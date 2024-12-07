Тур: 15. Стадион: Gursel Aksel Stadium.
3:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаOgun Bayrak
1:0
39' ГолЖуан Бланко
2:0
42' ГолRomulo Cruz
45' Желтая карточкаАйдоган Тайфун
3:0
59' ГолТиянич Давид
76' Вторая желтая карточкаOgun Bayrak
3:1
87' ГолАймбетов Абат
90'+7
Ход матча
5'
39'
1:0
42'
2:0
45'
59'
3:0
76'
82'
87'
3:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
97
Лис
Матеуш
5
Heliton
77
Ogun
Bayrak
66
Silva
43
Тиянич
Давид
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
15
Манев
Йован
58
Маэстро
16
Челик
Иззет
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
-
77 Ogun BayrakЗащитник
-
66 SilvaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
79 Romulo CruzНападающий
-
11 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фофана ДатроНападающий
-
-
18 Izzet Furkan
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
-
11 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Акташ АксельЗащитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Нападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
87 Кайнак ОсманНападающий
-
-
-
90 Ahmet Yilmaz
-
Главный тренер: Mustafa Dalci
История личных встреч
Гёзтепе
Адана Демирспор
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|6 (1)
|0.43
|Тиянич Давид
|3
|0.21
|Жуан Бланко
|3
|0.21
|Солет Исаак
|2
|0.14
|Алтыкардеш Таха
|2
|0.14
|Фофана Датро
|2
|0.14
|Silva
|1
|0.07
|Мацуки Курю
|1
|0.07
|Эрдоган Доган
|1
|0.07
|Heliton
|1
|0.07
|Гюнтер Корай
|1
|0.07
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.07
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|1
|0.07
|Сангаре Назим
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|4 (2)
|0.29
|Гравильон Эндрю
|2 (1)
|0.14
|Манев Йован
|1
|0.07
|Гюлер Семих
|1
|0.07
|Аймбетов Абат
|1
|0.07
|Кавразлы Салих
|1
|0.07
|Кол Али Явуз
|0
|0
|Куртулан Арда
|0
|0
|Бурак Абдулсамет
|0
|0
Карточки
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anthony Dennis
|6
|1
|Солет Исаак
|4
|0
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|4
|0
|Heliton
|3
|0
|Ogun Bayrak
|1
|1
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Romulo Cruz
|2
|0
|Мацуки Курю
|2
|0
|Жуан Бланко
|0
|1
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Silva
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурак Абдулсамет
|5
|0
|Гюлер Семих
|4
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Манев Йован
|3
|0
|Каракуш Ведат
|2
|0
|Маэстро
|2
|0
|Tolga Kalender
|0
|1
|Челик Иззет
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Акташ Аксель
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Аймбетов Абат
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Кавразлы Салих
|1
|0
|Шеху Флорент
|1
|0
|Куртулан Арда
|1
|0
|Нурани Мотаз
|1
|0
Результаты матчей
Гёзтепе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Адана Демирспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Гёзтепе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
6
0
Гёзтепе
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Адана Демирспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
17
5
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
6
35%
3
60%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
2
33%
6
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
27%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
4
24%
76-90
Забито
26
11
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
5
19%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
1
9%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
8
31%
5
45%
76-90
Пропущено
21
33
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
4
19%
5
15%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
4
19%
7
21%
31-45
3
14%
8
24%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
5
24%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гёзтепе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 4:1 Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Гёзтепе 2:1
Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3
Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Адана Демирспор - Себат Генчликспор 4:3 Адана Демирспор - Коньяспор 0:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0 Адана Демирспор - Эюпспор 0:1
Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3
Результаты матчей
Гёзтепе
Адана Демирспор
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Гёзтепе
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
95
212
59
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 13
|35
|2.
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 12
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|5.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 26
|18
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 21
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 20
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|3.
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|6.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|5.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Трабзонспор
|Банза Симон
|9
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (5)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Коньяспор
|Базур Рихедли
|5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|5