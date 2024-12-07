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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Коньяспор
1:1
Конец матча
Антальяспор
0'
1:0
16' Гол
Демирбаг Адиль
88' Желтая карточка
Базур Рихедли
89' Желтая карточка
Ндао Алассан
1:1
90' Пенальти
Ларссон Сэм
90' Желтая карточка
Таунсенд Андрос
90' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
90'+11
27
Словик
Якуб
35
Юлгюн
Огулджан
4
Демирбаг
Адиль
20
Базур
Рихедли
12
Хауберт
Гильерме
16
Евтович
Марко
18
Ндао
Алассан
9
Алексич
Даниел
8
Педринью
Роша
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
13
Пирич
Кенан
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
III
11
Вурал
Гюрай
16
Петрусенко
Aлександр
5
Дикмен
Сонер
10
Ларссон
Сэм
18
Калузиньски
Якуб
22
Ван
де
Стрек
Сандер
9
Гайч
Адольфо
Коньяспор
4-1-4-1
Антальяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Коньяспор
Антальяспор

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

26 матчей

34.6%
53.8%
11.6%
9 побед 14 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
65.4%
11.5%
6 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
1:0
ТМК
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
2:0
С
3:3
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
1:0
К
1:0
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.15
0.77

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

78
117

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндао Алассан 4 0.27
Педринью Роша 3 0.2
Демирбаг Адиль 2 0.13
Алексич Даниел 2 0.13
Евтович Марко 2 0.13
Эрдоган Юсуф 1 0.07
Найир Умут 1 0.07
Кейта Амиду 1 0.07
Юлгюн Огулджан 1 0.07
Хауберт Гильерме 0 0
Базур Рихедли 0 0
Крамер Блаж 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Сэм 5 (1) 0.36
Самудио Брайан 4 (1) 0.29
Гайч Адольфо 3 0.21
Дженепо Мусса 2 0.14
Сари Вейсел 1 0.07
Сафури Рамиз 1 0.07
Дикмен Сонер 1 0.07
Талиссон Чарльз 1 0.07
Калузиньски Якуб 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ракип Эрдаль 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базур Рихедли 5 0
Боранияшевич Никола 4 0
Юлгюн Огулджан 4 0
Алексич Даниел 3 0
Демирбаг Адиль 3 0
Крамер Блаж 3 0
Евтович Марко 2 0
Словик Якуб 2 0
Найир Умут 2 0
Педринью Роша 2 0
Кейта Амиду 2 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Ндао Алассан 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Бостан Мелих 1 0
Filip Damjanovic 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 4 0
Сари Вейсел 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Талиссон Чарльз 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Thalisson III 3 0
Вурал Гюрай 1 1
Ешильюрт Эрдоган 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Петрусенко Aлександр 1 0
Герджалиу Амар 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Антальяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Коньяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Антальяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

5
10
Коньяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Антальяспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
3
43%
2
13%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
11%
2
11%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
5
28%
5
26%
76-90

Пропущено

21
25
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
5
24%
6
24%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
7
33%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коньяспор - Кепез Беледие Анталья 9:0 Адана Демирспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Хатайспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 2:0
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антальяспор - Кючюкчекмедже Синопспор 4:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Антальяспор - Бодрумспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0
Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1

Результаты матчей

Коньяспор
Антальяспор

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
3
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
7
7
2
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 Заявка 13 10 2 1 36 - 12 32
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Гёзтепе
 3:0 Заявка 14 7 3 4 27 - 19 24
5.
Эюпспор
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
6.
Бешикташ
 Заявка 13 6 4 3 22 - 15 22
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
10.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
11.
Антальяспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 26 18
12.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
13.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
14.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 0:3 Заявка 14 0 2 12 9 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 3:0 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
5.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 0:3 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 3:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Антальяспор
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 0:3 Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Фенербахче Тадич Душан 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Коньяспор Базур Рихедли 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Хауберт Гильерме сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Демирбаг Адиль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Коньяспор 1:1 Антальяспор онлайн

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