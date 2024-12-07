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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 9997 Главный судья: Alex Bos
Гоу Эхед Иглс
5:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
5' Гол
Эдвардсен Оливер
2:0
6' Гол
Эдвардсен Оливер
3:0
10' Гол
Льянсана Энрик
4:0
25' Гол
Эдвардсен Оливер
30' Желтая карточка
Вердонк Калвин
49' Желтая карточка
Джеймс Деан
52' Желтая карточка
Хансен Сонтье
5:0
58' Гол
Джеймс Деан
90' Желтая карточка
Антман Оливер
90'+2

Ход матча

5'
Эдвардсен Оливер
(Дейл Матс)
1:0
6'
Эдвардсен Оливер
2:0
10'
Льянсана Энрик
(Мартинсен Якоб)
3:0
25'
Эдвардсен Оливер
4:0
30'
 
Вердонк Калвин
34'
 
Оуведжан Томас
Нюйтинк Брэм
34'
 
Лиратцис Элефтериос
Перейра Брайанн
49'
Джеймс Деан
 
52'
 
Хансен Сонтье
55'
 
Basar Onal
Ван Крой Вито
55'
 
Худемакерс Меес
Огава Коки
58'
Джеймс Деан
5:0
62'
Твигт Калвин
Линторст Эверт
 
62'
Тенгстедт Сёрен
Мартинсен Якоб
 
62'
Штоккерс Финн
Эдвардсен Виктор
 
77'
Milan Smit
Эдвардсен Оливер
 
77'
Дирксен Юлиюс
Крамер Йорис
 
80'
 
Маркес Иван
Сандлер Филипп
90'
Антман Оливер
 

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 412 Количество передач 379
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Джеймс
Деан
21
Льянсана
Энрик
8
Линторст
Эверт
19
Антман
Оливер
7
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
23
Сано
Кадаи
71
Пропер
Дирк
10
Хансен
Сонтье
25
Уаисса
Сами
32
Ван
Крой
Вито
18
Огава
Коки
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:2
К
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:0
К
0:2
Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

2
1.46

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1.78

Среднее время на гол

48
50

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.91
1.59

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

47
56

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 7 0.47
Эдвардсен Виктор 4 0.27
Мартинсен Якоб 3 0.2
Льянсана Энрик 3 0.2
Штоккерс Финн 2 0.13
Дейл Матс 2 (1) 0.13
Наубер Геррит 2 0.13
Адеканье Бобби 1 0.07
Джеймс Деан 1 0.07
Антман Оливер 0 0
Линторст Эверт 0 0
Aske Adelgaard 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огава Коки 5 (1) 0.33
Хансен Сонтье 4 0.27
Ван Крой Вито 3 0.2
Уаисса Сами 3 0.2
Гонсалес Роберто 2 0.13
Оуведжан Томас 1 (1) 0.07
Нюйтинк Брэм 1 0.07
Маркес Иван 1 0.07
Сано Кадаи 1 0.07
Перейра Брайанн 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Basar Onal 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Мартинсен Якоб 3 0
Aske Adelgaard 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Адеканье Бобби 2 0
Джеймс Деан 2 0
Штоккерс Финн 1 0
Линторст Эверт 1 0
Антман Оливер 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Амофа Джамал 1 0
Твигт Калвин 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердонк Калвин 3 0
Сано Кадаи 1 1
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Перейра Брайанн 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Хансен Сонтье 1 0
Basar Onal 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
1
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
НЕК Неймеген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
11
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
3
17%
3
43%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
4
44%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
4
44%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

25
22
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
20%
3
14%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
7
28%
3
14%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
4
16%
5
23%
76-90

Пропущено

23
18
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
8
44%
1-15
6
26%
3
17%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
6 раз 75%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
5 раз 71%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
2
6
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
4
11
3
12
2.5
4
11
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 Заявка 14 10 3 1 31 - 14 33
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
8.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 15 6 2 7 15 - 23 20
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 15 2 6 7 13 - 21 12
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 8 0 5 3 7 - 12 5
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
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