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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 33.
Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
3' Желтая карточка
Leonardo Godoy
43' Желтая карточка
Erick2
1:0
52' Гол
Лусиано Невес
62' Желтая карточка
Filipinho
1:1
69' Гол
Julimar
75' Желтая карточка
Лукас Моура
75' Желтая карточка
Julimar
81' Желтая карточка
Lucas Belezi
2:1
89' Гол
Силва Андре
90' Желтая карточка
Igor Vinicius
90'+8
23
Рафаэль
Пирес
2
Igor
Vinicius
28
Alan
Franco1
22
Нето
Руан
35
Sabino2
16
Густаво
Диас
20
Антонио
Маркос
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
47
_Ferreira
9
Кальери
Хонатан
41
Понтес
Микаэл
29
Leonardo
Godoy
45
Lucas
Belezi
15
Гамарра
Матео
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
8
Пракседес
Бруно
23
Filipinho
57
Joao
Cruz
92
Pablo
I
20
Julimar
Сан-Паулу
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
61.1%
5.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

35 матчей

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
К
2:2
К
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
2:2
БСА
3:0
БСА
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
КС
0:0
СA
3:1
КС
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.41
0.78

Среднее время на гол

63
115

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.11
0.82

Среднее время на гол

81
109

Всего голов

44
28

Голов в среднем за матч

1.26
0.8

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
6
Больше 17%
Меньше 83%
29

Среднее время на гол

71
112

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 10 (1) 0.3
Лукас Моура 9 (2) 0.27
Силва Андре III 6 0.18
Кальери Хонатан 5 0.15
_Ferreira 3 0.09
Арруда Эрик 2 0.06
Феррейра Факундо 2 0.06
Арболеда Роберт 2 0.06
William Gomes 2 0.06
Wellington Rato 1 0.03
Alisson II 1 0.03
Феррареси Науэль 1 0.03
Густаво Диас 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Бобадилья Дамиан 1 0.03
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Льюис Джамал 0 0
Alan Franco1 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Julimar 6 0.19
Nikao 4 0.13
Каноббио Агустин 4 0.13
Gonzalo Mastriani 4 0.13
Pablo I 3 0.09
Ди Йорио Лукас 3 0.09
Фернандиньо XII 2 (1) 0.06
Erick2 2 0.06
Tomas Cuello 1 0.03
Joao Cruz 1 0.03
Leonardo Godoy 1 0.03
Gabriel Paulista VIII 1 0.03
Christian Cardoso 1 0.03
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 11 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Igor Vinicius 5 1
Alan Franco1 5 1
Кальери Хонатан 6 0
Welington 5 0
Лукас Моура 4 0
Alisson II 4 0
Michel Araujo 4 0
Густаво Диас 3 0
Арболеда Роберт 3 0
Силва Андре III 3 0
Арруда Эрик 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
Рафинья XXI 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Феррареси Науэль 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Sabino2 2 0
Wellington Rato 2 0
William Gomes 2 0
Антонио Маркос 1 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 7 0
Christian Cardoso 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Каноббио Агустин 4 1
Lucas Esquivel 4 1
Thiago Heleno 5 0
Pablo I 5 0
Leonardo Godoy 4 0
Julimar 4 0
Роша Кайке 4 0
Фернандо Менегаццо 3 0
Madson II 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Tomas Cuello 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Filipinho 3 0
Кука 1 1
Понтес Микаэл 1 1
Зе Витор 2 0
Сантана Алекс 2 0
Joao Cruz 2 0
Erick2 2 0
Lucas Belezi 2 0
Leonardo Linck 0 1
Лучо Гонсалес 1 0
Жука Роберто 1 0
Nikao 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Бенто Крепски 1 0
Martin Varini 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Атлетико Паранаэнсе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
8
Сан-Паулу
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Атлетико Паранаэнсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

14
15
Сан-Паулу
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (15)
42% (14)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Атлетико Паранаэнсе
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

29
14
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
8
28%
1
7%
1-15
4
14%
2
14%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
3
10%
3
21%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
6
21%
3
21%
76-90

Пропущено

13
24
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
1
8%
5
21%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
4
31%
2
8%
61-75
4
31%
9
38%
76-90

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
4
21%
6
32%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
4
21%
76-90

Пропущено

20
18
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
15%
5
28%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
8
40%
2
11%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
20%
3
17%
76-90

Забито

48
33
23 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
11
23%
1
3%
1-15
5
10%
7
21%
16-30
7
15%
9
27%
31-45
6
13%
5
15%
46-60
8
17%
4
12%
61-75
11
23%
7
21%
76-90

Пропущено

33
42
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 26
4
12%
10
24%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
9
27%
3
7%
31-45
5
15%
6
14%
46-60
4
12%
5
12%
61-75
8
24%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байя - Сан-Паулу 0:3 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0
Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2

Результаты матчей

Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
3
10
7
1.5
3
12
3
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
7
5
11
1.5
5
12
3
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
22
10
15
18
1.5
8
24
6
27
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
5.
Фламенго
 32 17 7 8 51 - 37 58
6.
Сан-Паулу
 33 17 6 10 47 - 34 57
7.
Крузейро
 33 13 8 12 38 - 35 47
8.
Байя
 33 13 7 13 43 - 42 46
9.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
10.
Атлетико Минейро
 31 10 11 10 42 - 46 41
11.
Коринтианс
 33 10 11 12 39 - 41 41
12.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
13.
Витория
 33 11 5 17 38 - 48 38
14.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
15.
Крисьюма
 33 9 10 14 39 - 48 37
16.
Жувентуде
 33 9 10 14 40 - 52 37
17.
Ред Булл Брагантино
 33 8 12 13 34 - 40 36
18.
Атлетико Паранаэнсе
 32 9 7 16 34 - 41 34
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 33 6 8 19 24 - 50 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
8.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 15 4 5 6 18 - 23 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Коринтианс Алберто Юри 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Густаво Диас уходит с поля. Лизейро выходит вместо него
    Где смотреть матч Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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