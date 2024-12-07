Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Оуведжан Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Льянсана Энрик пробует нанести удар издали, но Робин Руфс ловит мяч

44' Хорошую попытку сделал Хансен Сонтье . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Оуведжан Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

35' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Вердонк Калвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Третий свой гол забил Эдвардсен Оливер . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

25' Г О О О О Л - Эдвардсен Оливер забивает ударом с правой ноги!

25' Сано Кадаи не смог попасть в створ ударом издали

23' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хорошую попытку сделал Джеймс Деан . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

19' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Мартинсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Мартинсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Эдвардсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Г О О О О Л - Льянсана Энрик забивает с правой ноги!

10' Джеймс Деан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Г О О О О Л - Эдвардсен Оливер забивает ударом с левой ноги!

5' Г О О О О Л - Эдвардсен Оливер забивает с левой ноги!

5' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре