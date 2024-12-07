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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Дженоа
 
Позже
Торино
Прогнозы 118
Дженоа 31.4% (37)
X 50.8% (60)
Торино 17.8% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Дженоа
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леали
Никола
20
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
33
Маттурро
Алан
3
Кариколь
Аарон
47
Бадель
Милан
59
Дзаноли
Алессандро
2
Торсбю
Мортен
32
Френдруп
Мортен
23
Миретти
Фабио
19
Пинамонти
Андреа
32
Милинкович-Савич
Ваня
4
Валюкевич
Себастьян
23
Коко
Сауль
5
Масина
Адам
16
Педерсен
Маркус
II
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
66
Гинейтис
Гвидас
27
Войвода
Мергим
9
Санабрия
Антонио
18
Адамс
Че
Дженоа
4-1-4-1
Торино
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Торино

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:0
К
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.62
0.92

Среднее время на гол

55
97

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.54
0.92

Среднее время на гол

58
97

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

1.58
0.92

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

57
97

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 5 0.36
Вольякко Алессандро 2 0.14
Эхатор Джефф 1 0.07
Френдруп Мортен 1 0.07
Мессиас Жуниор 1 0.07
Де Винтер Кони 1 0.07
Миретти Фабио 1 0.07
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Торсбю Мортен 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.21
Сапата Дуван 3 0.21
Санабрия Антонио 2 0.14
Коко Сауль 2 0.14
Масина Адам 1 0.07
Влашич Никола 1 (1) 0.07
Линетти Кароль 1 0.07
Илич Иван 1 0.07
Нжие Альё 1 0.07
Лазаро Валентино 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 5 0
Кариколь Аарон 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Балотелли Марио 2 0
Бани Маттиа 2 0
Торсбю Мортен 2 0
Вольякко Алессандро 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Леали Никола 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Маттурро Алан 1 0
Эхатор Джефф 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валюкевич Себастьян 4 0
Коко Сауль 4 0
Паоло Ваноли 2 1
Линетти Кароль 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Масина Адам 3 0
Войвода Мергим 3 0
Риччи Самуэле 3 0
Илич Иван 3 0
Педерсен Маркус II 2 0
Дембеле Али 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Адамс Че 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
6
Дженоа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Торино
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
4
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
4
40%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
6
50%
5
31%
76-90

Пропущено

25
20
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
4
16%
5
25%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
7
28%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Удинезе - Дженоа 0:2 Дженоа - Кальяри 2:2 Дженоа - Комо 1:1 Парма - Дженоа 0:1
Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Наполи 0:1 Торино - Монца 1:1 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Фиорентина 0:1
Рома - Торино 1:0 Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1

Результаты матчей

Дженоа
Торино

Точный счет

2:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
3.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 14 6 8 0 22 - 8 26
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
12.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
13.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
15.
Рома
 Заявка 14 3 4 7 14 - 20 13
16.
Лечче
 Заявка 14 3 4 7 7 - 22 13
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
3.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
4.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дженоа - Торино

Исход игры
Дженоа
31.4% (37)
Ничья
50.8% (60)
Торино
17.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (33)
Меньше
71.3% (82)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (54)
1:0 Дженоа
16.9% (20)
2:1 Дженоа
13.6% (16)
1:2 Торино
11% (13)
0:1 Торино
5.9% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
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