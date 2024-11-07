Тур: 32.
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
7'
31'
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Alix
9
Derek
16
Igor
Rabello
44
Rubens
18
Вера
Фаусто
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
-
3 AlixЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DerekНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
14 МаркауЗащитник
-
15 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 JandersonНападающий
-
20 Уртадо ХанНападающий
-
-
17 Shaylon
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланПолузащитник
-
-
-
39 Caio Maia
-
-
40 Victinho
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.86
Среднее время на гол
36
48
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.19
|Shaylon
|2 (1)
|0.06
|Уртадо Хан
|2
|0.06
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.06
|Derek
|2 (1)
|0.06
|Guilherme Romao
|1
|0.03
|Gabriel Baralhas
|1
|0.03
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.03
|Вагнер Лав
|1
|0.03
|Рони
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Mateo Zuleta
|1
|0.03
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.32
|Варгас Эдуардо
|7 (1)
|0.23
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.19
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.13
|Carlos Amaral
|3
|0.1
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.06
|Дейверсон Силва
|2
|0.06
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Вера Фаусто
|2
|0.06
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|8
|0
|Alix
|4
|2
|Фернандо Луис IV
|7
|0
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Janderson
|5
|1
|Guilherme Romao
|5
|1
|Martins Adriano
|6
|0
|Магиньо
|4
|1
|Luiz Felipe III
|4
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Gonzalo Freitas
|4
|0
|Alejo Cruz Techera
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Derek
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Ранжел Педро
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Shaylon
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Лакава Матиас
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Эверсон
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Скарпа Густаво
|4
|1
|Лянко Войнович
|4
|1
|Igor Gomes
|5
|0
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Paulo Monteiro
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
8
Атлетико Гойаненсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
6
21
Атлетико Гойаненсе
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Атлетико Минейро
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
24
17
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
11
18
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
3
27%
7
39%
76-90
Пропущено
23
22
5 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
4
18%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
1
4%
5
23%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
11
48%
5
23%
76-90
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
3
23%
10
42%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Пропущено
26
23
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
15%
2
9%
1-15
5
19%
6
26%
16-30
7
27%
4
17%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
2
8%
3
13%
76-90
Забито
24
42
9 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 6
3
13%
5
12%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
4
17%
12
29%
31-45
5
21%
5
12%
46-60
6
25%
5
12%
61-75
4
17%
10
24%
76-90
Пропущено
49
45
21 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 24
6
12%
6
13%
1-15
7
14%
7
16%
16-30
8
16%
9
20%
31-45
10
20%
6
13%
46-60
5
10%
9
20%
61-75
13
27%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0
Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
3:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
12 раз 39%
2
4 раза 13%
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
142
213
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
104
214
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
246
427
1416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|7
|5
|52 - 26
|67
|2.
|32
|18
|7
|7
|53 - 27
|61
|3.
|32
|17
|9
|6
|44 - 32
|60
|4.
|0:0
|32
|16
|8
|8
|50 - 37
|56
|5.
|32
|15
|11
|6
|44 - 28
|56
|6.
|32
|16
|6
|10
|45 - 33
|54
|7.
|32
|13
|7
|12
|42 - 40
|46
|8.
|0:0
|32
|12
|9
|11
|36 - 33
|45
|9.
|32
|12
|7
|13
|36 - 46
|43
|10.
|0:0
|31
|10
|12
|9
|42 - 45
|42
|11.
|32
|11
|6
|15
|38 - 41
|39
|12.
|32
|11
|5
|16
|37 - 46
|38
|13.
|32
|9
|11
|12
|37 - 40
|38
|14.
|32
|10
|7
|15
|28 - 34
|37
|15.
|32
|9
|10
|13
|38 - 46
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|34 - 40
|35
|17.
|31
|9
|7
|15
|33 - 39
|34
|18.
|32
|8
|10
|14
|38 - 51
|34
|19.
|32
|6
|10
|16
|25 - 41
|28
|20.
|0:0
|32
|5
|8
|19
|23 - 50
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|3
|2
|28 - 11
|36
|3.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|4.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|5.
|0:0
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|7.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|25 - 11
|32
|8.
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|9.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|12.
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|18.
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|20.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 22
|18
|8.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|16
|4
|2
|10
|18 - 27
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|16 - 21
|14
|12.
|16
|3
|5
|8
|21 - 28
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|15.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|11 - 25
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|8 - 24
|9
|18.
|0:0
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|19.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11