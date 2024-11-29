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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 21.
Балтика
0:0
Первый тайм: 3'
Алания
0'
Прогнозы 124
Балтика 90.3% (112)
X 7.3% (9)
Алания 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
Алания

История личных встреч

Балтика
Алания

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

МПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
96

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 5 (2) 0.25
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.15
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.15
Ковалёв Юрий 2 0.1
Пряхин Сергей 2 0.1
Варатынов Сергей 2 0.1
Никишин Кирилл 2 0.1
Петров Илья 1 0.05
Мохаммад Амир 1 0.05
Маляров Кирилл 1 0.05
Осипов Александр 1 0.05
Гассама Натан 1 0.05
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 3 0.15
Хадарцев Батраз 2 0.1
Долгов Павел 2 0.1
Нафиков Виктор 2 0.1
Цаллагов Ибрагим 1 0.05
Багаев Алан 1 0.05
Абдоков Нури 1 0.05

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пряхин Сергей 6 0
Андраде Кевин 6 0
Аванесян Тигран 4 0
Петров Илья 3 0
Саусь Владислав 3 0
Мохаммад Амир 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Терентьев Денис 1 0
Талалаев Андрей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Стефанович Илья 1 0
Бориско Максим 1 0
Варатынов Сергей 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 4 2
Татаев Алексей 5 1
Цаллагов Ибрагим 3 0
Абдоков Нури 3 0
Тарба Заур 3 0
Багаев Алан 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Хугаев Алан 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Кокоев Давид 0 1
Чочиев Алан 1 0
Тобоев Таймураз 1 0
Макаров Сергей 1 0
Долгов Павел 1 0
Дауров Руслан 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Алания
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
Балтика
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Алания
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

12
3
Балтика
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Алания
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

13
4

Голы по времени матча

Забито

11
6
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 16
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
40%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

24
12
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
5
21%
1
8%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
2
8%
5
42%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 11
2
13%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
4
27%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Балтика - Родина Москва 2:1 КАМАЗ - Балтика 0:1 Нефтехимик - Балтика 1:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 Шинник - Балтика 1:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0
Алания
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Алания - Урал 0:1 Алания - Ротор 1:3 Алания - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:0
Алания - Чайка 2:3 Сокол - Алания 0:1 Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1

Результаты матчей

Балтика
Алания

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
0:1
5 раз 25%
0:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
12 раз 60%
1
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Балтика
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
7
5
4
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
7
1.5
1
8
1
10
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
8
12
9
11
1.5
3
17
1
19
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 21 12 7 2 26 - 13 43
2.
Торпедо Москва
 Заявка 20 10 10 0 38 - 16 40
3.
Урал
 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
4.
Сочи
 Заявка 20 9 7 4 34 - 21 34
5.
Черноморец Нв
 Заявка 20 10 3 7 29 - 26 33
6.
Арсенал Тула
 Заявка 20 6 12 2 18 - 14 30
7.
Ротор
 Заявка 20 7 8 5 17 - 15 29
8.
Чайка
 Заявка 20 6 9 5 23 - 22 27
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 20 6 8 6 27 - 30 26
10.
Енисей
 Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
11.
Родина Москва
 Заявка 20 5 9 6 19 - 19 24
12.
Нефтехимик
 Заявка 20 5 8 7 17 - 21 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 4 10 18 - 17 22
14.
Уфа
 Заявка 20 5 5 10 21 - 29 20
15.
Шинник
 Заявка 20 4 8 8 12 - 20 20
16.
Сокол
 Заявка 20 4 7 9 11 - 25 19
17.
Алания
 0:0 Заявка 21 4 7 10 12 - 21 19
18.
Тюмень
 Заявка 20 3 3 14 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Балтика
 0:0 Заявка 10 6 4 0 12 - 4 22
4.
Сочи
 Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
5.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 5 1 10 - 6 20
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
8.
Енисей
 Заявка 9 5 2 2 12 - 6 17
9.
Черноморец Нв
 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
10.
Чайка
 Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
14.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15.
Сокол
 Заявка 10 3 3 4 6 - 7 12
16.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
17.
Алания
 0:0 Заявка 11 1 3 7 6 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 4 6 0 14 - 8 18
3.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Урал
 Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
6.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
7.
Алания
 0:0 Заявка 10 3 4 3 6 - 7 13
8.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
9.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
10.
Родина Москва
 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
11.
Шинник
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
12.
КАМАЗ
 Заявка 11 2 2 7 7 - 11 8
13.
Тюмень
 Заявка 10 2 1 7 9 - 19 7
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
15.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
16.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
17.
Уфа
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
18.
Нефтехимик
 Заявка 9 0 4 5 4 - 13 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Урал Секулич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    "Алания" активно начала встречу. Гости владеют мячом и по левому флангу стараются продвинуться вперёд.
  • 2'
    "Балтика" играет в белой форме, "Алания" - в полосатых жёлто-красных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ростех Арене"!
  • До матча
  • Главный судья: Танашев Инал (Нальчик);
    Первый помощник: Клепцов Яков (Ростов-на-Дону);
    Второй помощник: Жолобов Виталий (Волжский);
    Резервный судья: Матвеев Станислав (Троицк).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать первого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Балтика» и «Алания». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.5% пользователей.
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Прогнозы 124
Балтика 90.3% (112)
X 7.3% (9)
Алания 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Алания
4.15
4.40
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Балтика 0:0 Алания

Исход игры
Балтика
90.3% (112)
Ничья
7.3% (9)
Алания
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
2:1 Балтика
31.5% (39)
2:0 Балтика
27.4% (34)
1:0 Балтика
18.5% (23)
3:0 Балтика
4% (5)
3:1 Балтика
3.2% (4)
1:1 Ничья
2.4% (3)
1:2 Алания
1.6% (2)
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