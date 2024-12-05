0'
1:0
3' ГолГосс Шон
30' Желтая карточкаStelios Sourmpis
36' Желтая карточкаГосс Шон
2:0
42' ГолАльварес Федерико
3:0
73' ГолГосс Шон
3:1
84' ГолKonstantinos Musta
4:1
88' ГолБартоло Хулиан
5:1
90' ГолБартоло Хулиан
90'+4
Ход матча
3'
1:0
30'
36'
42'
2:0
73'
3:0
84'
88'
4:1
90'
4
Госс
Шон
26
Okoh
Chidera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Okoh ChideraНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Муньос МикиПолузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Теодосиос Теодосиадис
История личных встреч
Астерас
Закинтос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госс Шон
|2
|0.67
|Адам Мартин
|2
|0.67
|Бартоло Хулиан
|2
|0.67
|Альварес Федерико
|1
|0.33
|Цимас Панайотис
|1
|0.33
|Паласиос Хулиан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
Закинтос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Chiapparo
|1
|0.17
|Petros Stergiou
|1
|0.17
|Athanasios Papanikopoulos
|1
|0.17
|Konstantinos Musta
|1
|0.17
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госс Шон
|1
|0
|Муньос Мики
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Закинтос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stelios Liveris
|1
|0
|Stelios Sourmpis
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Закинтос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Астерас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Закинтос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Астерас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Закинтос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - Астерас 2:1 Астерас - ПАОК 1:2 АЕК - Астерас 3:0 Астерас - ОФИ 3:0
Закинтос - Астерас 1:2 Астерас - Олимпиакос 1:0 Ламия - Астерас 0:0 Кавала - Астерас 0:1 Каллитея - Астерас 1:3 Астерас - Левадиакос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:2 Арис Салоники - Астерас 1:1 Астерас - Волос 0:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Афины Каллифея 0:0 Верона - Астерас 1:0 Болонья - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 3:1 Астерас - Левадиакос 1:1
Закинтос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Закинтос - Астерас 1:2 Закинтос - АПО Панаргиакос 2:0 Арис Авату - Закинтос 1:1 Закинтос - Лефкимми 3:0
Закинтос - ПАО Вардас 5:0 Закинтос - Ники Волоу 0:1 Памисос Мессини - Закинтос 0:1 Закинтос - Аполлон Эфпалио 3:0 Иерапетра - Закинтос 5:1 Закинтос - Киссамикос 3:1 Диагорас Родос - Закинтос 2:0 Закинтос - Астерас Влахиоти 1:1 Эрготелис - Закинтос 1:0 Закинтос - Караискакис 2:0 Панатинаикос-2 - Закинтос 1:1 Закинтос - Каламата 1:1 АЕК Афины-2 - Закинтос 1:0 Закинтос - Иерапетра 1:1 Закинтос - Кифисиас 1:1 Эпископи - Закинтос 1:0
Результаты матчей
Астерас
Закинтос
Точный счет
5:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Астерас
Закинтос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
33
12
24
12
15
12
15
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПАОК
|Тиссудали Тарик
|3
|Волос
|Коста Марк
|3
|ОФИ
|Thiago Nuss
|3
|Паниониос
|Черышев Денис
|3
|Астерас
|Госс Шон
|2 (1)
|Панахаики
|Кастельяно Хави
|1 2
|ОФИ
|Бакич Марко
|3
|Кифисиас
|Emmanouil Smpokos
|3
|Пансерраикос
|Stavros Petravrakis
|1 1
|Панахаики
|Lucas Poletto2
|1 1