Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ин-Бом Хван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Anis Hadj Moussa из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.

43' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго II . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Ганцко Давид из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Ин-Бом Хван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Ван ден Бёйс Дарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Ван ден Бёйс Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Валвейк

31' Ин-Бом Хван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго II . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Дживайро Рид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Г О О О О Л - Укили Яссин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

23' Дживайро Рид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Хименес Сантьяго II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Хименес Сантьяго II нанес удар головой, но Джерон Хоувен спокойно отбил мяч.

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Валвейк будет все-таки засчитан.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Валвейк

12' Г О О О О Л - Завада Оскар забивает с левой ноги!

10' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Фейеноорд

8' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Дживайро Рид из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Пайшао Игор пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Валвейк начинает с центра поля