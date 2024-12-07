Тур: 15. Стадион: Тупрас.
0:0
Первый тайм: 31'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.89 Победа «Фенербахче»
-
34
Гюнок
Мерт
27
Силва
Рафа
16
Мюлдюр
Мерт
18
Костич
Филип
13
Фред
Сантос
70
Айдын
Огуз
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
- Нападающий
-
23 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Костич ФилипЗащитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
23 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Бешикташ
Фенербахче
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
70.6%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
40 матчей
22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
17.5%
42.5%
40%
7 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.48
1.32
Среднее время на гол
60
68
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.89
1.52
Среднее время на гол
47
59
Всего голов
67
57
Голов в среднем за матч
1.68
1.43
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|9 (5)
|0.64
|Мучи Эрнест
|3
|0.21
|Силва Рафа
|3
|0.21
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.21
|Рашица Милот
|1
|0.07
|Киличсой Семих
|1
|0.07
|Габриэль Паулиста
|1
|0.07
|Масуаку Артур
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|8 (2)
|0.57
|Тадич Душан
|7 (3)
|0.5
|Фред Сантос
|4
|0.29
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.21
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.21
|Айдын Огуз
|3
|0.21
|Амрабат Софьян
|2
|0.14
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.07
|Костич Филип
|1
|0.07
|Акайдын Самет
|1
|0.07
|Бекао Родриго
|1
|0.07
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|4
|0
|Топчу Эмир Хан
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Свенссон Юнас
|3
|0
|Гюнок Мерт
|3
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Дестаноглу Эрсин
|3
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Учан Салих
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Акайдын Самет
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Жозе Моуринью
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фенербахче
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
4
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
13
Бешикташ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Фенербахче
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
12
21
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
17%
3
14%
1-15
4
33%
3
14%
16-30
2
17%
5
24%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
56%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
4
27%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
21
36
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
1 Не забивали 0
2
10%
5
14%
1-15
4
19%
5
14%
16-30
7
33%
7
19%
31-45
2
10%
4
11%
46-60
0
0%
8
22%
61-75
6
29%
7
19%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 8
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Маккаби Тель-Авив 1:3 Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0
Бешикташ - Мальмё 2:1 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Газиантеп 3:1 Славия Прага - Фенербахче 1:2 Кайсериспор - Фенербахче 2:6 Фенербахче - Зенит 2:1
Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0
Результаты матчей
Бешикташ
Фенербахче
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
112
211
67
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 13
|35
|2.
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 12
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|5.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 26
|18
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 21
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 20
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|3.
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|6.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|5.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Трабзонспор
|Банза Симон
|9
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (5)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Коньяспор
|Базур Рихедли
|5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|5