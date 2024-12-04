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  3. Греция
  4. Кубок 2024-2025
Атромитос
1:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
1:0
8' Гол
Ван Веерт Том
25' Желтая карточка
Унаи Аззедин
44' Желтая карточка
Брорссон Франц
1:1
45' Гол
Гнезда-Черин Адам
1:2
54' Гол
Унаи Аззедин
56' Желтая карточка
Михорль Петер
57' Желтая карточка
Мансини Даниэль
76' Желтая карточка
Mattheos Mountes
90'+6
55
Кошелев
Алексей
12
Mattheos
Mountes
31
Брорссон
Франц
44
Dimitrios
Tsakmakis
3
Nicolaos
Athanasiou
66
Thanasis
Karamanis
18
Уэдраого
Исмаила
29
Вракас
Георгиос
8
Михорль
Петер
14
Dimitrios
Kaloskamis
9
Ван
Веерт
Том
1
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
8
Унаи
Аззедин
16
Гнезда-Черин
Адам
55
Виллиан
Арао
17
Мансини
Даниэль
29
Еремеефф
Александер
28
Пельистри
Факундо
Атромитос
Панатинаикос

История личных встреч

Атромитос
Панатинаикос

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
116.7%
3 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед

33 матча

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед

Первый тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 23 победы

45 матчей

17.8%
22.2%
60%
8 побед 10 ничьих 27 побед

Первый тайм

6.7%
53.3%
40%
3 победы 24 ничьи 18 побед

Второй тайм

24.4%
24.4%
51.2%
11 побед 11 ничьих 23 победы

История матчей

С
1:1
К
0:2
К
1:2
С
3:2
С
5:0
С
0:2
С
2:0
С
0:2
С
2:0
К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

0.77
0.52

Среднее время на гол

116
172

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.57
1.23

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

53
39

Голов в среднем за матч

1.18
0.87

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
31
Больше 69%
Меньше 31%
14
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42

Среднее время на гол

76
103

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баку Макана 2 1
Ван Веерт Том 1 0.5
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнезда-Черин Адам 1 1
Унаи Аззедин 1 1
Младенович Филип 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михорль Петер 2 0
Кини Марин 1 0
Брорссон Франц 1 0
Баку Макана 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Mattheos Mountes 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансини Даниэль 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Результаты матчей

Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Атромитос 1:1 Атромитос - Левадиакос 2:1 Пансерраикос - Атромитос 2:3 Атромитос - АЕК 0:1
Каллитея - Атромитос 0:3 Атромитос - Панетоликос 0:2 Атромитос - Волос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Левадиакос - Атромитос 1:2 Атромитос - Ламия 4:2 Астерас - Атромитос 1:2 Атромитос - ПАОК 1:2 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:1 Атромитос - ОФИ 0:1 Левадиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Атромитос - Астерас 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Атромитос 1:1 Панатинаикос - ХИК 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 1:0
Юргорден - Панатинаикос 2:1 Волос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Панатинаикос - Челси 1:4 ОФИ - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Ланс 2:0 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1

Результаты матчей

Атромитос
Панатинаикос

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1/8 финала
2 Пансерраикос
0 Паниониос
1 Атромитос
2 Панатинаикос
1 Каллитея
2 Олимпиакос
1 Закинтос
2 Астерас
3 ОФИ
2 Волос
1 Кифисиас
2 Панахаики
2 АЕК
1 Арис Салоники
1 Эгалео
10 ПАОК
1/4 финала
?
?
?
?
ОФИ
Панахаики
АЕК
ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПАОК Тиссудали Тарик 3
Волос Коста Марк 3
ОФИ Thiago Nuss 3
АЕК Марсьяль Антони 2
Астерас Адам Мартин 2
Весь список

Топ нарушителей
Панахаики Кастельяно Хави 1 2
ОФИ Бакич Марко 3
Кифисиас Emmanouil Smpokos 3
Пансерраикос Stavros Petravrakis 1 1
Панахаики Lucas Poletto2 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Младенович Филип сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Гнезда-Черин Адам бьет в цель!
    • 44'
      Брорссон Франц получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Аззеддин Унахи получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Г О О О О Л - Ван Веерт Том бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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