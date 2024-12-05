  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2024-2025
Астерас
5:1
Конец матча
Закинтос
0'
1:0
3' Гол
Госс Шон
30' Желтая карточка
Stelios Sourmpis
36' Желтая карточка
Госс Шон
2:0
42' Гол
Альварес Федерико
3:0
73' Гол
Госс Шон
3:1
84' Гол
Konstantinos Musta
4:1
88' Гол
Бартоло Хулиан
5:1
90' Гол
Бартоло Хулиан
90'+4
1
Пападопулос
Никос
29
Альварес
Федерико
30
Dino
Grozdanic
19
Костаньо
Хосе
2
Гарсия
Рубен
II
77
Зуглис
Николаос
21
Цимас
Панайотис
8
Цандарис
Фанис
4
Госс
Шон
10
Паласиос
Хулиан
26
Okoh
Chidera
1
Nikolaos
Balaouras
18
Vasilios
Troumpoulos
6
Stelios
Sourmpis
8
Lefteris
Metaxas
20
Athanasios
Papanikopoulos
16
Spyros
Nikolitsas
10
Giannis
Parastatidis
12
Григоропулос
Орестис
19
Ivan
Ezequiel
Silva
9
Vangelis
Makris
2
Valantis
Tsoukalas
Астерас
Закинтос

История личных встреч

Астерас
Закинтос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госс Шон 2 0.67
Адам Мартин 2 0.67
Бартоло Хулиан 2 0.67
Альварес Федерико 1 0.33
Цимас Панайотис 1 0.33
Паласиос Хулиан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Закинтос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Chiapparo 1 0.17
Petros Stergiou 1 0.17
Athanasios Papanikopoulos 1 0.17
Konstantinos Musta 1 0.17

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госс Шон 1 0
Муньос Мики 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Dino Grozdanic 1 0
Закинтос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stelios Liveris 1 0
Stelios Sourmpis 1 0

Результаты матчей

Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Закинтос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Астерас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Закинтос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Астерас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Закинтос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - Астерас 2:1 Астерас - ПАОК 1:2 АЕК - Астерас 3:0 Астерас - ОФИ 3:0
Закинтос - Астерас 1:2 Астерас - Олимпиакос 1:0 Ламия - Астерас 0:0 Кавала - Астерас 0:1 Каллитея - Астерас 1:3 Астерас - Левадиакос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:2 Арис Салоники - Астерас 1:1 Астерас - Волос 0:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Афины Каллифея 0:0 Верона - Астерас 1:0 Болонья - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 3:1 Астерас - Левадиакос 1:1
Закинтос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Закинтос - Астерас 1:2 Закинтос - АПО Панаргиакос 2:0 Арис Авату - Закинтос 1:1 Закинтос - Лефкимми 3:0
Закинтос - ПАО Вардас 5:0 Закинтос - Ники Волоу 0:1 Памисос Мессини - Закинтос 0:1 Закинтос - Аполлон Эфпалио 3:0 Иерапетра - Закинтос 5:1 Закинтос - Киссамикос 3:1 Диагорас Родос - Закинтос 2:0 Закинтос - Астерас Влахиоти 1:1 Эрготелис - Закинтос 1:0 Закинтос - Караискакис 2:0 Панатинаикос-2 - Закинтос 1:1 Закинтос - Каламата 1:1 АЕК Афины-2 - Закинтос 1:0 Закинтос - Иерапетра 1:1 Закинтос - Кифисиас 1:1 Эпископи - Закинтос 1:0

Результаты матчей

Астерас
Закинтос

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Астерас
Закинтос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
2
2.5
2
4
1
2
3.5
1
5
1
2
4.5
1
5
1/8 финала
2 Пансерраикос
3 Паниониос
1 Атромитос
2 Панатинаикос
1 Каллитея
2 Олимпиакос
2 Закинтос
7 Астерас
3 ОФИ
2 Волос
1 Кифисиас
2 Панахаики
2 АЕК
1 Арис Салоники
1 Эгалео
10 ПАОК
1/4 финала
?
?
?
?
ОФИ
Панахаики
АЕК
ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПАОК Тиссудали Тарик 3
Волос Коста Марк 3
ОФИ Thiago Nuss 3
Паниониос Черышев Денис 3
Астерас Госс Шон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Панахаики Кастельяно Хави 1 2
ОФИ Бакич Марко 3
Кифисиас Emmanouil Smpokos 3
Пансерраикос Stavros Petravrakis 1 1
Панахаики Lucas Poletto2 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Stelios Sourmpis уходит с поля. Konstantinos Musta выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Госс Шон сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Альварес Федерико бьет в цель!
    • 36'
      Госс Шон получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Stelios Sourmpis получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Г О О О О Л - Госс Шон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Астерас 5:1 Закинтос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный