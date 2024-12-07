Тур: 15. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Нихуйс Бас
0'
1:0
12' ГолЗавада Оскар
1:1
24' Гол в свои воротаУкили Яссин
1:2
49' ГолХадж-Мусса Анис
2:2
72' ГолУкили Яссин
2:3
74' ГолПайшао Игор
90'+5
Ход матча
12'
24'
1:1
49'
72'
2:2
74'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 9
-
2 Угловые 15
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
295 Количество передач 561
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
34
Ваутерс
Луук
26
Дживайро
Рид
33
Ганцко
Давид
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кестинг ДжойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
31 Luuk Vogels
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Петков АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Фейеноорд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
18 матчей
5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.75
0.9
Среднее время на гол
120
100
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
2.5
1.38
Среднее время на гол
36
65
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.72
1.11
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.27
|Маргарет Рихонелл
|3 (1)
|0.2
|Завада Оскар
|2
|0.13
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0.13
|Клеонизе Денильо
|1
|0.07
|Укили Яссин
|1
|0.07
|Ихаттарен Мохаммед
|1 (1)
|0.07
|Кастильо Хуан II
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Tim van de Loo
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшао Игор
|4
|0.27
|Тимбер Квинтен
|4 (1)
|0.27
|Карранса Хулиан
|3
|0.2
|Хименес Сантьяго II
|3
|0.2
|Уэда Аясэ
|3
|0.2
|Хадж-Мусса Анис
|3
|0.2
|Ин-Бом Хван
|2
|0.13
|Осман Ибрагим
|2
|0.13
|Миламбо Антони
|2
|0.13
|Стенгс Келвин
|1
|0.07
|Лотомба Жордан
|1
|0.07
|Ганцко Давид
|1
|0.07
|Зерруки Рамиз
|1
|0.07
|Иванушец Лука
|1
|0.07
|Белен Томас
|1
|0.07
|Буэно Уго
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайдманн Дауда
|2
|1
|Мейерс Арон
|1
|1
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Faissal Al Mazyani
|1
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|2
|0
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Траунер Гернот
|3
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Ганцко Давид
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Осман Ибрагим
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
|Хадж-Мусса Анис
|1
|0
|Хименес Сантьяго II
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Фейеноорд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
3
Валвейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
3
11
Валвейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Фейеноорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
9
21
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
11%
5
24%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
2
22%
6
29%
46-60
2
22%
5
24%
61-75
1
11%
3
14%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
6
38%
4
36%
76-90
Забито
7
11
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
57%
3
27%
76-90
Пропущено
20
8
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
20%
1
13%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
3
15%
2
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90
Забито
16
32
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
13%
6
19%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
4
25%
6
19%
46-60
2
13%
7
22%
61-75
5
31%
6
19%
76-90
Пропущено
36
19
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
17%
3
16%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
6
17%
5
26%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
9
25%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Херенвен - Валвейк 1:1 Хераклес - Валвейк 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 Валвейк - Алмере Сити 2:0
Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Фейеноорд - Херенвен 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4
Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4
Результаты матчей
Валвейк
Фейеноорд
Точный счет
0:3
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:5
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
510
105
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 14
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|26 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 16
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|17 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|9.
|2:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|2:2 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|9.
|2:2 Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|2:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 7
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|2:2 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|13.
|2:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Эдвардсен Оливер
|7 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5