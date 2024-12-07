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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Гёзтепе
3:0
Второй тайм: 69'
Адана Демирспор
0'
5' Желтая карточка
Ogun Bayrak
1:0
39' Гол
Жуан Бланко
2:0
42' Гол
Romulo Cruz
45' Желтая карточка
Айдоган Тайфун
3:0
59' Гол
Тиянич Давид

Ход матча

5'
Ogun Bayrak
 
39'
Жуан Бланко
(Romulo Cruz)
1:0
42'
Romulo Cruz
(Silva)
2:0
45'
 
Айдоган Тайфун
46'
 
Алиуи Набиль
Айдоган Тайфун
57'
 
Аймбетов Абат
Челик Иззет
59'
Тиянич Давид
3:0
63'
Фофана Датро
Жуан Бланко
 
63'
Мацуки Курю
Тиянич Давид
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Адана Демирспор
1.28
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5.60
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Все Коэффициенты
97
Лис
Матеуш
4
Алтыкардеш
Таха
5
Heliton
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
77
Ogun
Bayrak
66
Silva
16
Anthony
Dennis
6
Viktor
Hugo
43
Тиянич
Давид
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
27
Deniz
Donmezer
99
Куртулан
Арда
55
Tolga
Kalender
15
Манев
Йован
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
8
Айдоган
Тайфун
7
Сари
Юсуф
16
Челик
Иззет
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
Гёзтепе
3-4-1-2
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Гёзтепе
Адана Демирспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
7:0
С
1:1
ПЛТ
3:2
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
1:3
ТПЛ
1:0
ТПЛ
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 6 (1) 0.43
Тиянич Давид 3 0.21
Жуан Бланко 3 0.21
Солет Исаак 2 0.14
Алтыкардеш Таха 2 0.14
Фофана Датро 2 0.14
Silva 1 0.07
Мацуки Курю 1 0.07
Эрдоган Доган 1 0.07
Heliton 1 0.07
Гюнтер Корай 1 0.07
Йылдыз Ахмед 1 0.07
Мпуту Малкольм-Бокеле 1 0.07
Сангаре Назим 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 4 (2) 0.29
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.14
Манев Йован 1 0.07
Гюлер Семих 1 0.07
Кавразлы Салих 1 0.07
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Бурак Абдулсамет 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 6 1
Солет Исаак 4 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 4 0
Heliton 3 0
Гюнтер Корай 2 0
Romulo Cruz 2 0
Мацуки Курю 2 0
Жуан Бланко 0 1
Кейбаши Исмаил 1 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Silva 1 0
Фофана Датро 1 0
Ogun Bayrak 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурак Абдулсамет 5 0
Гюлер Семих 4 0
Айдоган Тайфун 3 0
Манев Йован 3 0
Каракуш Ведат 2 0
Маэстро 2 0
Tolga Kalender 0 1
Челик Иззет 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аймбетов Абат 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Шеху Флорент 1 0
Куртулан Арда 1 0
Нурани Мотаз 1 0

Результаты матчей

Гёзтепе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Адана Демирспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Гёзтепе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

6
0
Гёзтепе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Адана Демирспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

14
4
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
6
43%
2
50%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
2
40%
5
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
27%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Забито

23
10
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
5
22%
2
20%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
1
10%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
8
35%
4
40%
76-90

Пропущено

20
30
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
20%
5
17%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
3
15%
7
23%
46-60
3
15%
3
10%
61-75
4
20%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 4:1 Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Гёзтепе 2:1
Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3
Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Адана Демирспор - Себат Генчликспор 4:3 Адана Демирспор - Коньяспор 0:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0 Адана Демирспор - Эюпспор 0:1
Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Гёзтепе
Адана Демирспор

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Гёзтепе
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
5
1.5
2
11
4
9
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 Заявка 13 10 2 1 36 - 12 32
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Гёзтепе
 3:0 Заявка 14 7 3 4 27 - 19 24
5.
Эюпспор
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
6.
Бешикташ
 Заявка 13 6 4 3 22 - 15 22
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
10.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
11.
Антальяспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 26 18
12.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
13.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
14.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 0:3 Заявка 14 0 2 12 9 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 3:0 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
5.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 0:3 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 3:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Антальяспор
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 0:3 Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Фенербахче Тадич Душан 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Коньяспор Базур Рихедли 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Айдоган Тайфун получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Djalma сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Ромуло Круз бьет в цель!
  • 39'
    Ромуло Круз сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Жуан Бланко бьет в цель!
  • 5'
    Ogun Bayrak получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Гёзтепе
    Ничья
    Адана Демирспор
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