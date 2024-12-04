1:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолВан Веерт Том
25' Желтая карточкаУнаи Аззедин
44' Желтая карточкаБрорссон Франц
1:1
45' ГолГнезда-Черин Адам
1:2
54' ГолУнаи Аззедин
56' Желтая карточкаМихорль Петер
57' Желтая карточкаМансини Даниэль
76' Желтая карточкаMattheos Mountes
90'+6
Ход матча
8'
1:0
25'
44'
45'
54'
56'
57'
76'
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фикай ЭлтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
История личных встреч
Атромитос
Панатинаикос
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
116.7%
3 победы 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед
33 матча
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед
Первый тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 23 победы
45 матчей
17.8%
22.2%
60%
8 побед 10 ничьих 27 побед
Первый тайм
6.7%
53.3%
40%
3 победы 24 ничьи 18 побед
Второй тайм
24.4%
24.4%
51.2%
11 побед 11 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
0.77
0.52
Среднее время на гол
116
172
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.57
1.23
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
53
39
Голов в среднем за матч
1.18
0.87
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
31
Больше 69%
Меньше 31%
14
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
Среднее время на гол
76
103
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баку Макана
|2
|1
|Ван Веерт Том
|1
|0.5
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гнезда-Черин Адам
|1
|1
|Унаи Аззедин
|1
|1
|Младенович Филип
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михорль Петер
|2
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Mattheos Mountes
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Атромитос 1:1 Атромитос - Левадиакос 2:1 Пансерраикос - Атромитос 2:3 Атромитос - АЕК 0:1
Каллитея - Атромитос 0:3 Атромитос - Панетоликос 0:2 Атромитос - Волос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Левадиакос - Атромитос 1:2 Атромитос - Ламия 4:2 Астерас - Атромитос 1:2 Атромитос - ПАОК 1:2 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:1 Атромитос - ОФИ 0:1 Левадиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Атромитос - Астерас 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Атромитос 1:1 Панатинаикос - ХИК 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 1:0
Юргорден - Панатинаикос 2:1 Волос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Панатинаикос - Челси 1:4 ОФИ - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Ланс 2:0 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1
Результаты матчей
Атромитос
Панатинаикос
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПАОК
|Тиссудали Тарик
|3
|Волос
|Коста Марк
|3
|ОФИ
|Thiago Nuss
|3
|АЕК
|Марсьяль Антони
|2
|Астерас
|Адам Мартин
|2
|Панахаики
|Кастельяно Хави
|1 2
|ОФИ
|Бакич Марко
|3
|Кифисиас
|Emmanouil Smpokos
|3
|Пансерраикос
|Stavros Petravrakis
|1 1
|Панахаики
|Lucas Poletto2
|1 1