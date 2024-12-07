Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

121' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

121' Г О О О О О Л - Бьёрло Мортен забивает пенальти, он пробил правой ногой! Albert Posiadala был близок к тому, чтобы отразить мяч!

121' Матч закончился после серии пенальти

121' Г О О О О О Л - Магнуссон Юлиус забивает с одиннадцатиметровой точки! Удар был нанесен правой ногой. Albert Posiadala решил не двигаться вообще.

121' Начинается серия пенальти

121' Г О О О О О Л - Ловик Матиас забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Джонатан Фишер неудачно прыгнул в другую сторону!

121' Мы ожидаем серии пенальти

120' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

119' Эйкрем Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

118' Фредрикстад совершает вбрасывание на половине поля противника

117' Матч возобновлен

117' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

114' Фредрикстад совершает вбрасывание на половине поля противника

114' Матч возобновлен

114' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

114' Бьёрло Мортен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

112' Фредрикстад совершает вбрасывание на половине поля противника

111' Игрок из команды Фредрикстад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

110' Фредрикстад совершает вбрасывание на половине поля противника

110' Матч возобновится спорным мячом

109' Ох, нехорошо это выглядит. Магнуссон Юлиус получил травму и медбригада забирает его с поля.

108' Первая половина дополнительного времени закончена.

108' Магнуссон Юлиус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

108' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

107' Сегодняшная посещаемость составляет 23058 болельщиков

106' Удар от ворот произведет Фредрикстад

106' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

106' Второй тайм дополнительного времени начался

103' Матч возобновлен

103' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

103' Бьярталид Йоаннес пробует нанести удар издали, но Albert Posiadala держит все под контролем

101' Фредрикстад совершает вбрасывание на своей половине поля

98' Мольде совершает вбрасывание на своей половине поля

98' Удар от ворот произведет Мольде

98' Магнуссон Юлиус не смог попасть в створ ударом издали

96' Мольде совершает вбрасывание на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Мольде

93' Фредрикстад совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Мольде совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Начался первый тайм дополнительного времени