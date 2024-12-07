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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 11134 Главный судья: Мартенс Ричард
Хераклес
2:2
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
1:0
15' Гол
Куленович Лука
1:1
21' Гол
Да Крус Алессио
1:2
30' Гол
Петерсон Кристофер
37' Желтая карточка
Да Крус Алессио
2:2
59' Гол
Роскен Рубен
90' Желтая карточка
Шеперман Сэм
90' Желтая карточка
Милани Лоренцо
90'+6

Ход матча

15'
Куленович Лука
(Энгельс Марио)
1:0
21'
1:1
Да Крус Алессио
(Халилович Ален)
30'
1:2
Петерсон Кристофер
(Халилович Ален)
37'
 
Да Крус Алессио
59'
Роскен Рубен
(Хорнкамп Ииц)
2:2
67'
Тальвитие Юхо
Подгоряну Суф
 
75'
Шеперман Сэм
Жамбурек Ян
 
75'
Shiloh Zand
Энгельс Марио
 
81'
 
Эрцег Анте
Да Крус Алессио
83'
Милани Лоренцо
Роскен Рубен
 
88'
 
Мишю Эдуар
Халилович Ален
88'
 
Дальхаус Яспер
Дейкс Митчелл
90'
Шеперман Сэм
 
90'
Милани Лоренцо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 419 Количество передач 409
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
13
Жамбурек
Ян
29
Подгоряну
Суф
9
Хорнкамп
Ииц
8
Энгельс
Марио
19
Куленович
Лука
31
Брандерхорст
Маттейс
28
Митрович
Йосип
6
Ван
Оттеле
Сюб
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
22
Бастьен
Самюэль
32
Розье
Лорейнц
10
Халилович
Ален
33
Бульяуде
Эсекиэль
7
Петерсон
Кристофер
23
Да
Крус
Алессио
Хераклес
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
6:0
Э
3:0
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1.33
2.67

Среднее время на гол

67
33

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.82
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
47

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куленович Лука 6 0.4
Энгельс Марио 3 0.2
Де Кеерсмакер Брайан 3 (2) 0.2
Роскен Рубен 1 0.07
Хорнкамп Ииц 1 (1) 0.07
Мирани Деймон 1 0.07
Тальвитие Юхо 1 0.07
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петерсон Кристофер 4 (1) 0.27
Бульяуде Эсекиэль 3 (1) 0.2
Халилович Ален 2 0.13
Розье Лорейнц 2 0.13
Да Крус Алессио 1 0.07
Адевойе Шоун 1 0.07
Митрович Йосип 1 0.07
Гут Родриго 1 0.07
Makan Aiko 1 0.07
Дейкс Митчелл 0 0
Бастьен Самюэль 0 0
Пинту Иву 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 4 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 1
Месик Иван 3 0
Шеперман Сэм 3 0
Энгельс Марио 2 0
Хорнкамп Ииц 2 0
Милани Лоренцо 2 0
Брюнс Томас 1 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Shiloh Zand 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 4 0
Гут Родриго 2 1
Эрцег Анте 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Халилович Ален 2 0
Адевойе Шоун 2 0
Фоссо Райан 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Да Крус Алессио 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0

Результаты матчей

Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Фортуна Ситтард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
5
Хераклес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Фортуна Ситтард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

2
7
Хераклес
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Забито

4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
7
50%
2
22%
76-90

Забито

18
16
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
5
28%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
6
38%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Пропущено

26
22
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
3
12%
5
23%
61-75
10
38%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:0 Хераклес - Валвейк 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - НАК Бреда 2:0
Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0
Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4

Результаты матчей

Хераклес
Фортуна Ситтард

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
2
5
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 Заявка 14 10 3 1 31 - 14 33
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 15 9 5 1 35 - 16 32
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
10.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 15 3 5 7 16 - 28 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
18.
Валвейк
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
17.
Валвейк
 Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 5 3 0 23 - 9 18
3.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
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