Тур: 15. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9997 Главный судья: Alex Bos
5:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолЭдвардсен Оливер
2:0
6' ГолЭдвардсен Оливер
3:0
10' ГолЛьянсана Энрик
4:0
25' ГолЭдвардсен Оливер
30' Желтая карточкаВердонк Калвин
49' Желтая карточкаДжеймс Деан
52' Желтая карточкаХансен Сонтье
5:0
58' ГолДжеймс Деан
90' Желтая карточкаАнтман Оливер
90'+2
Ход матча
5'
1:0
6'
2:0
10'
3:0
25'
4:0
30'
49'
52'
58'
5:0
90'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
412 Количество передач 379
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
22
Руфс
Робин
17
Нюйтинк
Брэм
23
Сано
Кадаи
71
Пропер
Дирк
25
Уаисса
Сами
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сюре МатисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Лука Эверинк
-
-
Главный тренер: Paul Simonis
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Уаисса СамиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
-
-
11 Basar Onal
-
Главный тренер: Мейер Рогир
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
22 матча
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
2
1.46
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.85
1.78
Среднее время на гол
48
50
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.91
1.59
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
47
56
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.47
|Эдвардсен Виктор
|4
|0.27
|Мартинсен Якоб
|3
|0.2
|Льянсана Энрик
|3
|0.2
|Штоккерс Финн
|2
|0.13
|Дейл Матс
|2 (1)
|0.13
|Наубер Геррит
|2
|0.13
|Адеканье Бобби
|1
|0.07
|Джеймс Деан
|1
|0.07
|Антман Оливер
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огава Коки
|5 (1)
|0.33
|Хансен Сонтье
|4
|0.27
|Ван Крой Вито
|3
|0.2
|Уаисса Сами
|3
|0.2
|Гонсалес Роберто
|2
|0.13
|Оуведжан Томас
|1 (1)
|0.07
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.07
|Маркес Иван
|1
|0.07
|Сано Кадаи
|1
|0.07
|Перейра Брайанн
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Basar Onal
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|3
|0
|Мартинсен Якоб
|3
|0
|Aske Adelgaard
|3
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Адеканье Бобби
|2
|0
|Джеймс Деан
|2
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Линторст Эверт
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердонк Калвин
|3
|0
|Сано Кадаи
|1
|1
|Маркес Иван
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Перейра Брайанн
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Хансен Сонтье
|1
|0
|Basar Onal
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
1
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
НЕК Неймеген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
5
11
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
3
17%
3
43%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
4
44%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
4
44%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
25
22
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
20%
3
14%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
7
28%
3
14%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
4
16%
5
23%
76-90
Пропущено
23
18
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
8
44%
1-15
6
26%
3
17%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
6 раз 75%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
5 раз 71%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
26
35
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
87
411
312
411
213
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 14
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|26 - 19
|32
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|8.
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 7
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Эдвардсен Оливер
|7 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5