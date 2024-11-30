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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Макартур
2:2
Второй тайм: 63'
Брисбен Роар
0'
0:1
5' Гол
Thomas Waddingham
21' Желтая карточка
Стерьовски Майл
26' Желтая карточка
Жермен Валер
0:2
29' Гол
Thomas Waddingham
1:2
44' Гол
Kealey Adamson
45' Желтая карточка
Louis Zabala
2:2
51' Гол
Ускок Томислав
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
15
Арсланаджич
Дино
13
Вуйица
Иван
18
Скотт
Уолтер
23
Frans
Deli
26
Брэттан
Люк
44
Яколиш
Марин
19
Ariath
Piol
98
Жермен
Валер
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
4
Уорленд
Бен
21
Antonee
Burke-Gilroy
23
Keegan
Jelacic
26
О'Ши
Джеймс
35
Louis
Zabala
7
Стрёйк
Рафаэль
16
Thomas
Waddingham
10
Беренгер
Флорен
Макартур
Брисбен Роар

История личных встреч

Макартур
Брисбен Роар

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

1:2
1:3
1:1
3:2
0:0
2:1
3:1
1:2
0:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
57

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яколиш Марин 4 0.67
Жермен Валер 2 0.33
Ускок Томислав 2 0.33
Jake Hollman 1 0.17
Jed Drew 1 0.17
Kealey Adamson 1 0.17
Ariath Piol 1 0.17
Вуйица Иван 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thomas Waddingham 3 0.6
Keegan Jelacic 1 0.2
Стрёйк Рафаэль 1 0.2
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.2
Беренгер Флорен 0 0
Браун Кори 0 0
Louis Zabala 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яколиш Марин 2 0
Стерьовски Майл 1 0
Жермен Валер 1 0
Арсланаджич Дино 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Liam Rose 1 0
Ускок Томислав 1 0
Скотт Уолтер 1 0
Dean Bosnjak 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Louis Zabala 2 0
Уорленд Бен 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Keegan Jelacic 1 0
Шоур Валид 1 0

Результаты матчей

Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
0
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
1
100%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
20%
2
40%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
3
43%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Макартур - Окленд ФК 0:1 ФК Сидней - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2
Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2

Результаты матчей

Макартур
Брисбен Роар

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
2:3
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
2:3
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Макартур
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 5 5 0 0 8 - 0 15
2.
Аделаида Юнайтед
 5 3 2 0 12 - 9 11
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Веллингтон Феникс
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Макартур
 2:2 6 2 1 3 12 - 9 7
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 2 1 3 13 - 12 7
9.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
10.
Вестерн Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
Ньюкасл Джетс
 5 1 0 4 4 - 10 3
12.
Перт Глори
 6 0 2 4 4 - 18 2
13.
Брисбен Роар
 2:2 5 0 1 4 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Макартур
 2:2 4 1 1 2 9 - 6 4
6.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Брисбен Роар
 2:2 2 0 0 2 4 - 6 0
11.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 1 - 5 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 7 - 5 6
5.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Макартур
 2:2 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Перт Глори
 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Брисбен Роар
 2:2 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 5 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (2)
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 3 (1)
Брисбен Роар Thomas Waddingham 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
Ньюкасл Джетс Callum Timmins 3
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
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