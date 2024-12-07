Тур: 15. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Маринелли Ливио
0'
45' Желтая карточкаТорсбю Мортен
90' Желтая карточкаПатрицио Масини
90' Желтая карточкаТамез Адриен
90'+6
Ход матча
45'
69'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
435 Количество передач 395
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
23
Коко
Сауль
18
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Анкей ДэвидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Дембеле АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
92 Нжие Альё
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Торино
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.62
0.92
Среднее время на гол
55
97
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.54
0.92
Среднее время на гол
58
97
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
1.58
0.92
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
57
97
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|5
|0.33
|Вольякко Алессандро
|2
|0.13
|Эхатор Джефф
|1
|0.07
|Френдруп Мортен
|1
|0.07
|Мессиас Жуниор
|1
|0.07
|Де Винтер Кони
|1
|0.07
|Миретти Фабио
|1
|0.07
|Кариколь Аарон
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Торсбю Мортен
|0
|0
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.2
|Сапата Дуван
|3
|0.2
|Санабрия Антонио
|2
|0.13
|Коко Сауль
|2
|0.13
|Масина Адам
|1
|0.07
|Влашич Никола
|1 (1)
|0.07
|Линетти Кароль
|1
|0.07
|Илич Иван
|1
|0.07
|Нжие Альё
|1
|0.07
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Хоан
|5
|0
|Кариколь Аарон
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Торсбю Мортен
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Балотелли Марио
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Вольякко Алессандро
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Маттурро Алан
|1
|0
|Эхатор Джефф
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валюкевич Себастьян
|4
|0
|Коко Сауль
|4
|0
|Паоло Ваноли
|2
|1
|Линетти Кароль
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Масина Адам
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Риччи Самуэле
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Педерсен Маркус II
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Сапата Дуван
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
6
Дженоа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Торино
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
3
4
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
4
40%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
6
50%
5
31%
76-90
Пропущено
25
20
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
4
16%
5
25%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
7
28%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Удинезе - Дженоа 0:2 Дженоа - Кальяри 2:2 Дженоа - Комо 1:1 Парма - Дженоа 0:1
Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Наполи 0:1 Торино - Монца 1:1 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Фиорентина 0:1
Рома - Торино 1:0 Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1
Результаты матчей
Дженоа
Торино
Точный счет
2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
43
36
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
53
15
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
411
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|38 - 17
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|22 - 8
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|7 - 22
|13
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 14
|6
|19.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|8 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Парма
|Кейта Мандела
|1 4
|Удинезе
|Туре Сулейман
|2 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Торино
Исход игры
Дженоа
31.4% (37)
Ничья
50.8% (60)
Торино
17.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (33)
Меньше
71.3% (82)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (54)
1:0 Дженоа
16.9% (20)
2:1 Дженоа
13.6% (16)
1:2 Торино
11% (13)
0:1 Торино
5.9% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
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