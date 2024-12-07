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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 39'
НАК Бреда
0'
24' Желтая карточка
Негли Камиель

Ход матча

24'
Негли Камиель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
НАК Бреда
3.35
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3.60
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4.90
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Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Marvin
Young
3
Кинтеро
Тео
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
Анхольт
Патрик
6
Бас
Юлиан
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Клемент
Пелле
9
Леуритсен
Тобиас
99
Белица
Даниэль
2
Люкассен
Бойд
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
16
Балар
Максимильен
11
Паула
Рауль
8
Леманс
Клинт
77
Сейер
Лео
10
Омарссон
Элиас
Спарта Роттердам
4-2-3-1
НАК Бреда
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
НАК Бреда

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
3:2
ТМС
1:1
ТМК
3:0
ТМК
1:3
Э
2:1
Э
2:2
ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
4:0
ТМС
1:2
ТМС
1:1
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
2:3

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.92
1.38

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

2.13
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

2
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 4 (1) 0.27
Негли Камиель 4 0.27
Клемент Пелле 2 0.13
Нассо Мохамед 1 0.07
Кинтеро Тео 1 0.07
Мито Сюнсукэ 1 0.07
Китолано Джошуа 0 0
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Брим Шарль-Андреас 0 0
Ayoub Oufkir 0 0
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейер Лео 3 (1) 0.2
Яношек Доминик 2 (1) 0.13
Омарссон Элиас 2 0.13
Леманс Клинт 2 0.13
Граймль Лео 2 0.13
Берг Ян 1 0.07
Костож Кацпер 1 0.07
Люкассен Бойд 1 0.07
Гарбетт Мэттью 1 0.07
Паула Рауль 0 0
Кемпер Бой 0 0
Балар Максимильен 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 4 1
Клемент Пелле 5 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 1
Метиньо 3 0
Ван Анхольт Патрик 1 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Бакари Саид 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Негли Камиель 1 0
Мейссен Рик 1 0
Marvin Young 1 0
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 6 0
Граймль Лео 5 0
Кемпер Бой 4 0
Люкассен Бойд 3 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Фернандеш Сана 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Белица Даниэль 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
НАК Бреда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
3
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
НАК Бреда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
10
Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
НАК Бреда
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
5
31%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
4
27%
5
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
4
21%
2
9%
46-60
3
16%
7
32%
61-75
4
21%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Спарта Роттердам - Ноордвейк 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2
Спарта Роттердам - Схевенинген 0:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:0 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:5 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
НАК Бреда - Алмере Сити 1:0 Виллем II - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - ПСВ 0:3 Хераклес - НАК Бреда 2:0
Барендрехт - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
НАК Бреда

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
НАК Бреда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 Заявка 14 10 3 1 31 - 14 33
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
8.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 15 6 2 7 15 - 23 20
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 15 2 6 7 13 - 21 12
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 8 0 5 3 7 - 12 5
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • 36'
    Негли Камиель возвращается на поле.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Негли Камиель получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 35'
    Негли Камиель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 34'
    Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 34'
    НАК Бреда пытается что-то создать.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion Het Kasteel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Роттердам
    Ничья
    НАК Бреда
    3.35
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    3.60
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