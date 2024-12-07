Тур: 15. Стадион: Конья Бююкшехир.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
16' ГолДемирбаг Адиль
88' Желтая карточкаБазур Рихедли
89' Желтая карточкаНдао Алассан
1:1
90' ПенальтиЛарссон Сэм
Ход матча
16'
88'
89'
90'
1:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
13
Пирич
Кенан
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Бостан МелихНападающий
-
99 Крамер БлажНападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Йылмаз МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
88 Taha Ozmert
-
Главный тренер: Алекс
История личных встреч
Коньяспор
Антальяспор
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
26 матчей
34.6%
53.8%
11.6%
9 побед 14 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
65.4%
11.5%
6 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.15
0.77
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
78
117
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндао Алассан
|4
|0.27
|Педринью Роша
|3
|0.2
|Демирбаг Адиль
|2
|0.13
|Алексич Даниел
|2
|0.13
|Евтович Марко
|2
|0.13
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.07
|Найир Умут
|1
|0.07
|Кейта Амиду
|1
|0.07
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.07
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Крамер Блаж
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Сэм
|4
|0.29
|Самудио Брайан
|4 (1)
|0.29
|Гайч Адольфо
|3
|0.21
|Дженепо Мусса
|2
|0.14
|Сари Вейсел
|1
|0.07
|Сафури Рамиз
|1
|0.07
|Дикмен Сонер
|1
|0.07
|Талиссон Чарльз
|1
|0.07
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Йылмаз Мерт
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базур Рихедли
|4
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Алексич Даниел
|3
|0
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|3
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Словик Якуб
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Кейта Амиду
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|Бостан Мелих
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|4
|0
|Сари Вейсел
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Талиссон Чарльз
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Thalisson III
|3
|0
|Вурал Гюрай
|1
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Антальяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
Коньяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Антальяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
5
10
Коньяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Антальяспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
6
25%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
6
30%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коньяспор - Кепез Беледие Анталья 9:0 Адана Демирспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Хатайспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 2:0
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антальяспор - Кючюкчекмедже Синопспор 4:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Антальяспор - Бодрумспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0
Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1
Результаты матчей
Коньяспор
Антальяспор
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
24
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
42
26
33
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
410
76
212
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 13
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|36 - 12
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|11.
|1:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 26
|18
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 21
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 20
|8
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|9 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|6.
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|1:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|14.
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Трабзонспор
|Банза Симон
|9
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (5)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|5
|Галатасарай
|Санчес Давинсон
|5