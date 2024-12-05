  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Ювентус
 
Позже
Болонья
Ювентус
Болонья

История личных встреч

Ювентус
Болонья

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.8%
7.7%
11.5%
21 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

32 матча

68.8%
28.1%
3.1%
22 победы 9 ничьих 1 победа

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
К
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
К
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.94
1.81

Среднее время на гол

46
49

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.56
0.75

Среднее время на гол

160
120

Всего голов

40
41

Голов в среднем за матч

1.25
1.28

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
70

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (3) 0.43
Веа Тимоти 4 0.29
Йылдыз Кенан 3 0.21
Камбьясо Андреа 2 0.14
Савона Николо 2 0.14
Консейсау Франсишку 1 0.07
Маккенни Уэстон 1 0.07
Мбангула Самюэль 1 0.07
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 6 (2) 0.46
Кастро Сантьяго 4 0.31
Ндой Дан 2 (1) 0.15
Одгор Йенс 2 0.15
Карлссон Йеспер III 1 0.08
Урбаньски Кацпер 1 0.08
Айлинг Самуэль 1 0.08
Фаббьян Джованни 1 0.08
Миранда Хуан 0 0
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Моро Никола 0 0
Лукуми Джон 0 0
Бёкема Сэм 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 4 0
Фаджоли Николо 4 0
Консейсау Франсишку 2 1
Камбьясо Андреа 3 0
Данило Луис 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Гатти Федерико 2 0
Савона Николо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Влахович Душан 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Побега Томмазо 2 1
Урбаньски Кацпер 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Миранда Хуан 1 0
Ндой Дан 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Кастро Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Болонья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
5
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Болонья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
7
Ювентус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Болонья
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
2
50%
4
33%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
5%
2
11%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
4
20%
5
26%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Лечче - Ювентус 1:1 Астон Вилла - Ювентус 0:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Торино 2:0
Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2
Болонья
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Болонья - Монца 4:0 Болонья - Венеция 3:0 Болонья - Лилль 1:2 Лацио - Болонья 3:0
Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1

Результаты матчей

Ювентус
Болонья

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
5
2
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
6
7
4
10
2.5
2
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
2.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 36 - 16 31
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 14 6 8 0 22 - 8 26
7.
Милан
 Заявка 13 6 4 3 23 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
12.
Парма
 Заявка 14 3 6 5 20 - 22 15
13.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
15.
Рома
 Заявка 14 3 4 7 14 - 20 13
16.
Лечче
 Заявка 14 3 4 7 7 - 22 13
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Монца Иццо Армандо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2024, осталось 2 дня 9 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    Ювентус 93.6% (44)
    X 4.3% (2)
    Болонья 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Болонья
    1.73
    Реклама, betcity.ru
    5.70
    Реклама, zenit.win
    5.80
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ювентус - Болонья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Ювентус - Болонья

    Исход игры
    Ювентус
    93.6% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Болонья
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.56% (16)
    Меньше
    64.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    31.11% (14)
    Нет
    68.89% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    40.4% (19)
    2:1 Ювентус
    21.3% (10)
    1:0 Ювентус
    19.1% (9)
    3:0 Ювентус
    6.4% (3)
    3:1 Ювентус
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ювентус
    Болонья
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный