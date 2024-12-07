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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Валвейк
2:3
Конец матча
Фейеноорд
0'
1:0
12' Гол
Завада Оскар
1:1
24' Гол в свои ворота
Укили Яссин
1:2
49' Гол
Хадж-Мусса Анис
2:2
72' Гол
Укили Яссин
2:3
74' Гол
Пайшао Игор
90'+5

Ход матча

12'
Завада Оскар
(Маргарет Рихонелл)
1:0
24'
1:1
Укили Яссин
38'
Леливелд Юлиан
Ван ден Бёйс Дарио
 
49'
1:2
Хадж-Мусса Анис
(Миламбо Антони)
60'
 
Стенгс Келвин
Миламбо Антони
61'
 
Осман Ибрагим
Хименес Сантьяго
61'
Нимейер Рёвен
Tim van de Loo
 
61'
Клеонизе Денильо
Ван дер Ватер Силвестр
 
69'
 
Гонсалес Факундо
Смал Гийс
70'
 
Ниукоп Барт
Дживайро Рид
72'
Укили Яссин
2:2
74'
2:3
Пайшао Игор
(Ин-Бом Хван)
78'
 
Зерруки Рамиз
Хадж-Мусса Анис
81'
Ихаттарен Мохаммед
Ван Эйджма Рошон
 
81'
Крамер Михил
Румерату Годфрид
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 15
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 295 Количество передач 561
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

1
Хауэн
Йерун
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
34
Ваутерс
Луук
22
Tim
van
de
Loo
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Завада
Оскар
19
Маргарет
Рихонелл
22
Велленройтер
Тимон
26
Дживайро
Рид
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
23
Хадж-Мусса
Анис
27
Миламбо
Антони
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
II
Валвейк
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Фейеноорд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

18 матчей

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
Э
5:1
Э
0:1
ТМК
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
0.9

Среднее время на гол

120
100

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.5
1.38

Среднее время на гол

36
65

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.72
1.11

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 4 0.27
Маргарет Рихонелл 3 (1) 0.2
Завада Оскар 2 0.13
Ван дер Ватер Силвестр 2 0.13
Клеонизе Денильо 1 0.07
Укили Яссин 1 0.07
Ихаттарен Мохаммед 1 (1) 0.07
Кастильо Хуан II 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшао Игор 4 0.27
Тимбер Квинтен 4 (1) 0.27
Карранса Хулиан 3 0.2
Хименес Сантьяго II 3 0.2
Уэда Аясэ 3 0.2
Хадж-Мусса Анис 3 0.2
Ин-Бом Хван 2 0.13
Осман Ибрагим 2 0.13
Миламбо Антони 2 0.13
Стенгс Келвин 1 0.07
Лотомба Жордан 1 0.07
Ганцко Давид 1 0.07
Зерруки Рамиз 1 0.07
Иванушец Лука 1 0.07
Белен Томас 1 0.07
Буэно Уго 0 0
Зекиель Дживай 0 0
Ниукоп Барт 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайдманн Дауда 2 1
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Faissal Al Mazyani 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Кастильо Хуан II 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Локеза Крис 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 4 0
Траунер Гернот 3 0
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Осман Ибрагим 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Буэно Уго 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
Хадж-Мусса Анис 1 0
Хименес Сантьяго II 1 0

Результаты матчей

Валвейк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Фейеноорд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
3
Валвейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

3
11
Валвейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Фейеноорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

9
21
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
11%
5
24%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
2
22%
6
29%
46-60
2
22%
5
24%
61-75
1
11%
3
14%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
6
38%
4
36%
76-90

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
57%
3
27%
76-90

Пропущено

20
8
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
20%
1
13%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
3
15%
2
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90

Забито

16
32
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
13%
6
19%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
4
25%
6
19%
46-60
2
13%
7
22%
61-75
5
31%
6
19%
76-90

Пропущено

36
19
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
17%
3
16%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
6
17%
5
26%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
9
25%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Херенвен - Валвейк 1:1 Хераклес - Валвейк 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 Валвейк - Алмере Сити 2:0
Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Фейеноорд - Херенвен 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4
Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4

Результаты матчей

Валвейк
Фейеноорд

Точный счет

0:3
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:5
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
10
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 Заявка 14 10 3 1 31 - 14 33
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 15 9 5 1 35 - 16 32
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 2:2 Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
10.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 2:2 Заявка 15 3 5 7 16 - 28 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
18.
Валвейк
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
Фортуна Ситтард
 2:2 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 2:2 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
17.
Валвейк
 Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 5 3 0 23 - 9 18
3.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 2:2 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 2:2 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Фейеноорд пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Фейеноорд
  • 94'
    Маргарет Рихонелл не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Валвейк пытается что-то создать.
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