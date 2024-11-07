  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Атлетико Гойаненсе
0:0
Первый тайм: 41'
Атлетико Минейро
0'
4' Желтая карточка
Дейверсон Силва
7' Желтая карточка
Магиньо

Ход матча

4'
 
Дейверсон Силва
7'
Магиньо
 
31'
 
Отавио
Paulo Monteiro
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойаненсе
Ничья
Атлетико Минейро
2.46
Реклама, zenit.win
3.30
3.25
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Alix
4
Luiz
Felipe
III
6
Guilherme
Romao
5
Gonzalo
Freitas
8
Gabriel
Baralhas
10
Alejo
Cruz
Techera
7
Лакава
Матиас
9
Derek
11
Фернандо
Луис
IV
1
Gabriel
Delfim
26
Саравия
Ренсо
16
Igor
Rabello
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
44
Rubens
27
Paulo
Monteiro
18
Вера
Фаусто
20
Бернард
Дуарте
11
Варгас
Эдуардо
45
Alisson
Santana
9
Дейверсон
Силва
Атлетико Гойаненсе
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.86

Среднее время на гол

36
48

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.19
Shaylon 2 (1) 0.06
Уртадо Хан 2 0.06
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.06
Derek 2 (1) 0.06
Guilherme Romao 1 0.03
Gabriel Baralhas 1 0.03
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.03
Вагнер Лав 1 0.03
Рони 1 0.03
Luiz Felipe III 1 0.03
Mateo Zuleta 1 0.03
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.32
Варгас Эдуардо 7 (1) 0.23
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.19
Скарпа Густаво 4 (2) 0.13
Carlos Amaral 3 0.1
Brahian Palacios 2 (1) 0.06
Дейверсон Силва 2 0.06
Сарачо Федерико 2 0.06
Вера Фаусто 2 0.06
Igor Gomes 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 8 0
Alix 4 2
Фернандо Луис IV 7 0
Gabriel Baralhas 7 0
Janderson 5 1
Guilherme Romao 5 1
Martins Adriano 6 0
Магиньо 4 1
Luiz Felipe III 4 1
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Gonzalo Freitas 4 0
Alejo Cruz Techera 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Derek 2 1
Рони 3 0
Max 3 0
Кэмпбелл Хоэль 3 0
Ранжел Педро 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Shaylon 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Lucas Kal 1 0
Лакава Матиас 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Батталья Родриго 5 2
Эверсон 5 1
Халк Живанилдо 4 1
Скарпа Густаво 4 1
Лянко Войнович 4 1
Igor Gomes 5 0
Паулиньо Жозе 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Дейверсон Силва 4 0
Жемерсон де Жесус 4 0
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Paulo Monteiro 2 0
Rubens 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Alisson Santana 1 0
Caio Maia 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
8
Атлетико Гойаненсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

6
21
Атлетико Гойаненсе
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Атлетико Минейро
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

24
17

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

11
18
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
3
27%
7
39%
76-90

Пропущено

23
22
5 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
4
18%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
1
4%
5
23%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
11
48%
5
23%
76-90

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
3
23%
10
42%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Пропущено

26
23
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
15%
2
9%
1-15
5
19%
6
26%
16-30
7
27%
4
17%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
2
8%
3
13%
76-90

Забито

24
42
9 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 6
3
13%
5
12%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
4
17%
12
29%
31-45
5
21%
5
12%
46-60
6
25%
5
12%
61-75
4
17%
10
24%
76-90

Пропущено

49
45
21 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 24
6
12%
6
13%
1-15
7
14%
7
16%
16-30
8
16%
9
20%
31-45
10
20%
6
13%
46-60
5
10%
9
20%
61-75
13
27%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0
Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

3:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
12 раз 39%
2
4 раза 13%
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
2
2
13
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
4
2
14
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
24
6
4
27
1.5
14
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 32 20 7 5 52 - 26 67
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 18 7 7 53 - 27 61
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Фламенго
 0:0 32 16 8 8 50 - 37 56
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 32 15 11 6 44 - 28 56
6.
Сан-Паулу
 32 16 6 10 45 - 33 54
7.
Байя
 32 13 7 12 42 - 40 46
8.
Крузейро
 0:0 32 12 9 11 36 - 33 45
9.
Васко да Гама
 32 12 7 13 36 - 46 43
10.
Атлетико Минейро
 0:0 31 10 12 9 42 - 45 42
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Витория
 32 11 5 16 37 - 46 38
13.
Коринтианс
 32 9 11 12 37 - 40 38
14.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
15.
Крисьюма
 32 9 10 13 38 - 46 37
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 32 6 10 16 25 - 41 28
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 32 5 8 19 23 - 50 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 11 3 2 28 - 11 36
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
4.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
5.
Фламенго
 0:0 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
7.
Крузейро
 0:0 16 9 5 2 25 - 11 32
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 9 5 2 24 - 13 32
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 0:0 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 16 3 5 8 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 0:0 16 6 5 5 25 - 20 23
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 0:0 15 4 6 5 18 - 22 18
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Крисьюма
 16 4 2 10 18 - 27 14
11.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
12.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Куяба
 16 3 5 8 12 - 24 14
14.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
15.
Крузейро
 0:0 16 3 4 9 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 16 3 3 10 11 - 25 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойаненсе
Ничья
Атлетико Минейро
2.46
Реклама, zenit.win
3.30
3.25
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Минейро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный