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  4. Кубок 2024
Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Фредрикстад
0:0
Второй тайм: 74'
Мольде
0'
44' Желтая карточка
Бьорнбак Мартин
56' Желтая карточка
Линнес Мартин
61' Желтая карточка
Брейвик Эмиль

Ход матча

44'
 
Бьорнбак Мартин
56'
 
Линнес Мартин
61'
 
Брейвик Эмиль
68'
 
Эйкрем Магнус
Энггаард Мэдс
68'
 
Стеневик Халлдор
Линнес Мартин
69'
 
Коса Маркус Андреас
Брейвик Эмиль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Мольде
4.70
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3.25
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3.00
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Все Коэффициенты
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
17
Квиле
Сигур
15
Фолл
Фаллу
5
Simen
Rafn
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
14
Бьярталид
Йоаннес
22
Посьядала
Альберт
26
Амундсен
Исак
2
Бьорнбак
Мартин
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
10
Энггаард
Мэдс
27
Брюнхильдсен
Ола
Фредрикстад
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Мольде

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
6:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
КН
3:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.6
1.33

Среднее время на гол

34
67

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.73
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Брандур 4 0.57
Бьёрло Мортен 3 0.43
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.29
Кьяер Йеппе 2 0.29
Ага Оскар 2 0.29
Ludvig Begby 1 0.14
Сегберг Эрленд 1 0.14
Sondre Soerloekk 1 0.14
Магнуссон Юлиус 1 0.14
Скарет Браге 1 0.14
Меткалф Патрик 1 0.14
Elias Solberg 1 0.14
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оланаре Аарон 4 0.57
Эриксен Кристиан I 2 0.29
Брейвик Эмиль 2 0.29
Гранаас Сондре 2 0.29
Эйкрем Магнус 1 0.14
Хёуген Кристоффер 1 0.14
Хестад Эйрик 1 0.14
Брюнхильдсен Ола 1 0.14
Хагельскьер Андерс 1 0.14
Ихлер Фредерик 1 0.14
Юберг-Ховланд Леон-Робин 1 0.14
Нихейм Густав 1 0.14

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Воледзи Максвелл 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Philip Sandvik Aukland 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Фолл Фаллу 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линнес Мартин 1 0
Бьорнбак Мартин 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Амундсен Исак 1 0
Ловик Матиас 1 0
Эдегор Никлас 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Фредрикстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Мольде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

19
4
Фредрикстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мольде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

19
4

Голы по времени матча

Забито

1
14
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
100%
4
29%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

19
4
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
1
25%
46-60
3
16%
1
25%
61-75
4
21%
2
50%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
3
15%
6
33%
61-75
5
25%
6
33%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Саннефьёрд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Хам-Кам 1:0 Будё-Глимт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 1:1
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Волеренга - Фредрикстад 0:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1
Мольде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Мольде 1:0 Мольде - АПОЭЛ 0:1 Мольде - Бранн 2:1 Сарпсборг-08 - Мольде 2:2
Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Мольде - Будё-Глимт 3:3 Санднес - Мольде 0:2 Хёугесунн - Мольде 0:3 Гент - Мольде 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1

Результаты матчей

Фредрикстад
Мольде

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:10
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
10
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
3
2
2
3.5
1
4
2
2
4.5
1
4
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
3
2.5
3
3
2
4
3.5
2
4
2
4
4.5
1
5
1
5
5.5
1/8 финала
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
5 Стабек
1 Брюне
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
3 Эйдсвольд
5 Санднес
4 Левангер
2 Викинг
3 Стрёмсгодсет
4 Лиллестрём
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
1/4 финала
0 Волеренга
1 Фредрикстад
2 Стабек
3 КФУМ Осло
2 Санднес
0 Левангер
1 Лиллестрём
2 Мольде
1/2 финала
6 Фредрикстад
5 КФУМ Осло
0 Санднес
2 Мольде
Финал
Фредрикстад
Мольде

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Санднес Сакор Важебах 2
Весь список
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    Ничья
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