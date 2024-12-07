Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Тальвитие Юхо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Йосип Митрович из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Хорошую попытку сделал Хорнкамп Ииц . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Тальвитие Юхо не смог попасть в створ ударом издали

83' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Хераклес

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Шеперман Сэм не смог попасть в створ ударом издали

80' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Хераклес

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Петерсон Кристофер пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

73' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Тальвитие Юхо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Бастьен Самюэль пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

68' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Бульяуде Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Г О О О О Л - Роскен Рубен из команды Хераклес левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

59' Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Петерсон Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Месик Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хорошую попытку сделал Энгельс Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Хорошую попытку сделал Подгоряну Суф . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Подгоряну Суф из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хорошую попытку сделал Хорнкамп Ииц . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Бастьен Самюэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника