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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Валвейк
1:1
Второй тайм: 49'
Фейеноорд
0'
1:0
12' Гол
Завада Оскар
1:1
24' Гол в свои ворота
Укили Яссин

Ход матча

12'
Завада Оскар
(Маргарет Рихонелл)
1:0
24'
1:1
Укили Яссин
38'
Леливелд Юлиан
Ван ден Бёйс Дарио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 125 Количество передач 361
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Фейеноорд
6.40
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Все Коэффициенты
1
Хауэн
Йерун
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
34
Ваутерс
Луук
22
Tim
van
de
Loo
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Завада
Оскар
19
Маргарет
Рихонелл
22
Велленройтер
Тимон
26
Дживайро
Рид
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
23
Хадж-Мусса
Анис
27
Миламбо
Антони
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
II
Валвейк
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Фейеноорд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

18 матчей

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
Э
5:1
Э
0:1
ТМК
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
0.9

Среднее время на гол

120
100

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.5
1.38

Среднее время на гол

36
65

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.72
1.11

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 4 0.27
Маргарет Рихонелл 3 (1) 0.2
Завада Оскар 2 0.13
Ван дер Ватер Силвестр 2 0.13
Клеонизе Денильо 1 0.07
Ихаттарен Мохаммед 1 (1) 0.07
Кастильо Хуан II 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимбер Квинтен 4 (1) 0.27
Пайшао Игор 3 0.2
Карранса Хулиан 3 0.2
Хименес Сантьяго II 3 0.2
Уэда Аясэ 3 0.2
Осман Ибрагим 2 0.13
Ганцко Давид 2 0.13
Ин-Бом Хван 2 0.13
Миламбо Антони 2 0.13
Хадж-Мусса Анис 2 0.13
Стенгс Келвин 1 0.07
Лотомба Жордан 1 0.07
Зерруки Рамиз 1 0.07
Иванушец Лука 1 0.07
Белен Томас 1 0.07
Буэно Уго 0 0
Зекиель Дживай 0 0
Ниукоп Барт 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайдманн Дауда 2 1
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Faissal Al Mazyani 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Кастильо Хуан II 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Локеза Крис 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 4 0
Траунер Гернот 3 0
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Осман Ибрагим 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Буэно Уго 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
Хадж-Мусса Анис 1 0
Хименес Сантьяго II 1 0

Результаты матчей

Валвейк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фейеноорд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3
Валвейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

3
11
Валвейк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Фейеноорд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
0% (0)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

6
19
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
5
26%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
2
33%
5
26%
46-60
1
17%
4
21%
61-75
1
17%
3
16%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
4
50%
76-90

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
57%
3
27%
76-90

Пропущено

20
8
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
20%
1
13%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
3
15%
2
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90

Забито

13
30
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
1
8%
6
20%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
4
31%
5
17%
46-60
1
8%
6
20%
61-75
5
38%
6
20%
76-90

Пропущено

34
16
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
6
18%
2
13%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
6
18%
5
31%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
9
26%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Херенвен - Валвейк 1:1 Хераклес - Валвейк 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 Валвейк - Алмере Сити 2:0
Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Фейеноорд - Херенвен 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4
Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4

Результаты матчей

Валвейк
Фейеноорд

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:5
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:5
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
9
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 Заявка 14 10 3 1 31 - 14 33
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 15 8 6 1 33 - 15 30
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
10.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 15 3 5 7 14 - 26 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Валвейк
 1:1 Заявка 15 1 4 10 14 - 35 7
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 1:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
3.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 8 4 4 0 21 - 8 16
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 1:1 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
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    Фейеноорд
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