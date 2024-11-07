Тур: 32.
1:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаPaulo Monteiro
7' Желтая карточкаМагиньо
45' Желтая карточкаGonzalo Freitas
65' Желтая карточкаОтавио
1:0
89' ГолJanderson
90'+5
Ход матча
7'
31'
45'
46'
57'
62'
65'
75'
89'
1:0
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Alix
9
Derek
16
Igor
Rabello
44
Rubens
18
Вера
Фаусто
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
-
3 AlixЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DerekНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
14 МаркауЗащитник
-
15 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 JandersonНападающий
-
20 Уртадо ХанНападающий
-
-
17 Shaylon
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланПолузащитник
-
-
-
39 Caio Maia
-
-
40 Victinho
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.86
Среднее время на гол
36
48
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.19
|Shaylon
|2 (1)
|0.06
|Уртадо Хан
|2
|0.06
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.06
|Derek
|2 (1)
|0.06
|Guilherme Romao
|1
|0.03
|Gabriel Baralhas
|1
|0.03
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.03
|Вагнер Лав
|1
|0.03
|Рони
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Mateo Zuleta
|1
|0.03
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.32
|Варгас Эдуардо
|7 (1)
|0.23
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.19
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.13
|Carlos Amaral
|3
|0.1
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.06
|Дейверсон Силва
|2
|0.06
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Вера Фаусто
|2
|0.06
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|8
|0
|Alix
|4
|2
|Фернандо Луис IV
|7
|0
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Janderson
|5
|1
|Guilherme Romao
|5
|1
|Martins Adriano
|6
|0
|Магиньо
|4
|1
|Luiz Felipe III
|4
|1
|Gonzalo Freitas
|5
|0
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Alejo Cruz Techera
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Derek
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Ранжел Педро
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Shaylon
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Лакава Матиас
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Эверсон
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Скарпа Густаво
|4
|1
|Лянко Войнович
|4
|1
|Igor Gomes
|5
|0
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Жемерсон де Жесус
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Paulo Monteiro
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
8
Атлетико Гойаненсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
6
21
Атлетико Гойаненсе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Атлетико Минейро
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
24
17
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
12
18
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
21 Не забивали 21
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
4
33%
7
39%
76-90
Пропущено
23
23
5 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
9%
4
17%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
11
48%
6
26%
76-90
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
3
23%
10
42%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Пропущено
26
23
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
15%
2
9%
1-15
5
19%
6
26%
16-30
7
27%
4
17%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
2
8%
3
13%
76-90
Забито
25
42
9 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
12 Не забивали 7
3
12%
5
12%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
4
16%
12
29%
31-45
5
20%
5
12%
46-60
6
24%
5
12%
61-75
5
20%
10
24%
76-90
Пропущено
49
46
21 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
6
12%
6
13%
1-15
7
14%
7
15%
16-30
8
16%
9
20%
31-45
10
20%
6
13%
46-60
5
10%
9
20%
61-75
13
27%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0
Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро
Точный счет
1:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
3:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
0
12 раз 38%
2
4 раза 13%
2
10 раз 32%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
214
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
105
214
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
247
428
1417
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11