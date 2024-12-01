Тур: 6. Стадион: ААМИ Парк.
1:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
8'
0:1
19'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
13
Расселл
Тэйт
22
Kane
Vidmar
19
Noah
Botic
25
Данкан
Джек
28
Kasey
Bos
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
20 Abel Walatee
-
24 Michael Ruhs
-
34 James York
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Kasey BosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
27 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
-
19 Луаль ДжингНападающий
-
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
1.13
2.25
Среднее время на гол
80
40
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1.44
1.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
62
48
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|3
|0.5
|Noah Botic
|1
|0.17
|Dylan Leonard
|1
|0.17
|Тергейт Ангус
|1
|0.17
|Kane Vidmar
|1
|0.17
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилупиллай Нишан
|2
|0.33
|Пископо Рено
|1
|0.17
|Вергос Николаос
|1
|0.17
|Тиг Райан
|1
|0.17
|Арзани Дэниел
|1 (1)
|0.17
|Герия Джейсон
|1
|0.17
|Машаш Зинедин
|1
|0.17
|Kasey Bos
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Leonard
|0
|1
|Имаи Томоки
|1
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Abel Walatee
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герия Джейсон
|2
|0
|Родерик Миранда
|0
|1
|Данкан Джек
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Kasey Bos
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Вестерн Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Мельбурн Виктори
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|8 - 0
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 9
|11
|3.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|6
|2
|1
|3
|14 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|10.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
|13.
|5
|0
|1
|4
|8 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|11 - 8
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|8.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|10.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|5 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Макартур
|Жермен Валер
|3 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1