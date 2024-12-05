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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Рома
 
Позже
Лечче
Прогнозы 41
Рома 97.6% (40)
X 0% (0)
Лечче 2.4% (1)
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Ничья
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1.60
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История личных встреч

Рома
Лечче

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.57
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 4 0.29
Эль-Шаарави Стефан 2 0.14
Дибала Пауло 2 (1) 0.14
Шомуродов Элдор 1 0.07
Бальданци Томмазо 1 0.07
Кристанте Бриан 1 0.07
Коне Куадио 1 0.07
Соуле Матиас 1 0.07
Писилли Никколо 1 0.07
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Челик Зеки 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доргу Патрик 3 0.21
Крстович Никола 2 0.14
Ребич Анте 1 0.07
Пьеротти Сантьяго 1 0.07
Галло Антонино 0 0
Рамадани Юльбер 0 0
Банда Ламек 0 0
Гаспар Киалонга 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писилли Никколо 5 0
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 3 0
Де Росси Даниэле 1 1
Эрмосо Марио 1 1
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Коне Куадио 2 0
Дибала Пауло 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Свилар Миле 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Соуле Матиас 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жильбер Фредерик 2 1
Рафья Хамза 3 0
Гаспар Киалонга 3 0
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Ребич Анте 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Сансоне Никола 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Пельмар Анди 1 0
Пьеротти Сантьяго 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0

Результаты матчей

Рома
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
0
Рома
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Лечче
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

2
6
Рома
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Лечче
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
100%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
8
36%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
4
21%
7
32%
61-75
4
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рома - Аталанта 0:2 Тоттенхэм - Рома 2:2 Наполи - Рома 1:0 Рома - Болонья 2:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Верона - Рома 3:2 Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1
Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лечче - Ювентус 1:1 Венеция - Лечче 0:1 Лечче - Эмполи 1:1 Болонья - Лечче 1:0
Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1

Результаты матчей

Рома
Лечче

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рома
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
4
10
1.5
1
13
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
2.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 36 - 16 31
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 14 6 8 0 22 - 8 26
7.
Милан
 Заявка 13 6 4 3 23 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
12.
Парма
 Заявка 14 3 6 5 20 - 22 15
13.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
15.
Рома
 Заявка 14 3 4 7 14 - 20 13
16.
Лечче
 Заявка 14 3 4 7 7 - 22 13
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Монца Иццо Армандо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2024, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 41
    Рома 97.6% (40)
    X 0% (0)
    Лечче 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Лечче
    1.60
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    Прогнозы на матч Рома - Лечче

    Исход игры
    Рома
    97.6% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Лечче
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.5% (13)
    Меньше
    67.5% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (12)
    Нет
    70% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    46.3% (19)
    2:1 Рома
    29.3% (12)
    1:0 Рома
    17.1% (7)
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