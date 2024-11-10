Тур: 33.
2:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаLeonardo Godoy
43' Желтая карточкаErick2
1:0
52' ГолЛусиано Невес
62' Желтая карточкаFilipinho
1:1
69' ГолJulimar
75' Желтая карточкаЛукас Моура
75' Желтая карточкаJulimar
81' Желтая карточкаLucas Belezi
2:1
89' ГолСилва Андре
90' Желтая карточкаIgor Vinicius
90'+8
Ход матча
21'
43'
52'
1:0
62'
66'
69'
1:1
75'
75'
81'
89'
2:1
90'
28
Alan
Franco1
22
Нето
Руан
35
Sabino2
16
Густаво
Диас
47
_Ferreira
45
Lucas
Belezi
26
Erick2
23
Filipinho
57
Joao
Cruz
92
Pablo
I
20
Julimar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
-
22 Нето РуанЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
25 Alisson II
-
26 Lizeiro
-
13 Рафинья XXI
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Lucas BeleziЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
-
57 Joao CruzНападающий
-
92 Pablo IНападающий
-
20 JulimarНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
61 Оседе ДерикЗащитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Нападающий
-
65 Arthur Dias
-
90 Emersonn
-
-
-
-
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
История личных встреч
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
61.1%
5.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
35 матчей
34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.41
0.78
Среднее время на гол
63
115
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.11
0.82
Среднее время на гол
81
109
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.26
0.8
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
Среднее время на гол
71
112
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|10 (1)
|0.3
|Лукас Моура
|9 (2)
|0.27
|Силва Андре III
|6
|0.18
|Кальери Хонатан
|5
|0.15
|_Ferreira
|3
|0.09
|Арруда Эрик
|2
|0.06
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|Арболеда Роберт
|2
|0.06
|William Gomes
|2
|0.06
|Wellington Rato
|1
|0.03
|Alisson II
|1
|0.03
|Феррареси Науэль
|1
|0.03
|Густаво Диас
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.03
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Julimar
|6
|0.19
|Nikao
|4
|0.13
|Каноббио Агустин
|4
|0.13
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.13
|Pablo I
|3
|0.09
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.09
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.06
|Erick2
|2
|0.06
|Tomas Cuello
|1
|0.03
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|11
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|5
|1
|Alan Franco1
|5
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Welington
|5
|0
|Лукас Моура
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Арболеда Роберт
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|Рафинья XXI
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Sabino2
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Thiago Heleno
|5
|0
|Pablo I
|5
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Julimar
|4
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Фернандо Менегаццо
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Filipinho
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Понтес Микаэл
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Lucas Belezi
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Атлетико Паранаэнсе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
8
Сан-Паулу
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Атлетико Паранаэнсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
14
15
Сан-Паулу
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (15)
42% (14)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Атлетико Паранаэнсе
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
29
14
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
8
28%
1
7%
1-15
4
14%
2
14%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
3
10%
3
21%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
6
21%
3
21%
76-90
Пропущено
13
24
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
1
8%
5
21%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
4
31%
2
8%
61-75
4
31%
9
38%
76-90
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
4
21%
6
32%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
4
21%
76-90
Пропущено
20
18
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
15%
5
28%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
8
40%
2
11%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
20%
3
17%
76-90
Забито
48
33
23 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
11
23%
1
3%
1-15
5
10%
7
21%
16-30
7
15%
9
27%
31-45
6
13%
5
15%
46-60
8
17%
4
12%
61-75
11
23%
7
21%
76-90
Пропущено
33
42
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 26
4
12%
10
24%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
9
27%
3
7%
31-45
5
15%
6
14%
46-60
4
12%
5
12%
61-75
8
24%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байя - Сан-Паулу 0:3 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0
Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2
Результаты матчей
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
123
107
312
314
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
107
511
512
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
2210
1518
824
627
329
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11