Тур: 33.
1:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМурило Серкейра
26' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
28' Желтая карточкаВильясанти Матиас
32' Желтая карточкаГомес Густаво
1:0
73' ГолЭстеван
74' Желтая карточкаЭстеван
86' Желтая карточкаРиос Ричард
88' Желтая карточкаМайке Роша
90' Желтая карточкаМонсальве Мигель
90'+6
Ход матча
16'
32'
63'
73'
1:0
74'
86'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
41
Эстеван
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Дуду
-
34 Kaiky Naves
-
44 Витор Нуньеш
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Van Van
-
23 Pepe4
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Гремио
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.4%
57.1%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
37 матчей
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.7%
56.8%
13.5%
11 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.72
1.11
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
0.95
0.94
Среднее время на гол
95
95
Всего голов
49
38
Голов в среднем за матч
1.32
1.03
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
67
87
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстеван
|12 (3)
|0.36
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0.27
|Вейга Рафаэль
|9 (3)
|0.27
|Рони III
|4
|0.12
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Андерсон Фелипе
|2
|0.06
|Лазаро
|2
|0.06
|José Maurisio3
|2
|0.06
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.06
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.18
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0.15
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.15
|Вильясанти Матиас
|3
|0.09
|Монсальве Мигель
|3
|0.09
|Gustavo Gomes
|3
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|3 (2)
|0.09
|Аравена Александер
|2
|0.06
|Gustavo Martins
|2
|0.06
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Эли Родриго
|1
|0.03
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Дуглас XV
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Igor Schlemper
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|7
|1
|Гомес Густаво
|8
|0
|Мурило Серкейра
|6
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Морено Анибал
|7
|0
|Абел Феррейра
|6
|0
|Майке Роша
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|6
|0
|Риос Ричард
|6
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Роша Маркос
|4
|0
|Рони III
|4
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Эстеван
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Дуглас XV
|6
|0
|Коста Диего
|4
|1
|Эли Родриго
|5
|0
|Вильясанти Матиас
|5
|0
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Марчесин Агустин
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|4
|0
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Монсальве Мигель
|2
|1
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Педро Жоао II
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Гремио
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
10
Палмейрас Сан-Паулу
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Гремио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
21
18
Палмейрас Сан-Паулу
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Гремио
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
24
28
Голы по времени матча
Забито
32
17
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
6
35%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
11
34%
2
12%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
6
19%
6
35%
76-90
Пропущено
13
21
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
3
23%
7
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
6
29%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Забито
21
22
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
1
5%
3
14%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
6
29%
4
18%
76-90
Пропущено
15
20
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
4
20%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
5
33%
3
15%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Забито
53
39
20 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 15
9 Не забивали 11
5
9%
4
10%
1-15
8
15%
8
21%
16-30
7
13%
4
10%
31-45
14
26%
7
18%
46-60
7
13%
6
15%
61-75
12
23%
10
26%
76-90
Пропущено
28
41
10 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 24
3
11%
6
15%
1-15
1
4%
8
20%
16-30
6
21%
8
20%
31-45
7
25%
2
5%
46-60
9
32%
9
22%
61-75
2
7%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Гремио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1
Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Гремио
Точный счет
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
0:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
0
10 раз 30%
1
5 раз 15%
5
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
125
79
413
313
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
107
610
512
214
116
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2211
1815
1221
627
429
429
330
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11