Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Шарль-Андреас Брим. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Шарль-Андреас Брим нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Клемент Пелле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Омарссон Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Люкассен Бойд нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

47' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Кемпер Бой получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Кемпер Бой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Клемент Пелле не смог попасть в створ ударом издали

40' Хорошую попытку сделал Олдруп-Йенсен Фредрик . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Негли Камиель получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Негли Камиель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

30' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

30' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Негли Камиель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Паула Рауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Берг Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Берг Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Негли Камиель получил желтую карточку от судьи

24' Кемпер Бой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Оооо... вот это был удар! Леуритсен Тобиас должен был забить с этой позиции.

20' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

18' Хорошую попытку сделал Люкассен Бойд . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Балар Максимильен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

14' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кемпер Бой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Кемпер Бой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

8' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Граймль Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

4' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Паула Рауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Омарссон Элиас нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть