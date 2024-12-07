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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Гёзтепе
3:1
Конец матча
Адана Демирспор
0'
5' Желтая карточка
Ogun Bayrak
1:0
39' Гол
Жуан Бланко
2:0
42' Гол
Romulo Cruz
45' Желтая карточка
Айдоган Тайфун
3:0
59' Гол
Тиянич Давид
76' Вторая желтая карточка
Ogun Bayrak
3:1
87' Гол
Аймбетов Абат
90'+7

Ход матча

5'
Ogun Bayrak
 
39'
Жуан Бланко
(Romulo Cruz)
1:0
42'
Romulo Cruz
(Silva)
2:0
45'
 
Айдоган Тайфун
46'
 
Алиуи Набиль
Айдоган Тайфун
56'
 
Аймбетов Абат
Челик Иззет
59'
Тиянич Давид
3:0
63'
Фофана Датро
Жуан Бланко
 
63'
Мацуки Курю
Тиянич Давид
 
71'
Дисмас Новатус
Фофана Датро
 
76'
Ogun Bayrak
 
82'
Сангаре Назим
Viktor Hugo
 
82'
Кейбаши Исмаил
Silva
 
85'
 
Ozan Demirbag
Бараси Юсуф
87'
3:1
Аймбетов Абат
90'
 
Кайнак Осман
Сари Юсуф
90'
 
Эрсой Бурхан
Бурак Абдулсамет

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
97
Лис
Матеуш
4
Алтыкардеш
Таха
5
Heliton
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
77
Ogun
Bayrak
66
Silva
16
Anthony
Dennis
6
Viktor
Hugo
43
Тиянич
Давид
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
27
Deniz
Donmezer
99
Куртулан
Арда
55
Tolga
Kalender
15
Манев
Йован
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
8
Айдоган
Тайфун
7
Сари
Юсуф
16
Челик
Иззет
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
Гёзтепе
3-4-1-2
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Гёзтепе
Адана Демирспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
7:0
С
1:1
ПЛТ
3:2
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
1:3
ТПЛ
1:0
ТПЛ
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 6 (1) 0.43
Тиянич Давид 3 0.21
Жуан Бланко 3 0.21
Солет Исаак 2 0.14
Алтыкардеш Таха 2 0.14
Фофана Датро 2 0.14
Silva 1 0.07
Мацуки Курю 1 0.07
Эрдоган Доган 1 0.07
Heliton 1 0.07
Гюнтер Корай 1 0.07
Йылдыз Ахмед 1 0.07
Мпуту Малкольм-Бокеле 1 0.07
Сангаре Назим 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 4 (2) 0.29
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.14
Манев Йован 1 0.07
Гюлер Семих 1 0.07
Аймбетов Абат 1 0.07
Кавразлы Салих 1 0.07
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Бурак Абдулсамет 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 6 1
Солет Исаак 4 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 4 0
Heliton 3 0
Ogun Bayrak 1 1
Гюнтер Корай 2 0
Romulo Cruz 2 0
Мацуки Курю 2 0
Жуан Бланко 0 1
Кейбаши Исмаил 1 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Silva 1 0
Фофана Датро 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурак Абдулсамет 5 0
Гюлер Семих 4 0
Айдоган Тайфун 3 0
Манев Йован 3 0
Каракуш Ведат 2 0
Маэстро 2 0
Tolga Kalender 0 1
Челик Иззет 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аймбетов Абат 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Шеху Флорент 1 0
Куртулан Арда 1 0
Нурани Мотаз 1 0

Результаты матчей

Гёзтепе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Адана Демирспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Гёзтепе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

6
0
Гёзтепе
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Адана Демирспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

17
5
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
6
35%
3
60%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
2
33%
6
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
27%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Забито

26
11
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
5
19%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
1
9%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
8
31%
5
45%
76-90

Пропущено

21
33
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
4
19%
5
15%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
4
19%
7
21%
31-45
3
14%
8
24%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
5
24%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 4:1 Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Гёзтепе 2:1
Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3
Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Адана Демирспор - Себат Генчликспор 4:3 Адана Демирспор - Коньяспор 0:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0 Адана Демирспор - Эюпспор 0:1
Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Гёзтепе
Адана Демирспор

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Гёзтепе
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
9
5
1.5
2
12
5
9
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 14 10 3 1 36 - 12 33
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Гёзтепе
 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 14 6 5 3 22 - 15 23
6.
Эюпспор
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
10.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
11.
Антальяспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 26 18
12.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
13.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
14.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 2 12 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
5.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
7.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:0 Заявка 8 5 3 0 22 - 8 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Антальяспор
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Фенербахче Тадич Душан 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Коньяспор Базур Рихедли 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Айдоган Тайфун получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Djalma сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Ромуло Круз бьет в цель!
    • 39'
      Ромуло Круз сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Жуан Бланко бьет в цель!
    • 5'
      Ogun Bayrak получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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