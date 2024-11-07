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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Атлетико Гойаненсе
1:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
4' Желтая карточка
Paulo Monteiro
7' Желтая карточка
Магиньо
45' Желтая карточка
Gonzalo Freitas
65' Желтая карточка
Отавио
1:0
89' Гол
Janderson
90'+5
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Alix
4
Luiz
Felipe
III
6
Guilherme
Romao
5
Gonzalo
Freitas
8
Gabriel
Baralhas
10
Alejo
Cruz
Techera
7
Лакава
Матиас
9
Derek
11
Фернандо
Луис
IV
1
Gabriel
Delfim
26
Саравия
Ренсо
16
Igor
Rabello
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
44
Rubens
27
Paulo
Monteiro
18
Вера
Фаусто
20
Бернард
Дуарте
11
Варгас
Эдуардо
45
Alisson
Santana
9
Дейверсон
Силва
Атлетико Гойаненсе
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.86

Среднее время на гол

36
48

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.19
Shaylon 2 (1) 0.06
Уртадо Хан 2 0.06
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.06
Derek 2 (1) 0.06
Guilherme Romao 1 0.03
Gabriel Baralhas 1 0.03
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.03
Вагнер Лав 1 0.03
Рони 1 0.03
Luiz Felipe III 1 0.03
Mateo Zuleta 1 0.03
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.32
Варгас Эдуардо 7 (1) 0.23
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.19
Скарпа Густаво 4 (2) 0.13
Carlos Amaral 3 0.1
Brahian Palacios 2 (1) 0.06
Дейверсон Силва 2 0.06
Сарачо Федерико 2 0.06
Вера Фаусто 2 0.06
Igor Gomes 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 8 0
Alix 4 2
Фернандо Луис IV 7 0
Gabriel Baralhas 7 0
Janderson 5 1
Guilherme Romao 5 1
Martins Adriano 6 0
Магиньо 4 1
Luiz Felipe III 4 1
Gonzalo Freitas 5 0
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Alejo Cruz Techera 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Derek 2 1
Рони 3 0
Max 3 0
Кэмпбелл Хоэль 3 0
Ранжел Педро 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Shaylon 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Lucas Kal 1 0
Лакава Матиас 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Батталья Родриго 5 2
Эверсон 5 1
Халк Живанилдо 4 1
Скарпа Густаво 4 1
Лянко Войнович 4 1
Igor Gomes 5 0
Паулиньо Жозе 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Жемерсон де Жесус 4 0
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Дейверсон Силва 3 0
Paulo Monteiro 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Rubens 2 0
Отавио II 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Alisson Santana 1 0
Caio Maia 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
8
Атлетико Гойаненсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

6
21
Атлетико Гойаненсе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Атлетико Минейро
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

24
17

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

12
18
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
21 Не забивали 21
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
4
33%
7
39%
76-90

Пропущено

23
23
5 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
9%
4
17%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
11
48%
6
26%
76-90

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
3
23%
10
42%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Пропущено

26
23
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
15%
2
9%
1-15
5
19%
6
26%
16-30
7
27%
4
17%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
2
8%
3
13%
76-90

Забито

25
42
9 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
12 Не забивали 7
3
12%
5
12%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
4
16%
12
29%
31-45
5
20%
5
12%
46-60
6
24%
5
12%
61-75
5
20%
10
24%
76-90

Пропущено

49
46
21 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
6
12%
6
13%
1-15
7
14%
7
15%
16-30
8
16%
9
20%
31-45
10
20%
6
13%
46-60
5
10%
9
20%
61-75
13
27%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0
Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро

Точный счет

1:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
3:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
0
12 раз 38%
2
4 раза 13%
2
10 раз 32%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
2
14
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
5
2
14
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
24
7
4
28
1.5
14
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 32 20 7 5 52 - 26 67
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 18 7 7 53 - 27 61
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Фламенго
 32 17 7 8 51 - 37 58
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 32 15 11 6 44 - 28 56
6.
Сан-Паулу
 32 16 6 10 45 - 33 54
7.
Байя
 32 13 7 12 42 - 40 46
8.
Крузейро
 32 12 8 12 36 - 34 44
9.
Васко да Гама
 32 12 7 13 36 - 46 43
10.
Атлетико Минейро
 31 10 11 10 42 - 46 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Витория
 32 11 5 16 37 - 46 38
13.
Коринтианс
 32 9 11 12 37 - 40 38
14.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
15.
Крисьюма
 32 9 10 13 38 - 46 37
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 32 6 10 16 25 - 41 28
20.
Атлетико Гойаненсе
 32 6 7 19 24 - 50 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 11 3 2 28 - 11 36
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
4.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 9 5 2 24 - 13 32
8.
Крузейро
 16 9 4 3 25 - 12 31
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 4 4 8 13 - 22 16
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 15 4 5 6 18 - 23 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Крисьюма
 16 4 2 10 18 - 27 14
11.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
12.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Куяба
 16 3 5 8 12 - 24 14
14.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
15.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 16 3 3 10 11 - 25 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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