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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Коньяспор
1:1
Второй тайм: 90+'
Антальяспор
0'
1:0
16' Гол
Демирбаг Адиль
88' Желтая карточка
Базур Рихедли
89' Желтая карточка
Ндао Алассан
1:1
90' Пенальти
Ларссон Сэм

Ход матча

16'
Демирбаг Адиль
(Хауберт Гильерме)
1:0
46'
 
Сафури Рамиз
Ван де Стрек Сандер
65'
 
Таунсенд Андрос
Петрусенко Aлександр
72'
Андреасен Лука
Эрдоган Юсуф
 
77'
 
Йылмаз Мерт
Вурал Гюрай
82'
Ибрахимоглу Мелих
Педринью Роша
 
82'
Крамер Блаж
Найир Умут
 
88'
Базур Рихедли
 
89'
Ндао Алассан
 
90'
1:1
Ларссон Сэм

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Антальяспор
2.03
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Все Коэффициенты
27
Словик
Якуб
35
Юлгюн
Огулджан
4
Демирбаг
Адиль
20
Базур
Рихедли
12
Хауберт
Гильерме
16
Евтович
Марко
18
Ндао
Алассан
9
Алексич
Даниел
8
Педринью
Роша
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
13
Пирич
Кенан
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
III
11
Вурал
Гюрай
16
Петрусенко
Aлександр
5
Дикмен
Сонер
10
Ларссон
Сэм
18
Калузиньски
Якуб
22
Ван
де
Стрек
Сандер
9
Гайч
Адольфо
Коньяспор
4-1-4-1
Антальяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Коньяспор
Антальяспор

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

26 матчей

34.6%
53.8%
11.6%
9 побед 14 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
65.4%
11.5%
6 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
1:0
ТМК
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
2:0
С
3:3
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
1:0
К
1:0
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.15
0.77

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

78
117

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндао Алассан 4 0.27
Педринью Роша 3 0.2
Демирбаг Адиль 2 0.13
Алексич Даниел 2 0.13
Евтович Марко 2 0.13
Эрдоган Юсуф 1 0.07
Найир Умут 1 0.07
Кейта Амиду 1 0.07
Юлгюн Огулджан 1 0.07
Хауберт Гильерме 0 0
Базур Рихедли 0 0
Крамер Блаж 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Сэм 4 0.29
Самудио Брайан 4 (1) 0.29
Гайч Адольфо 3 0.21
Дженепо Мусса 2 0.14
Сари Вейсел 1 0.07
Сафури Рамиз 1 0.07
Дикмен Сонер 1 0.07
Талиссон Чарльз 1 0.07
Калузиньски Якуб 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ракип Эрдаль 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базур Рихедли 4 0
Боранияшевич Никола 4 0
Алексич Даниел 3 0
Демирбаг Адиль 3 0
Крамер Блаж 3 0
Юлгюн Огулджан 3 0
Евтович Марко 2 0
Словик Якуб 2 0
Найир Умут 2 0
Педринью Роша 2 0
Кейта Амиду 2 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Бостан Мелих 1 0
Filip Damjanovic 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 4 0
Сари Вейсел 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Талиссон Чарльз 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Thalisson III 3 0
Вурал Гюрай 1 1
Ешильюрт Эрдоган 2 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Петрусенко Aлександр 1 0
Герджалиу Амар 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Антальяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5
Коньяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Антальяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

5
10
Коньяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Антальяспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
6
25%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
6
30%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коньяспор - Кепез Беледие Анталья 9:0 Адана Демирспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Хатайспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 2:0
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антальяспор - Кючюкчекмедже Синопспор 4:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Антальяспор - Бодрумспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0
Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1

Результаты матчей

Коньяспор
Антальяспор

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
6
1.5
3
3
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
7
6
2
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 Заявка 13 10 2 1 36 - 12 32
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
5.
Бешикташ
 Заявка 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Гёзтепе
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Коньяспор
 1:1 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
10.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
11.
Антальяспор
 1:1 Заявка 14 5 3 6 18 - 26 18
12.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
13.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
14.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
5.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Антальяспор
 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 1:1 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 1:1 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Антальяспор
 1:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Фенербахче Тадич Душан 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Галатасарай Санчес Давинсон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Хауберт Гильерме сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Демирбаг Адиль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Антальяспор
2.03
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5.60
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