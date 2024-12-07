Салемакерс на чужой половине поля потерял мяч и резко прыгнул в ноги Ребичу. Жёлтая карточка показана игроку "Ромы" за безрассудные действия.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! САЛЕМАКЕРС!!! Эль-Шаарави слева отличной передачей вывел Салемакерса к воротам, который низом точно пробил в дальний угол.

Жильбер справа прошёл вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.

У Челика мышечные проблемы. Требуется выход медиков на поле.

10' "Лечче" не удаётся доводить свои выпады вперёд до ударов по воротам. Подправить точность передач в зоне атаки нужно гостям.

9' Подача от углового флага последовала на Хуммельса, скидка которого к воротам партнёров не нашла. "Стандарт" хозяев завершился без удара.

8' Анхелиньо слева откатил мяч на Эль-Шаарави, чью подачу к воротам прервал Гаспар, отправив мяч за пределы поля.

7' Первый момент в матче. Удар Дибалы головой после навеса справа в прыжке Фальконе сумел парировать, отбив мяч в сторону.

6' Первые минуты встречи команды проводят суматошно. Все стараются быстро делать передачи вперёд, но уж очень много брака в этих самых передачах.

5' Рафья в центральном круге нарушил правила.

4' Жильбер справа отправил вперёд Баскиротто, чей прострел в центр штрафной площади соперники перехватили.