Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновится спорным мячом

87' Ох, нехорошо это выглядит. Торсбю Мортен получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Торсбю Мортен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Дженоа

85' Карамо Янн из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

84' Дзаноли Алессандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Удар от ворот произведет Торино

80' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Дженоа

79' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

76' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Торино

76' Масина Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Торино

73' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Дженоа

70' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Гинейтис Гвидас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

61' Френдруп Мортен пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

59' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

57' Дзаноли Алессандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Бани Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Санабрия Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Гинейтис Гвидас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Пинамонти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.