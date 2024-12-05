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  3. Греция
  4. Кубок 2024-2025
Паниониос
3:0
Конец матча
Пансерраикос
0'
20' Желтая карточка
Ваге Мусса
1:0
21' Гол
Черышев Денис
29' Желтая карточка
Себа Жуниор
55' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
2:0
56' Гол
Черышев Денис
84' Желтая карточка
Карасалидис Аристотелис
3:0
85' Пенальти
Черышев Денис
88' Желтая карточка
Никокиракис Вангелис
88' Желтая карточка
Juan Salazar1
90' Желтая карточка
Dimitris Skafidas
90' Желтая карточка
Терзич Никола
90' Желтая карточка
Авлонитис Тасос
90'+8
99
Dimitris
Skafidas
5
Авлонитис
Тасос
98
Jakub
Hrustinec
12
Бусис
Михайлакис
3
Konstantinos
Dionellis
22
Damian
Gjini
15
Jacques
Alberto
Ngwem
47
Jon
Prifti
17
Giannis
Bourlakis
92
Себа
Жуниор
26
Черышев
Денис
13
Кацикас
Панайотис
2
Кутсогулас
Атанасиос
44
Хантакиас
Димитриос
4
Карасалидис
Аристотелис
22
Ваге
Мусса
6
Каптум
Вилфрид
5
Перуцци
Франсиско
7
Делетич
Милош
11
Mathias
Tomas
17
Alexandros
Maskanakis
9
Гигич
Петар
Паниониос
Пансерраикос

История личных встреч

Паниониос
Пансерраикос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:0
К
0:3
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
108

Бомбардиры внутри турнира

Паниониос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черышев Денис 3 (1) 0.6
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 2 (1) 0.67

Карточки

Паниониос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авлонитис Тасос 1 0
Коловос Димитрис 1 0
Себа Жуниор 1 0
Никокиракис Вангелис 1 0
Dimitris Skafidas 1 0
Konstantinos Dionellis 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stavros Petravrakis 1 1
Карасалидис Аристотелис 2 0
Mathias Tomas 2 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Хантакиас Димитриос 1 0
Ваге Мусса 1 0
Гигич Петар 1 0
Juan Salazar1 1 0
Терзич Никола 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

Паниониос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Паниониос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пансерраикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Паниониос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Пансерраикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Паниониос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Киссамикос - Паниониос 1:1 Паниониос - Астерас Триполис Б 2:2 Каламата - Паниониос 1:1 Кифисиас - Паниониос 2:1
Паниониос - Илиуполис 2:0 Пансерраикос - Паниониос 2:0 Панахаики - Паниониос 1:1 Паниониос - АЕК Афины-2 2:1 Паниониос - Эгалео 2:0 АПО Панаргиакос - Паниониос 0:2 Паниониос - Киссамикос 1:0 Неа-Иония - Паниониос 0:0 Астерас Триполис Б - Паниониос 0:0 Пантракикос - Паниониос 0:2 АЕ Кидониас - Паниониос 0:4 Паниониос - Этникос Пирей 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Атромитос - Паниониос 0:0 Паниониос - Панетоликос 0:2 Лариса - Паниониос 0:0
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пансерраикос - Астерас 2:1 Каллитея - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Атромитос 2:3 Олимпиакос - Пансерраикос 2:1
Пансерраикос - Паниониос 2:0 Пансерраикос - АЕК 1:0 Волос - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - ОФИ 2:3 Ламия - Пансерраикос 1:2 Лариса - Пансерраикос 0:1 Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 Пансерраикос - Левадиакос 2:2 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - Арис Салоники 0:1 ПАОК - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - Лариса 0:0 Ламия - Пансерраикос 2:2 Волос - Пансерраикос 0:5 Пансерраикос - Левадиакос 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 2:0

Результаты матчей

Паниониос
Пансерраикос

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Паниониос
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
1
2
2
3
2.5
1
4
3.5
1/8 финала
2 Пансерраикос
3 Паниониос
1 Атромитос
2 Панатинаикос
1 Каллитея
2 Олимпиакос
2 Закинтос
7 Астерас
3 ОФИ
2 Волос
1 Кифисиас
2 Панахаики
2 АЕК
1 Арис Салоники
1 Эгалео
10 ПАОК
1/4 финала
?
?
?
?
ОФИ
Панахаики
АЕК
ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПАОК Тиссудали Тарик 3
Волос Коста Марк 3
ОФИ Thiago Nuss 3
Паниониос Черышев Денис 3
Астерас Госс Шон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Панахаики Кастельяно Хави 1 2
ОФИ Бакич Марко 3
Кифисиас Emmanouil Smpokos 3
Пансерраикос Stavros Petravrakis 1 1
Панахаики Lucas Poletto2 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Себа Жуниор получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Черышев Денис бьет в цель!
    • 20'
      Ваге Мусса получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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