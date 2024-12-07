Тур: 15. Стадион: Asito Stadion. Главный судья: Мартенс Ричард
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
13
Жамбурек
Ян
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
13 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Shiloh Zand
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
85 Эмбало УмаруЗащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
-
-
77 Luka Tunjic
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Фортуна Ситтард
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1.33
2.67
Среднее время на гол
67
33
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.82
1.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
47
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куленович Лука
|5
|0.36
|Энгельс Марио
|3
|0.21
|Де Кеерсмакер Брайан
|3 (2)
|0.21
|Мирани Деймон
|1
|0.07
|Тальвитие Юхо
|1
|0.07
|Хорнкамп Ииц
|1 (1)
|0.07
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петерсон Кристофер
|3 (1)
|0.21
|Бульяуде Эсекиэль
|3 (1)
|0.21
|Халилович Ален
|2
|0.14
|Розье Лорейнц
|2
|0.14
|Адевойе Шоун
|1
|0.07
|Митрович Йосип
|1
|0.07
|Гут Родриго
|1
|0.07
|Makan Aiko
|1
|0.07
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Бастьен Самюэль
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роскен Рубен
|4
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|1
|Месик Иван
|3
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Хорнкамп Ииц
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Брюнс Томас
|1
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Makan Aiko
|4
|0
|Гут Родриго
|2
|1
|Эрцег Анте
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Халилович Ален
|2
|0
|Адевойе Шоун
|2
|0
|Фоссо Райан
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фортуна Ситтард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
3
Хераклес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Фортуна Ситтард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
2
7
Хераклес
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
7
50%
2
22%
76-90
Забито
16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
4
25%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
6
43%
61-75
3
19%
1
7%
76-90
Пропущено
24
20
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
4%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
10
42%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:0 Хераклес - Валвейк 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - НАК Бреда 2:0
Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0
Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4
Результаты матчей
Хераклес
Фортуна Ситтард
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
59
311
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 14
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|26 - 19
|32
|4.
|1:1 Заявка
|15
|8
|6
|1
|33 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|17 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|17.
|1:1 Заявка
|15
|1
|4
|10
|14 - 35
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|9.
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|1:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 7
|17
|3.
|1:1 Заявка
|8
|4
|4
|0
|21 - 8
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Эдвардсен Оливер
|7 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5