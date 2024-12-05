Тур: 15. Стадион: Стадио Олимпико.
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Главный тренер: Раньери Клаудио
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Главный тренер: Джампаоло Марко
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История личных встреч
Рома
Лечче
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.57
1.5
Среднее время на гол
35
60
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|4
|0.29
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.14
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.14
|Шомуродов Элдор
|1
|0.07
|Бальданци Томмазо
|1
|0.07
|Кристанте Бриан
|1
|0.07
|Коне Куадио
|1
|0.07
|Соуле Матиас
|1
|0.07
|Писилли Никколо
|1
|0.07
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доргу Патрик
|3
|0.21
|Крстович Никола
|2
|0.14
|Ребич Анте
|1
|0.07
|Пьеротти Сантьяго
|1
|0.07
|Галло Антонино
|0
|0
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писилли Никколо
|5
|0
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Эрмосо Марио
|1
|1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жильбер Фредерик
|2
|1
|Рафья Хамза
|3
|0
|Гаспар Киалонга
|3
|0
|Галло Антонино
|1
|1
|Доргу Патрик
|1
|1
|Ребич Анте
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Пьеротти Сантьяго
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Пьерре Бальтазар
|1
|0
Результаты матчей
Рома
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
0
Рома
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Лечче
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
2
6
Рома
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Лечче
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
100%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
8
36%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
4
21%
7
32%
61-75
4
21%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рома - Аталанта 0:2 Тоттенхэм - Рома 2:2 Наполи - Рома 1:0 Рома - Болонья 2:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Верона - Рома 3:2 Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1
Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лечче - Ювентус 1:1 Венеция - Лечче 0:1 Лечче - Эмполи 1:1 Болонья - Лечче 1:0
Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1
Результаты матчей
Рома
Лечче
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рома
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
68
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|36 - 16
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|22 - 8
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|7 - 22
|13
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|18.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Удинезе
|Туре Сулейман
|2 2
|Монца
|Иццо Армандо
|5
Прогнозы на матч Рома - Лечче
Исход игры
Рома
97.6% (40)
Ничья
0% (0)
Лечче
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.5% (13)
Меньше
67.5% (27)
Обе команды забьют
Да
30% (12)
Нет
70% (28)
Популярный счёт
2:0 Рома
46.3% (19)
2:1 Рома
29.3% (12)
1:0 Рома
17.1% (7)
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