 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Плата Гонсало получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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