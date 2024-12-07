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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Рома
1:0
Первый тайм: 20'
Лечче
0'
12' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
1:0
13' Гол
Салемакерс Алексис

Ход матча

12'
Салемакерс Алексис
 
13'
Салемакерс Алексис
(Эль-Шаарави Стефан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 118
Рома 93.2% (110)
X 5.1% (6)
Лечче 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
15
Хуммельс
Матс
5
Н'Дика
Эван
19
Челик
Зеки
17
Коне
Куадио
16
Паредес
Леандро
3
Анхелиньо
Хосе
56
Салемакерс
Алексис
21
Дибала
Пауло
92
Эль-Шаарави
Стефан
30
Фальконе
Владимиро
6
Баскиротто
Федерико
4
Гаспар
Киалонга
19
Жан
Габи
12
Жильбер
Фредерик
13
Доргу
Патрик
29
Кулибали
Лассана
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
9
Крстович
Никола
3
Ребич
Анте
Рома
3-4-3
Лечче
3-4-1-2

История личных встреч

Рома
Лечче

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.57
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 4 0.27
Эль-Шаарави Стефан 2 0.13
Дибала Пауло 2 (1) 0.13
Шомуродов Элдор 1 0.07
Бальданци Томмазо 1 0.07
Кристанте Бриан 1 0.07
Коне Куадио 1 0.07
Соуле Матиас 1 0.07
Писилли Никколо 1 0.07
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Челик Зеки 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доргу Патрик 3 0.2
Крстович Никола 2 0.13
Ребич Анте 1 0.07
Пьеротти Сантьяго 1 0.07
Галло Антонино 0 0
Рамадани Юльбер 0 0
Банда Ламек 0 0
Гаспар Киалонга 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писилли Никколо 5 0
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 3 0
Де Росси Даниэле 1 1
Эрмосо Марио 1 1
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Коне Куадио 2 0
Дибала Пауло 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Свилар Миле 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Соуле Матиас 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жильбер Фредерик 2 1
Рафья Хамза 3 0
Гаспар Киалонга 3 0
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Ребич Анте 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Сансоне Никола 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Пельмар Анди 1 0
Пьеротти Сантьяго 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0

Результаты матчей

Рома
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
0
Рома
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Лечче
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

2
6
Рома
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Лечче
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
100%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
8
36%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
4
21%
7
32%
61-75
4
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рома - Аталанта 0:2 Тоттенхэм - Рома 2:2 Наполи - Рома 1:0 Рома - Болонья 2:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Верона - Рома 3:2 Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1
Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лечче - Ювентус 1:1 Венеция - Лечче 0:1 Лечче - Эмполи 1:1 Болонья - Лечче 1:0
Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1

Результаты матчей

Рома
Лечче

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рома
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
4
10
1.5
1
13
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
3.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 15 6 9 0 24 - 10 27
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 20 - 18 22
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12.
Рома
 1:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 20 16
13.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 6 6 13 - 24 15
15.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
16.
Лечче
 0:1 Заявка 15 3 4 8 7 - 23 13
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
3.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
4.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 8 3 5 0 11 - 5 14
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Рома
 1:0 Заявка 8 4 0 4 10 - 9 12
10.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Лечче
 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Дженоа
 Заявка 9 0 6 3 8 - 14 6
19.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Болонья
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
7.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Рома
 1:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Лечче
 0:1 Заявка 8 1 1 6 1 - 9 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    19'
    У Челика мышечные проблемы. Требуется выход медиков на поле.
  • 18'
    Жильбер справа прошёл вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • Офсайд
    17'
    Коне оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    16'
    Коне на чужой половине поля сбил Кулибали.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    САЛЕМАКЕРС!!! Эль-Шаарави слева отличной передачей вывел Салемакерса к воротам, который низом точно пробил в дальний угол.
  • Желтая карточка
    12'
    Салемакерс на чужой половине поля потерял мяч и резко прыгнул в ноги Ребичу. Жёлтая карточка показана игроку "Ромы" за безрассудные действия.
  • 11'
    Дибала справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • 10'
    "Лечче" не удаётся доводить свои выпады вперёд до ударов по воротам. Подправить точность передач в зоне атаки нужно гостям.
  • Угловой
    9'
    Подача от углового флага последовала на Хуммельса, скидка которого к воротам партнёров не нашла. "Стандарт" хозяев завершился без удара.
  • 8'
    Анхелиньо слева откатил мяч на Эль-Шаарави, чью подачу к воротам прервал Гаспар, отправив мяч за пределы поля.
  • Опасный момент
    7'
    Первый момент в матче. Удар Дибалы головой после навеса справа в прыжке Фальконе сумел парировать, отбив мяч в сторону.
  • 6'
    Первые минуты встречи команды проводят суматошно. Все стараются быстро делать передачи вперёд, но уж очень много брака в этих самых передачах.
  • Фол, нарушение
    5'
    Рафья в центральном круге нарушил правила.
  • 4'
    Жильбер справа отправил вперёд Баскиротто, чей прострел в центр штрафной площади соперники перехватили.
  • Фол, нарушение
    3'
    Коне перед чужой штрафной площадью ударил по ноге Рафью.
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    • 2'
      "Рома" играет в бордовой форме, "Лечче" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стадио Олимпико"!
    • Первый тайм
    • 20'
      Жильбер Фредерик из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Челик Зеки возвращается на поле.
    • 20'
      Патрик Доргу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Ох, нехорошо это выглядит. Челик Зеки получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 19'
      Челик Зеки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Хуммельс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Коне Куадио из команды Рома в офсайде
    • 16'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 16'
      Челик Зеки ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Коне Куадио из команды Рома поставил подножку. Пострадал Кулибали Лассана
    • 15'
      Контроль мяча: Рома: 68%, Лечче: 32%.
    • 14'
      Команда Рома забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 13'
      Коне Куадио сделал ключевой пас для гола!
    • 13'
      Эль-Шаарави Стефан сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Салемакерс Алексис забивает с левой ноги!
    • 13'
      Эль-Шаарави Стефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Дибала Пауло выиграл воздушное противоборство у Гаспар Киалонга.
    • 13'
      Н'Дика Эван выиграл воздушное противоборство у Крстович Никола.
    • 12'
      Салемакерс Алексис получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Безумный фол. Салемакерс Алексис грубо играет против соперника. Пострадал Ребич Анте
    • 11'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 11'
      Дибала Пауло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 10'
      Баскиротто Федерико из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Рома: 64%, Лечче: 36%.
    • 10'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Ребич Анте выиграл воздушное противоборство у Челик Зеки.
    • 8'
      Хуммельс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Жан Габи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Паредес Леандро из команды Рома подал угловой справа.
    • 6'
      Гаспар Киалонга из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Гаспар Киалонга наказан за толчок Дибала Пауло
    • 6'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Рома: 71%, Лечче: 29%.
    • 5'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Гаспар Киалонга ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Дибала Пауло нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.
    • 5'
      Челик Зеки из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Патрик Доргу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Хамза Рафья наказан за толчок Коне Куадио
    • 3'
      Хуммельс Матс из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Коне Куадио из команды Рома поставил подножку. Пострадал Хамза Рафья
    • 1'
      Челик Зеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Гаспар Киалонга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Хуммельс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Манчини Джанлука выиграл воздушное противоборство у Крстович Никола.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лечче начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 39.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 1:0 Лечче

    Исход игры
    Рома
    92.4% (110)
    Ничья
    5.9% (7)
    Лечче
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.09% (34)
    Меньше
    69.91% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    29.2% (33)
    Нет
    70.8% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    39.5% (47)
    2:1 Рома
    25.2% (30)
    1:0 Рома
    21.8% (26)
    3:0 Рома
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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