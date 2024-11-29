Тур: 21.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Ковалёв ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Любаков ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Аппаев ХызырЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Ышык МуратЗащитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Бязров АртурЗащитник
-
12 Губиев ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
История личных встреч
Балтика
Алания
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
96
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|5 (2)
|0.25
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.15
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.15
|Ковалёв Юрий
|2
|0.1
|Пряхин Сергей
|2
|0.1
|Варатынов Сергей
|2
|0.1
|Никишин Кирилл
|2
|0.1
|Петров Илья
|1
|0.05
|Мохаммад Амир
|1
|0.05
|Маляров Кирилл
|1
|0.05
|Осипов Александр
|1
|0.05
|Гассама Натан
|1
|0.05
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Тарас
|3
|0.15
|Хадарцев Батраз
|2
|0.1
|Долгов Павел
|2
|0.1
|Нафиков Виктор
|2
|0.1
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.05
|Багаев Алан
|1
|0.05
|Абдоков Нури
|1
|0.05
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пряхин Сергей
|6
|0
|Андраде Кевин
|6
|0
|Аванесян Тигран
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Саусь Владислав
|3
|0
|Мохаммад Амир
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Талалаев Андрей
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Бориско Максим
|1
|0
|Варатынов Сергей
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|4
|2
|Татаев Алексей
|5
|1
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Абдоков Нури
|3
|0
|Тарба Заур
|3
|0
|Багаев Алан
|2
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Хугаев Алан
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Кокоев Давид
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Тобоев Таймураз
|1
|0
|Макаров Сергей
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
|Губиев Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Алания
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
1
Балтика
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Алания
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
12
3
Балтика
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Алания
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
13
4
Голы по времени матча
Забито
11
6
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 16
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
40%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
24
12
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
5
21%
1
8%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
2
8%
5
42%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 11
2
13%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Балтика - Родина Москва 2:1 КАМАЗ - Балтика 0:1 Нефтехимик - Балтика 1:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 Шинник - Балтика 1:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0
Алания
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Алания - Урал 0:1 Алания - Ротор 1:3 Алания - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:0
Алания - Чайка 2:3 Сокол - Алания 0:1 Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1
Результаты матчей
Балтика
Алания
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
0:1
5 раз 25%
0:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
12 раз 60%
1
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Балтика
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
47
54
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
45
47
18
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
812
911
317
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|21
|12
|7
|2
|26 - 13
|43
|2.
|Заявка
|20
|10
|10
|0
|38 - 16
|40
|3.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 20
|36
|4.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|29 - 26
|33
|6.
|Заявка
|20
|6
|12
|2
|18 - 14
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|17 - 15
|29
|8.
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|9.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|27 - 30
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|19 - 19
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|17 - 21
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|18 - 17
|22
|14.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|12 - 20
|20
|16.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|11 - 25
|19
|17.
|0:0 Заявка
|21
|4
|7
|10
|12 - 21
|19
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|10 - 6
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 6
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|10.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 6
|14
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 7
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|14 - 8
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|6 - 7
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 11
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|4 - 13
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Урал
|Секулич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика 0:0 Алания
Исход игры
Балтика
90.3% (112)
Ничья
7.3% (9)
Алания
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
2:1 Балтика
31.5% (39)
2:0 Балтика
27.4% (34)
1:0 Балтика
18.5% (23)
3:0 Балтика
4% (5)
3:1 Балтика
3.2% (4)
1:1 Ничья
2.4% (3)
1:2 Алания
1.6% (2)
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