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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Гоу Эхед Иглс
4:0
Перерыв
НЕК Неймеген
0'
1:0
5' Гол
Эдвардсен Оливер
2:0
6' Гол
Эдвардсен Оливер
3:0
10' Гол
Льянсана Энрик
4:0
25' Гол
Эдвардсен Оливер
30' Желтая карточка
Вердонк Калвин

Ход матча

5'
Эдвардсен Оливер
(Дейл Матс)
1:0
6'
Эдвардсен Оливер
2:0
10'
Льянсана Энрик
(Мартинсен Якоб)
3:0
25'
Эдвардсен Оливер
4:0
30'
 
Вердонк Калвин
34'
 
Оуведжан Томас
Нюйтинк Брэм
34'
 
Лиратцис Элефтериос
Перейра Брайанн

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 172 Количество передач 196
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
НЕК Неймеген
2.02
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3.80
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51.00
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Все Коэффициенты
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Джеймс
Деан
21
Льянсана
Энрик
8
Линторст
Эверт
19
Антман
Оливер
7
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
23
Сано
Кадаи
71
Пропер
Дирк
10
Хансен
Сонтье
25
Уаисса
Сами
32
Ван
Крой
Вито
18
Огава
Коки
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:2
К
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:0
К
0:2
Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

2
1.46

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1.78

Среднее время на гол

48
50

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.91
1.59

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

47
56

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 7 0.47
Эдвардсен Виктор 4 0.27
Мартинсен Якоб 3 0.2
Льянсана Энрик 3 0.2
Штоккерс Финн 2 0.13
Дейл Матс 2 (1) 0.13
Наубер Геррит 2 0.13
Адеканье Бобби 1 0.07
Антман Оливер 0 0
Линторст Эверт 0 0
Aske Adelgaard 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огава Коки 5 (1) 0.33
Хансен Сонтье 4 0.27
Ван Крой Вито 3 0.2
Уаисса Сами 3 0.2
Гонсалес Роберто 2 0.13
Оуведжан Томас 1 (1) 0.07
Нюйтинк Брэм 1 0.07
Маркес Иван 1 0.07
Сано Кадаи 1 0.07
Перейра Брайанн 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Basar Onal 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Мартинсен Якоб 3 0
Aske Adelgaard 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Адеканье Бобби 2 0
Штоккерс Финн 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Амофа Джамал 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердонк Калвин 3 0
Сано Кадаи 1 1
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Перейра Брайанн 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Basar Onal 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
1
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
11
Гоу Эхед Иглс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
НЕК Неймеген
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
3
27%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
4
44%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

20
22
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
6
30%
3
14%
46-60
4
20%
4
18%
61-75
4
20%
5
23%
76-90

Пропущено

23
13
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
9%
5
38%
1-15
6
26%
2
15%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
3
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
6 раз 75%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
4
10
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 Заявка 14 10 3 1 31 - 14 33
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
Гоу Эхед Иглс
 4:0 Заявка 15 6 3 6 24 - 23 21
8.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
11.
НЕК Неймеген
 0:4 Заявка 15 5 1 9 21 - 18 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 4:0 Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 0:4 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 4:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НЕК Неймеген
 0:4 Заявка 7 2 0 5 6 - 9 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
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  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
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    Ничья
    НЕК Неймеген
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