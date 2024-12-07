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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Бешикташ
0:0
Первый тайм: 31'
Фенербахче
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
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Бешикташ
Ничья
Фенербахче
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34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
5
Сануч
Тайиб
53
Топчу
Эмир
Хан
26
Масуаку
Артур
8
Учан
Салих
6
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
7
Рашица
Милот
83
Фернандеш
Жедсон
27
Силва
Рафа
17
Иммобиле
Чиро
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
3
Акайдын
Самет
6
Джику
Александер
18
Костич
Филип
13
Фред
Сантос
34
Амрабат
Софьян
70
Айдын
Огуз
10
Тадич
Душан
97
Сен-Максимен
Аллан
9
Джеко
Эдин
Бешикташ
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Фенербахче

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
70.6%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

40 матчей

22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.5%
42.5%
40%
7 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
1:3
С
2:4
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
3:1
С
3:3
С
1:1
К
2:2
С
3:1
С
2:1
С
1:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
3:3
С
3:2
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:4
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
К
2:4
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.48
1.32

Среднее время на гол

60
68

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.89
1.52

Среднее время на гол

47
59

Всего голов

67
57

Голов в среднем за матч

1.68
1.43

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 9 (5) 0.64
Мучи Эрнест 3 0.21
Силва Рафа 3 0.21
Фернандеш Жедсон 3 0.21
Рашица Милот 1 0.07
Киличсой Семих 1 0.07
Габриэль Паулиста 1 0.07
Масуаку Артур 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Мариу Жоау 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 8 (2) 0.57
Тадич Душан 7 (3) 0.5
Фред Сантос 4 0.29
Сен-Максимен Аллан 3 0.21
Эн-Несири Юссеф 3 0.21
Айдын Огуз 3 0.21
Амрабат Софьян 2 0.14
Шиманьски Себастьян 1 0.07
Костич Филип 1 0.07
Акайдын Самет 1 0.07
Бекао Родриго 1 0.07
Кавечи Ирфан 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Топчу Эмир Хан 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Свенссон Юнас 3 0
Гюнок Мерт 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Дестаноглу Эрсин 3 0
Силва Рафа 2 0
Киличсой Семих 2 0
Учан Салих 1 0
Колли Омар 1 0
Рашица Милот 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 3 0
Фред Сантос 3 0
Акайдын Самет 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Амрабат Софьян 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Жозе Моуринью 2 0
Джеко Эдин 1 0
Костич Филип 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Бекао Родриго 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Элмаз Бартуг 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фенербахче
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
4
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
13
Бешикташ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Фенербахче
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

12
21
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
17%
3
14%
1-15
4
33%
3
14%
16-30
2
17%
5
24%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
56%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

21
36
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
1 Не забивали 0
2
10%
5
14%
1-15
4
19%
5
14%
16-30
7
33%
7
19%
31-45
2
10%
4
11%
46-60
0
0%
8
22%
61-75
6
29%
7
19%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 8
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Маккаби Тель-Авив 1:3 Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0
Бешикташ - Мальмё 2:1 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Газиантеп 3:1 Славия Прага - Фенербахче 1:2 Кайсериспор - Фенербахче 2:6 Фенербахче - Зенит 2:1
Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0

Результаты матчей

Бешикташ
Фенербахче

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
11
2
2
11
2.5
6
7
1
12
3.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 14 10 3 1 36 - 12 33
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Гёзтепе
 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 14 6 5 3 22 - 15 23
6.
Эюпспор
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
10.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
11.
Антальяспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 26 18
12.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
13.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
14.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 2 12 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
5.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
7.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:0 Заявка 8 5 3 0 22 - 8 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Антальяспор
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Фенербахче Тадич Душан 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Коньяспор Базур Рихедли 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Фенербахче
4.00
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3.95
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