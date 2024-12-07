Стадион: Уллевааль. Главный судья: Крингстад Сигурд
0:0
Второй тайм: 74'
0'
44' Желтая карточкаБьорнбак Мартин
56' Желтая карточкаЛиннес Мартин
61' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
Ход матча
44'
56'
61'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Квиле
Сигур
15
Фолл
Фаллу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Нападающий
-
11 Траоре МаиНападающий
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фредрикстад
Мольде
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.6
1.33
Среднее время на гол
34
67
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.73
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
82
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Брандур
|4
|0.57
|Бьёрло Мортен
|3
|0.43
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.29
|Кьяер Йеппе
|2
|0.29
|Ага Оскар
|2
|0.29
|Ludvig Begby
|1
|0.14
|Сегберг Эрленд
|1
|0.14
|Sondre Soerloekk
|1
|0.14
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.14
|Скарет Браге
|1
|0.14
|Меткалф Патрик
|1
|0.14
|Elias Solberg
|1
|0.14
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оланаре Аарон
|4
|0.57
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.29
|Брейвик Эмиль
|2
|0.29
|Гранаас Сондре
|2
|0.29
|Эйкрем Магнус
|1
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.14
|Хестад Эйрик
|1
|0.14
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.14
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.14
|Ихлер Фредерик
|1
|0.14
|Юберг-Ховланд Леон-Робин
|1
|0.14
|Нихейм Густав
|1
|0.14
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Кьяер Йеппе
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Фолл Фаллу
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
|Эдегор Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Фредрикстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Мольде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
19
4
Фредрикстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мольде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
19
4
Голы по времени матча
Забито
1
14
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
100%
4
29%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
19
4
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
1
25%
46-60
3
16%
1
25%
61-75
4
21%
2
50%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
3
15%
6
33%
61-75
5
25%
6
33%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Саннефьёрд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Хам-Кам 1:0 Будё-Глимт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 1:1
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Волеренга - Фредрикстад 0:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1
Мольде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Мольде 1:0 Мольде - АПОЭЛ 0:1 Мольде - Бранн 2:1 Сарпсборг-08 - Мольде 2:2
Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Мольде - Будё-Глимт 3:3 Санднес - Мольде 0:2 Хёугесунн - Мольде 0:3 Гент - Мольде 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1
Результаты матчей
Фредрикстад
Мольде
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:10
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
10
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
23
22
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
33
24
24
24
15
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Фредрикстад
Мольде
- 0:0 ФРЕ-МОЛ
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Викинг
|Стенснесс Джанни
|1 1
|Викинг
|Диоп Джибрил
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Санднес
|Сакор Важебах
|2