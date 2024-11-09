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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 33.
Палмейрас Сан-Паулу
 
Позже
Гремио
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Гремио
1.44
8.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
26
Мурило
Серкейра
15
Гомес
Густаво
16
Caio
Paulista
18
José
Maurisio3
5
Морено
Анибал
41
Эстеван
23
Вейга
Рафаэль
9
Андерсон
Фелипе
10
Рони
III
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
16
Аравена
Александер
15
Эденилсон
дос
Сантос
7
Сотельдо
Йеферсон
22
Брайтвайт Мартин
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Гремио

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
57.1%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

37 матчей

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.7%
56.8%
13.5%
11 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:3
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
КЛ
1:2
КЛ
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:3
СA
1:0
К
1:1
К
2:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
3:2
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
0:0
КБ
1:1
КБ
2:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.72
1.11

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

0.95
0.94

Среднее время на гол

95
95

Всего голов

49
38

Голов в среднем за матч

1.32
1.03

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

67
87

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстеван 11 (3) 0.34
Лопес Хосе Мануэль 9 0.28
Вейга Рафаэль 9 (3) 0.28
Рони III 4 0.13
Риос Ричард 2 0.06
Андерсон Фелипе 2 0.06
Лазаро 2 0.06
José Maurisio3 2 0.06
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.06
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 6 0.19
Сотельдо Йеферсон 5 0.16
Кристальдо Франко 5 (1) 0.16
Вильясанти Матиас 3 0.09
Монсальве Мигель 3 0.09
Gustavo Gomes 3 0.09
Рейналдо Мануэл 3 (2) 0.09
Аравена Александер 2 0.06
Gustavo Martins 2 0.06
Павон Кристиан 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Cuiabano 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Педро Жоао II 0 0
Igor Schlemper 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 7 1
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Гомес Густаво 7 0
Морено Анибал 7 0
Мурило Серкейра 5 1
Абел Феррейра 6 0
Рафаэл Жозе 6 0
Майке Роша 5 0
Риос Ричард 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Роша Маркос 4 0
Рони III 4 0
Эндрик II 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстеван 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Дуглас XV 6 0
Коста Диего 4 1
Эли Родриго 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Марчесин Агустин 4 0
Рейналдо Мануэл 4 0
Вильясанти Матиас 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Павон Кристиан 3 0
Педро Жоао II 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Монсальве Мигель 1 1
Брайтвайт Мартин 2 0
Сотельдо Йеферсон 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Гремио
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
10
Палмейрас Сан-Паулу
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Гремио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

21
18
Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Гремио
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

24
28

Голы по времени матча

Забито

31
17
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
6
35%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
11
35%
2
12%
46-60
1
3%
2
12%
61-75
6
19%
6
35%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
3
23%
7
35%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
5
25%
61-75
1
8%
2
10%
76-90

Забито

21
22
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
1
5%
3
14%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
6
29%
4
18%
76-90

Пропущено

15
20
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
4
20%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
5
33%
3
15%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Забито

52
39
20 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
5
10%
4
10%
1-15
8
15%
8
21%
16-30
7
13%
4
10%
31-45
14
27%
7
18%
46-60
6
12%
6
15%
61-75
12
23%
10
26%
76-90

Пропущено

28
40
10 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
3
11%
6
15%
1-15
1
4%
8
20%
16-30
6
21%
8
20%
31-45
7
25%
2
5%
46-60
9
32%
8
20%
61-75
2
7%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Гремио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1
Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Гремио

Точный счет

2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 38%
0
10 раз 31%
1
4 раза 13%
5
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
10 раз 31%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
12
4
1.5
7
9
4
12
2.5
3
13
2
14
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
22
10
18
14
1.5
12
20
6
26
2.5
4
28
4
28
3.5
3
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 32 20 7 5 52 - 26 67
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 18 7 7 53 - 27 61
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
5.
Фламенго
 32 17 7 8 51 - 37 58
6.
Сан-Паулу
 32 16 6 10 45 - 33 54
7.
Байя
 32 13 7 12 42 - 40 46
8.
Крузейро
 32 12 8 12 36 - 34 44
9.
Васко да Гама
 32 12 7 13 36 - 46 43
10.
Атлетико Минейро
 31 10 11 10 42 - 46 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Витория
 32 11 5 16 37 - 46 38
13.
Коринтианс
 32 9 11 12 37 - 40 38
14.
Крисьюма
 32 9 10 13 38 - 46 37
15.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 32 6 10 16 25 - 41 28
20.
Атлетико Гойаненсе
 32 6 7 19 24 - 50 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 11 3 2 28 - 11 36
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
4.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
7.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
8.
Крузейро
 16 9 4 3 25 - 12 31
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 4 4 8 13 - 22 16
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 15 4 5 6 18 - 23 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Крисьюма
 16 4 2 10 18 - 27 14
11.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
12.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Куяба
 16 3 5 8 12 - 24 14
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 16 3 3 10 11 - 25 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
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