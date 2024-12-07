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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Мантуя
2:3
Конец матча
Пиза
0'
0:1
8' Гол
Ангори Самуэле
0:2
12' Гол
Линд Александр
1:2
28' Гол
Манкузо Леонардо
43' Желтая карточка
Марин Мариус
49' Желтая карточка
Туре Идрисса
2:2
54' Гол
Манкузо Леонардо
65' Желтая карточка
Линд Александр
2:3
66' Гол
Морео Стефано
88' Желтая карточка
Челла Стефано
89' Желтая карточка
Калабрези Артуро
90'+6
1
Феста
Марко
17
Радаелли
Николо
87
Де
Майо
Себастьян
29
Челла
Стефано
6
Cristiano
Bani
21
Тримболи
Симоне
24
Federico
Artioli
10
Визер
Давид
30
Брагантини
Давиде
7
Менса
Дэвис
19
Манкузо
Леонардо
47
Шемпер
Адриан
5
Канестрелли
Симоне
4
Караччоло
Антонио
94
Джованни
Бонфанти
15
Туре
Идрисса
36
Пиччинини
Габриэле
6
Марин
Мариус
3
Ангори
Самуэле
30
Alesandro
Arena
45
Линд
Александр
32
Морео
Стефано
Мантуя
4-3-3
Пиза
3-4-3

История личных встреч

Мантуя
Пиза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 4 0.25
Манкузо Леонардо 4 (1) 0.25
Antonio Fiori 1 0.06
Буррай Сальваторе 1 0.06
Francesco Ruocco 1 0.06
Francesco Galuppini 1 0.06
Солини Маттео 1 0.06
Редольфи Алекс 1 0.06
Alessandro Debenedetti 1 0.06
Бриньяни Фабрицио 0 0
Менса Дэвис 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 5 0.31
Трамони Маттео 5 0.31
Пиччинини Габриэле 3 0.19
Бонфанти Николас 3 (1) 0.19
Alesandro Arena 2 (1) 0.13
Канестрелли Симоне 2 0.13
Ангори Самуэле 2 0.13
Туре Идрисса 1 0.06
Морео Стефано 1 0.06
Марин Мариус 1 0.06
Джованни Бонфанти 1 0.06
Калабрези Артуро 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Хёйхольт Мальте 0 0

Карточки

Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 5 0
Солини Маттео 5 0
Тримболи Симоне 3 1
Араму Маттиа 3 0
Редольфи Алекс 3 0
Менса Дэвис 3 0
Челла Стефано 1 1
Francesco Galuppini 2 0
Поссанцини Давиде 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Манкузо Леонардо 1 0
Мурони Маттия 1 0
Erik Panizzi 1 0
Бриньяни Фабрицио 1 0
Радаелли Николо 1 0
Federico Artioli 1 0
Cristiano Bani 1 0
Antonio Fiori 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 6 0
Туре Идрисса 3 1
Абильдгор Оливер 3 0
Виньято Эмануэль 1 1
Караччоло Антонио 2 0
Линд Александр 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Рус Адриан 2 0
Бонфанти Николас 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Морео Стефано 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Ангори Самуэле 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Евшенак Жан 1 0

Результаты матчей

Мантуя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пиза
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
1
Мантуя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пиза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
14
Мантуя
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Пиза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
11%
4
33%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Забито

15
26
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
2
13%
6
23%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
4
27%
3
12%
76-90

Пропущено

21
19
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
4
19%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
7
33%
1
5%
61-75
4
19%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Мантуя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мантуя - Модена 0:0 Катанзаро - Мантуя 2:2 Мантуя - Кремонезе 1:0 Сассуоло - Мантуя 1:0
Мантуя - Палермо 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4
Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Козенца 2:2 Каррарезе - Пиза 1:0 Пиза - Сампдория 3:0 Кремонезе - Пиза 1:3
Пиза - Катанзаро 0:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2

Результаты матчей

Мантуя
Пиза

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мантуя
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
7
1
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
11
5
1
15
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Пиза
 16 9 5 2 28 - 17 32
3.
Специя
 15 8 6 1 22 - 10 30
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Бари
 16 5 9 2 20 - 14 24
6.
Чезена
 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
8.
Палермо
 16 5 6 5 16 - 13 21
9.
Козенца
 0:0 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
11.
Каррарезе
 16 5 4 7 14 - 19 19
12.
Мантуя
 16 4 6 6 16 - 20 18
13.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
15.
Салернитана
 16 4 5 7 18 - 24 17
16.
Модена
 16 3 8 5 20 - 21 17
17.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
18.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
19.
Фрозиноне
 0:0 16 2 8 6 11 - 21 14
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Каррарезе
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Мантуя
 8 4 3 1 9 - 6 15
7.
Бари
 9 3 5 1 12 - 10 14
8.
Модена
 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
11.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
13.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
14.
Козенца
 0:0 9 2 5 2 6 - 7 11
15.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 0:0 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Пиза
 8 4 2 2 12 - 10 14
3.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 0:0 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
13.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
14.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
15.
Салернитана
 8 1 3 4 6 - 12 6
16.
Фрозиноне
 0:0 8 1 3 4 4 - 11 6
17.
Чезена
 8 1 2 5 8 - 12 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 7
Чезена Кало Джакомо 7
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Давиде Брагантини сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Манкузо Леонардо бьет в цель!
    • 12'
      Морео Стефано сделал результативную передачу.
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