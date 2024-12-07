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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Дженоа
0:0
Конец матча
Торино
0'
45' Желтая карточка
Торсбю Мортен
90' Желтая карточка
Патрицио Масини
90' Желтая карточка
Тамез Адриен
90'+6

Ход матча

45'
Торсбю Мортен
 
67'
Оливейра Витор
Бадель Милан
 
69'
 
Карамо Янн
Адамс Че
69'
 
Соса Борна
Войвода Мергим
78'
Балотелли Марио
Пинамонти Андреа
 
81'
 
Нжие Альё
Санабрия Антонио
81'
 
Лазаро Валентино
Педерсен Маркус
87'
Патрицио Масини
Торсбю Мортен
 
88'
 
Тамез Адриен
Линетти Кароль
90'
Патрицио Масини
 
90'
 
Тамез Адриен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 435 Количество передач 395
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 118
Дженоа 31.4% (37)
X 50.8% (60)
Торино 17.8% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леали
Никола
20
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
33
Маттурро
Алан
3
Кариколь
Аарон
2
Торсбю
Мортен
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
59
Дзаноли
Алессандро
19
Пинамонти
Андреа
23
Миретти
Фабио
32
Милинкович-Савич
Ваня
4
Валюкевич
Себастьян
23
Коко
Сауль
5
Масина
Адам
16
Педерсен
Маркус
II
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
66
Гинейтис
Гвидас
27
Войвода
Мергим
9
Санабрия
Антонио
18
Адамс
Че
Дженоа
4-3-3
Торино
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Торино

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:0
К
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.62
0.92

Среднее время на гол

55
97

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.54
0.92

Среднее время на гол

58
97

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

1.58
0.92

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

57
97

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 5 0.33
Вольякко Алессандро 2 0.13
Эхатор Джефф 1 0.07
Френдруп Мортен 1 0.07
Мессиас Жуниор 1 0.07
Де Винтер Кони 1 0.07
Миретти Фабио 1 0.07
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Торсбю Мортен 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.2
Сапата Дуван 3 0.2
Санабрия Антонио 2 0.13
Коко Сауль 2 0.13
Масина Адам 1 0.07
Влашич Никола 1 (1) 0.07
Линетти Кароль 1 0.07
Илич Иван 1 0.07
Нжие Альё 1 0.07
Лазаро Валентино 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 5 0
Кариколь Аарон 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Торсбю Мортен 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Балотелли Марио 2 0
Бани Маттиа 2 0
Вольякко Алессандро 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Леали Никола 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Патрицио Масини 1 0
Маттурро Алан 1 0
Эхатор Джефф 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валюкевич Себастьян 4 0
Коко Сауль 4 0
Паоло Ваноли 2 1
Линетти Кароль 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Масина Адам 3 0
Войвода Мергим 3 0
Риччи Самуэле 3 0
Илич Иван 3 0
Тамез Адриен 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Дембеле Али 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Сапата Дуван 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Адамс Че 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
6
Дженоа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Торино
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
4
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
4
40%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
6
50%
5
31%
76-90

Пропущено

25
20
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
4
16%
5
25%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
7
28%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Удинезе - Дженоа 0:2 Дженоа - Кальяри 2:2 Дженоа - Комо 1:1 Парма - Дженоа 0:1
Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Наполи 0:1 Торино - Монца 1:1 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Фиорентина 0:1
Рома - Торино 1:0 Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1

Результаты матчей

Дженоа
Торино

Точный счет

2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
3
3
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
3.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 14 6 8 0 22 - 8 26
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
13.
Дженоа
 Заявка 15 3 6 6 13 - 24 15
14.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
15.
Рома
 Заявка 14 3 4 7 14 - 20 13
16.
Лечче
 Заявка 14 3 4 7 7 - 22 13
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
3.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
4.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Дженоа
 Заявка 9 0 6 3 8 - 14 6
19.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 92'
      Патрицио Масини наказан за толчок Нжие Альё
    • 92'
      Масина Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 92'
      Соса Борна задерживает мяч рукой
    • 92'
      Патрицио Масини получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 91'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Бани Маттиа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Дженоа 31.4% (37)
    X 50.8% (60)
    Торино 17.8% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Торино

    Исход игры
    Дженоа
    31.4% (37)
    Ничья
    50.8% (60)
    Торино
    17.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (33)
    Меньше
    71.3% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    75.65% (87)
    Нет
    24.35% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.8% (54)
    1:0 Дженоа
    16.9% (20)
    2:1 Дженоа
    13.6% (16)
    1:2 Торино
    11% (13)
    0:1 Торино
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
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