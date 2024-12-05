Тур: 15. Стадион: Альянц Стэдиум.
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Главный тренер: Мотта Тьяго
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Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Ювентус
Болонья
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.8%
7.7%
11.5%
21 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
32 матча
68.8%
28.1%
3.1%
22 победы 9 ничьих 1 победа
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.94
1.81
Среднее время на гол
46
49
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.56
0.75
Среднее время на гол
160
120
Всего голов
40
41
Голов в среднем за матч
1.25
1.28
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
72
70
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (3)
|0.43
|Веа Тимоти
|4
|0.29
|Йылдыз Кенан
|3
|0.21
|Камбьясо Андреа
|2
|0.14
|Савона Николо
|2
|0.14
|Консейсау Франсишку
|1
|0.07
|Маккенни Уэстон
|1
|0.07
|Мбангула Самюэль
|1
|0.07
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|6 (2)
|0.46
|Кастро Сантьяго
|4
|0.31
|Ндой Дан
|2 (1)
|0.15
|Одгор Йенс
|2
|0.15
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.08
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.08
|Айлинг Самуэль
|1
|0.08
|Фаббьян Джованни
|1
|0.08
|Миранда Хуан
|0
|0
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|4
|0
|Фаджоли Николо
|4
|0
|Консейсау Франсишку
|2
|1
|Камбьясо Андреа
|3
|0
|Данило Луис
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Гатти Федерико
|2
|0
|Савона Николо
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|1
|Побега Томмазо
|2
|1
|Урбаньски Кацпер
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Болонья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
5
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Болонья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
7
Ювентус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Болонья
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
2
50%
4
33%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
5%
2
11%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
4
20%
5
26%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
3
30%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Лечче - Ювентус 1:1 Астон Вилла - Ювентус 0:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Торино 2:0
Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2
Болонья
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Болонья - Монца 4:0 Болонья - Венеция 3:0 Болонья - Лилль 1:2 Лацио - Болонья 3:0
Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1
Результаты матчей
Ювентус
Болонья
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
52
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
77
67
410
211
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|36 - 16
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|22 - 8
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|7 - 22
|13
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|18.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Удинезе
|Туре Сулейман
|2 2
|Монца
|Иццо Армандо
|5
Прогнозы на матч Ювентус - Болонья
Исход игры
Ювентус
93.6% (44)
Ничья
4.3% (2)
Болонья
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.56% (16)
Меньше
64.44% (29)
Обе команды забьют
Да
31.11% (14)
Нет
68.89% (31)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
40.4% (19)
2:1 Ювентус
21.3% (10)
1:0 Ювентус
19.1% (9)
3:0 Ювентус
6.4% (3)
3:1 Ювентус
4.3% (2)
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