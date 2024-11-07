Тур: 32.
0'
24' Желтая карточкаПлата Гонсало
51' Желтая карточкаХавьер Марлон
0:1
53' ГолЛуис Давид
62' Желтая карточкаЛуис Давид
69' Желтая карточкаЭвертон Соарес
73' Желтая карточкаLucas Villalba
80' Желтая карточкаАллан Соуза
86' Желтая карточкаАлекс Сандро
90' Вторая желтая карточкаАллан Соуза
90'+8
Ход матча
24'
51'
53'
0:1
62'
69'
73'
79'
80'
86'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
23
Луис
Давид
29
Аллан
Соуза
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 КлейтонЗащитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
-
57 Иаго ЛопесЗащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
30 Ричард МайклНападающий
-
-
-
49 Dyogo
-
51 Daniel Sales
-
Главный тренер: Филипе Луис
История личных встреч
Крузейро
Фламенго
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
73.3%
8 побед 11 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед
34 матча
41.2%
14.7%
44.1%
14 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
8 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.12
0.94
Среднее время на гол
80
95
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.65
0.82
Среднее время на гол
54
109
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.19
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.16
|Верон Габриэл
|5
|0.16
|Rafael VII
|3
|0.09
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.09
|Барреаль Альваро
|2
|0.06
|Артур Гомес VIII
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.34
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.16
|Энрике Бруно
|5
|0.16
|Жерсон Сантос
|3
|0.09
|Араужо Луис
|3
|0.09
|Габриэл Барбоза
|3 (2)
|0.09
|Луис Давид
|3
|0.09
|Де ла Крус Николас
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.06
|Мойзес Моура
|2
|0.06
|Ричард Майкл
|2
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Matheus Goncalves
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Жоао
|7
|1
|Перейра Матеус
|8
|0
|Ivaldo
|8
|0
|Виллиам Фуртадо
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Хавьер Марлон
|2
|2
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Энрике Матеус
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|6
|1
|Энрике Бруно
|6
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Луис Давид
|5
|0
|Пульгар Эрик
|5
|0
|Бруно Фабрисио
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Варела Гильермо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Фламенго
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
8
Крузейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Фламенго
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
9
23
Крузейро
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
47% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
Фламенго
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
56% (18)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
12
31
Голы по времени матча
Забито
26
26
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
5
19%
1
4%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
5
19%
8
31%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
18%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
8
40%
76-90
Забито
11
25
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
25 Не забивали 18
3
27%
2
8%
1-15
1
9%
6
24%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
5
45%
5
20%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
1
5%
1
6%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
4
18%
5
29%
29%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90
Забито
37
51
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 20
13 Не забивали 4
8
22%
3
6%
1-15
3
8%
11
22%
16-30
6
16%
9
18%
31-45
6
16%
6
12%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
10
27%
13
25%
76-90
Пропущено
33
37
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 25
3
9%
4
11%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
7
21%
3
8%
31-45
6
18%
9
24%
46-60
3
9%
4
11%
61-75
8
24%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0
Фламенго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0
Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Результаты матчей
Крузейро
Фламенго
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 25%
1:1
6 раз 19%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
1
13 раз 41%
2
12 раз 38%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
97
97
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
142
313
610
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
284
1220
1517
527
329
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11