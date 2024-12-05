3:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаВаге Мусса
1:0
21' ГолЧерышев Денис
29' Желтая карточкаСеба Жуниор
55' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
2:0
56' ГолЧерышев Денис
84' Желтая карточкаКарасалидис Аристотелис
3:0
85' ПенальтиЧерышев Денис
88' Желтая карточкаНикокиракис Вангелис
88' Желтая карточкаJuan Salazar1
90' Желтая карточкаDimitris Skafidas
90' Желтая карточкаТерзич Никола
90' Желтая карточкаАвлонитис Тасос
90'+8
Ход матча
20'
21'
1:0
29'
55'
56'
2:0
85'
3:0
88'
90'
90'
22
Damian
Gjini
47
Jon
Prifti
92
Себа
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Damian GjiniПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Jon PriftiПолузащитник
- Нападающий
-
92 Себа ЖуниорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Антониос Никополидис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ваге МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Желен ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Паниониос
Пансерраикос
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
108
Бомбардиры внутри турнира
Паниониос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черышев Денис
|3 (1)
|0.6
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|2 (1)
|0.67
Карточки
Паниониос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Коловос Димитрис
|1
|0
|Себа Жуниор
|1
|0
|Никокиракис Вангелис
|1
|0
|Dimitris Skafidas
|1
|0
|Konstantinos Dionellis
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stavros Petravrakis
|1
|1
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|Mathias Tomas
|2
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Хантакиас Димитриос
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Гигич Петар
|1
|0
|Juan Salazar1
|1
|0
|Терзич Никола
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Паниониос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Паниониос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пансерраикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Паниониос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Пансерраикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Паниониос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Киссамикос - Паниониос 1:1 Паниониос - Астерас Триполис Б 2:2 Каламата - Паниониос 1:1 Кифисиас - Паниониос 2:1
Паниониос - Илиуполис 2:0 Пансерраикос - Паниониос 2:0 Панахаики - Паниониос 1:1 Паниониос - АЕК Афины-2 2:1 Паниониос - Эгалео 2:0 АПО Панаргиакос - Паниониос 0:2 Паниониос - Киссамикос 1:0 Неа-Иония - Паниониос 0:0 Астерас Триполис Б - Паниониос 0:0 Пантракикос - Паниониос 0:2 АЕ Кидониас - Паниониос 0:4 Паниониос - Этникос Пирей 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Атромитос - Паниониос 0:0 Паниониос - Панетоликос 0:2 Лариса - Паниониос 0:0
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пансерраикос - Астерас 2:1 Каллитея - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Атромитос 2:3 Олимпиакос - Пансерраикос 2:1
Пансерраикос - Паниониос 2:0 Пансерраикос - АЕК 1:0 Волос - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - ОФИ 2:3 Ламия - Пансерраикос 1:2 Лариса - Пансерраикос 0:1 Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 Пансерраикос - Левадиакос 2:2 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - Арис Салоники 0:1 ПАОК - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - Лариса 0:0 Ламия - Пансерраикос 2:2 Волос - Пансерраикос 0:5 Пансерраикос - Левадиакос 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 2:0
Результаты матчей
Паниониос
Пансерраикос
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Паниониос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
32
12
23
14
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПАОК
|Тиссудали Тарик
|3
|Волос
|Коста Марк
|3
|ОФИ
|Thiago Nuss
|3
|Паниониос
|Черышев Денис
|3
|Астерас
|Госс Шон
|2 (1)
|Панахаики
|Кастельяно Хави
|1 2
|ОФИ
|Бакич Марко
|3
|Кифисиас
|Emmanouil Smpokos
|3
|Пансерраикос
|Stavros Petravrakis
|1 1
|Панахаики
|Lucas Poletto2
|1 1