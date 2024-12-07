Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Фредрикстад

48' Энггаард Мэдс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Мольде совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Бьорнбак Мартин получил желтую карточку от судьи

44' Фредрикстад совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Мольде совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Фредрикстад совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Бьёрло Мортен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Фредрикстад совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Фредрикстад совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фредрикстад совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Джонатан Фишер взял и забрал мяч на выходе

35' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фредрикстад совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Фредрикстад

32' Брейвик Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Удар от ворот произведет Мольде

29' Бьёрло Мортен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Фредрикстад совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Фредрикстад совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Фредрикстад

5' Хорошую попытку сделал Дели Матс Мёллер . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Хорошую попытку сделал Дели Матс Мёллер . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Эриксен Кристиан I пробует нанести удар издали, но Джонатан Фишер держит все под контролем

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мольде начинает с центра поля

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре