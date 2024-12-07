Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Негли Камиель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Паула Рауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Берг Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Берг Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Негли Камиель получил желтую карточку от судьи

24' Кемпер Бой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Оооо... вот это был удар! Леуритсен Тобиас должен был забить с этой позиции.

20' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

18' Хорошую попытку сделал Люкассен Бойд . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Балар Максимильен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

14' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кемпер Бой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Кемпер Бой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

8' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Граймль Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

4' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Паула Рауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Омарссон Элиас нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть