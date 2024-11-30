Тур: 6. Стадион: Кэмпбеллтаун.
2:2
Второй тайм: 63'
0'
0:1
5' ГолThomas Waddingham
21' Желтая карточкаСтерьовски Майл
26' Желтая карточкаЖермен Валер
0:2
29' ГолThomas Waddingham
1:2
44' ГолKealey Adamson
45' Желтая карточкаLouis Zabala
2:2
51' ГолУскок Томислав
Ход матча
5'
21'
26'
29'
44'
1:2
45'
51'
2:2
61'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
18
Скотт
Уолтер
23
Frans
Deli
26
Брэттан
Люк
44
Яколиш
Марин
19
Ariath
Piol
98
Жермен
Валер
26
О'Ши
Джеймс
35
Louis
Zabala
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
18 Скотт УолтерПолузащитник
-
23 Frans DeliПолузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
-
19 Ariath PiolНападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
-
-
11 Jed Drew
-
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
35 Louis ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
15 Билити ХосинЗащитник
- Защитник
-
27 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Samuel Klein
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Макартур
Брисбен Роар
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
57
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яколиш Марин
|4
|0.67
|Жермен Валер
|2
|0.33
|Ускок Томислав
|2
|0.33
|Jake Hollman
|1
|0.17
|Jed Drew
|1
|0.17
|Kealey Adamson
|1
|0.17
|Ariath Piol
|1
|0.17
|Вуйица Иван
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thomas Waddingham
|3
|0.6
|Keegan Jelacic
|1
|0.2
|Стрёйк Рафаэль
|1
|0.2
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.2
|Беренгер Флорен
|0
|0
|Браун Кори
|0
|0
|Louis Zabala
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яколиш Марин
|2
|0
|Стерьовски Майл
|1
|0
|Жермен Валер
|1
|0
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
|Ускок Томислав
|1
|0
|Скотт Уолтер
|1
|0
|Dean Bosnjak
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Louis Zabala
|2
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Keegan Jelacic
|1
|0
|Шоур Валид
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
2
0
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
1
100%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
20%
2
40%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
3
43%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Макартур - Окленд ФК 0:1 ФК Сидней - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2
Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2
Результаты матчей
Макартур
Брисбен Роар
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
2:3
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
2:3
2 раза 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Макартур
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
22
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|8 - 0
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 9
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|2:2
|6
|2
|1
|3
|12 - 9
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
|13.
|2:2
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|9 - 6
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2:2
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|2:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|13.
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|5 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Брисбен Роар
|Thomas Waddingham
|3 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1