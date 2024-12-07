Тур: 15. Стадион: Sparta Stadion Het Kasteel. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
1
Олай
Ник
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
11
Паула
Рауль
77
Сейер
Лео
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рейт БойдЗащитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
15 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
14 Мито СюнсукэПолузащитник
- Полузащитник
-
18 МетиньоПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Ayoub Oufkir
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
-
5 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Паула РаульПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сейер ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
28 Lars Mol
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
НАК Бреда
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.92
1.38
Среднее время на гол
46
65
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
2.13
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
2
1.35
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|4 (1)
|0.27
|Негли Камиель
|4
|0.27
|Клемент Пелле
|2
|0.13
|Нассо Мохамед
|1
|0.07
|Кинтеро Тео
|1
|0.07
|Мито Сюнсукэ
|1
|0.07
|Китолано Джошуа
|0
|0
|Бас Юлиан
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
|Брим Шарль-Андреас
|0
|0
|Ayoub Oufkir
|0
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейер Лео
|3 (1)
|0.2
|Яношек Доминик
|2 (1)
|0.13
|Омарссон Элиас
|2
|0.13
|Леманс Клинт
|2
|0.13
|Граймль Лео
|2
|0.13
|Берг Ян
|1
|0.07
|Костож Кацпер
|1
|0.07
|Люкассен Бойд
|1
|0.07
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.07
|Паула Рауль
|0
|0
|Кемпер Бой
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдхёйзен Майк
|4
|1
|Клемент Пелле
|5
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|1
|Метиньо
|3
|0
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Олай Ник
|1
|0
|Версейрен Арно
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Рейт Бойд
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Мейссен Рик
|1
|0
|Marvin Young
|1
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|6
|0
|Граймль Лео
|5
|0
|Кемпер Бой
|4
|0
|Люкассен Бойд
|3
|0
|Хефкенс Карл
|0
|1
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Фернандеш Сана
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Cherrion Valerius
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
НАК Бреда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
3
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
НАК Бреда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
5
10
Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
НАК Бреда
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
5
31%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
4
27%
5
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
4
21%
2
9%
46-60
3
16%
7
32%
61-75
4
21%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Спарта Роттердам - Ноордвейк 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2
Спарта Роттердам - Схевенинген 0:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:0 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:5 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
НАК Бреда - Алмере Сити 1:0 Виллем II - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - ПСВ 0:3 Хераклес - НАК Бреда 2:0
Барендрехт - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
НАК Бреда
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
НАК Бреда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
311
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 14
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|26 - 19
|32
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|8.
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 7
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Эдвардсен Оливер
|7 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5