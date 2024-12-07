Тур: 16. Стадион: Stadio Danilo Martelli.
0'
0:1
8' ГолАнгори Самуэле
0:2
12' ГолЛинд Александр
1:2
28' ГолМанкузо Леонардо
43' Желтая карточкаМарин Мариус
49' Желтая карточкаТуре Идрисса
2:2
54' ГолМанкузо Леонардо
65' Желтая карточкаЛинд Александр
2:3
66' ГолМорео Стефано
88' Желтая карточкаЧелла Стефано
89' Желтая карточкаКалабрези Артуро
90'+6
Ход матча
8'
0:1
12'
0:2
28'
43'
49'
54'
65'
66'
2:3
88'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
603 Количество передач 298
-
66 Владение мячом, % 34
10
Визер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Erik PanizziЗащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Мантуя
Пиза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|4
|0.25
|Манкузо Леонардо
|4 (1)
|0.25
|Antonio Fiori
|1
|0.06
|Буррай Сальваторе
|1
|0.06
|Francesco Ruocco
|1
|0.06
|Francesco Galuppini
|1
|0.06
|Солини Маттео
|1
|0.06
|Редольфи Алекс
|1
|0.06
|Alessandro Debenedetti
|1
|0.06
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Менса Дэвис
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|5
|0.31
|Трамони Маттео
|5
|0.31
|Пиччинини Габриэле
|3
|0.19
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.19
|Alesandro Arena
|2 (1)
|0.13
|Канестрелли Симоне
|2
|0.13
|Ангори Самуэле
|2
|0.13
|Туре Идрисса
|1
|0.06
|Морео Стефано
|1
|0.06
|Марин Мариус
|1
|0.06
|Джованни Бонфанти
|1
|0.06
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Хёйхольт Мальте
|0
|0
Карточки
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|5
|0
|Солини Маттео
|5
|0
|Тримболи Симоне
|3
|1
|Араму Маттиа
|3
|0
|Редольфи Алекс
|3
|0
|Менса Дэвис
|3
|0
|Челла Стефано
|1
|1
|Francesco Galuppini
|2
|0
|Поссанцини Давиде
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Мурони Маттия
|1
|0
|Erik Panizzi
|1
|0
|Бриньяни Фабрицио
|1
|0
|Радаелли Николо
|1
|0
|Federico Artioli
|1
|0
|Cristiano Bani
|1
|0
|Antonio Fiori
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|6
|0
|Туре Идрисса
|3
|1
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Линд Александр
|2
|0
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Рус Адриан
|2
|0
|Бонфанти Николас
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Ангори Самуэле
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Результаты матчей
Мантуя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пиза
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
3
1
Мантуя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пиза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
14
Мантуя
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Пиза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
11%
4
33%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Забито
15
26
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
2
13%
6
23%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
4
27%
3
12%
76-90
Пропущено
21
19
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
4
19%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
7
33%
1
5%
61-75
4
19%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Мантуя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мантуя - Модена 0:0 Катанзаро - Мантуя 2:2 Мантуя - Кремонезе 1:0 Сассуоло - Мантуя 1:0
Мантуя - Палермо 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4
Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Козенца 2:2 Каррарезе - Пиза 1:0 Пиза - Сампдория 3:0 Кремонезе - Пиза 1:3
Пиза - Катанзаро 0:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2
Результаты матчей
Мантуя
Пиза
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мантуя
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
71
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
511
115
115
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|16
|9
|5
|2
|28 - 17
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|22 - 10
|30
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|16
|5
|9
|2
|20 - 14
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|16
|5
|7
|4
|17 - 19
|22
|8.
|16
|5
|6
|5
|16 - 13
|21
|9.
|0:0
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|14 - 19
|19
|12.
|16
|4
|6
|6
|16 - 20
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|18 - 24
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|18.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|19.
|0:0
|16
|2
|8
|6
|11 - 21
|14
|20.
|16
|4
|1
|11
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|13.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|15.
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|5.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|13.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|14.
|8
|2
|0
|6
|6 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|7
|Чезена
|Кало Джакомо
|7
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 5