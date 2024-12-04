0'
39' Красная карточкаБернаду Лукас
44' Желтая карточкаБакич Марко
53' Желтая карточкаХацитеодоридис Илиас
61' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
63' Желтая карточкаAlexis Kalogeropoulos
66' Желтая карточкаThiago Nuss
68' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
83' Желтая карточкаНейра Хуан
90' Желтая карточкаMaximiliano Comba
1:0
90' ГолAlexis Kalogeropoulos
90'+9
Ход матча
39'
44'
61'
66'
83'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Конде ПедроПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бастон БорхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
29 Янг ЭндрюНападающий
-
-
-
18 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Волос
ОФИ
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.2
Среднее время на гол
65
75
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.42
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
63
81
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коста Марк
|3
|1
|Досис Николаос
|1
|0.33
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|0.33
|Georgios Mygas
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Nuss
|3
|1
|Шенгелия Леван
|1
|0.33
|Сальседо Эдди
|1
|0.33
|Янг Эндрю
|0
|0
|Абанда Леруа
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернаду Лукас
|0
|1
|Феррари Франко
|1
|0
|Maximiliano Comba
|1
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|0
|Thanasis Triantafyllou
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакич Марко
|3
|0
|Thiago Nuss
|2
|0
|Бастон Борха
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
Результаты матчей
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Волос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Волос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волос - Ламия 0:0 Арис Салоники - Волос 0:1 Левадиакос - Волос 3:2 Волос - Панатинаикос 0:1
ОФИ - Волос 3:1 Панетоликос - Волос 0:1 Волос - Пансерраикос 0:1 Атромитос - Волос 1:2 Волос - Каллитея 1:1 Аполлон Криа Вриси - Волос 0:3 Волос - ПАОК 1:4 АЕК - Волос 2:0 Волос - ОФИ 1:3 Астерас - Волос 0:1 Волос - Олимпиакос 0:2 Волос - Кавала 1:0 Волос - Волос 1:0 Волос - Пансерраикос 0:5 Ламия - Волос 1:0 Панетоликос - Волос 2:2
ОФИ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ОФИ - Олимпиакос 0:2 Ламия - ОФИ 1:1 ОФИ - Каллитея 2:2 Астерас - ОФИ 3:0
ОФИ - Волос 3:1 ПАОК - ОФИ 1:2 ОФИ - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - ОФИ 2:3 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 2:1 Левадиакос - ОФИ 1:1 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Волос - ОФИ 1:3 ОФИ - Атромитос 1:1 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - ОФИ 0:1 ОФИ - Афины Каллифея 0:0 НАК Бреда - ОФИ 1:2 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 ОФИ - Беверен 0:3
Результаты матчей
Волос
ОФИ
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Волос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПАОК
|Тиссудали Тарик
|3
|Волос
|Коста Марк
|3
|ОФИ
|Thiago Nuss
|3
|АЕК
|Марсьяль Антони
|2
|Астерас
|Адам Мартин
|2
|Панахаики
|Кастельяно Хави
|1 2
|ОФИ
|Бакич Марко
|3
|Кифисиас
|Emmanouil Smpokos
|3
|Пансерраикос
|Stavros Petravrakis
|1 1
|Панахаики
|Lucas Poletto2
|1 1