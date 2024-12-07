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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Хераклес
0:0
Первый тайм: 11'
Фортуна Ситтард
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Фортуна Ситтард
2.35
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3.30
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
13
Жамбурек
Ян
29
Подгоряну
Суф
9
Хорнкамп
Ииц
8
Энгельс
Марио
19
Куленович
Лука
31
Брандерхорст
Маттейс
28
Митрович
Йосип
6
Ван
Оттеле
Сюб
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
22
Бастьен
Самюэль
32
Розье
Лорейнц
10
Халилович
Ален
33
Бульяуде
Эсекиэль
7
Петерсон
Кристофер
23
Да
Крус
Алессио
Хераклес
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
6:0
Э
3:0
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1.33
2.67

Среднее время на гол

67
33

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.82
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
47

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куленович Лука 5 0.36
Энгельс Марио 3 0.21
Де Кеерсмакер Брайан 3 (2) 0.21
Мирани Деймон 1 0.07
Тальвитие Юхо 1 0.07
Хорнкамп Ииц 1 (1) 0.07
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петерсон Кристофер 3 (1) 0.21
Бульяуде Эсекиэль 3 (1) 0.21
Халилович Ален 2 0.14
Розье Лорейнц 2 0.14
Адевойе Шоун 1 0.07
Митрович Йосип 1 0.07
Гут Родриго 1 0.07
Makan Aiko 1 0.07
Дейкс Митчелл 0 0
Бастьен Самюэль 0 0
Пинту Иву 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 4 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 1
Месик Иван 3 0
Энгельс Марио 2 0
Хорнкамп Ииц 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Брюнс Томас 1 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Shiloh Zand 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 4 0
Гут Родриго 2 1
Эрцег Анте 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Халилович Ален 2 0
Адевойе Шоун 2 0
Фоссо Райан 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0

Результаты матчей

Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фортуна Ситтард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
3
Хераклес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Фортуна Ситтард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

2
7
Хераклес
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
7
50%
2
22%
76-90

Забито

16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
4
25%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
6
43%
61-75
3
19%
1
7%
76-90

Пропущено

24
20
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
4%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
10
42%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:0 Хераклес - Валвейк 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - НАК Бреда 2:0
Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0
Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4

Результаты матчей

Хераклес
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
3
11
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 Заявка 14 10 3 1 31 - 14 33
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 15 8 6 1 33 - 15 30
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
10.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 15 3 5 7 14 - 26 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Валвейк
 1:1 Заявка 15 1 4 10 14 - 35 7
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 1:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
3.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 8 4 4 0 21 - 8 16
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 1:1 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Назначен штрафной. Пострадал Йосип Митрович, его свалил Роскен Рубен.
    • 2'
      Ван Оттеле Сюб из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 1'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Хераклес начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Asito Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    2.35
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    3.30
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    3.60
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