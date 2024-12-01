  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
1:3
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
0:1
8' Гол
Машаш Зинедин
1:1
19' Гол
Noah Botic
1:2
48' Гол
Вергос Николаос
1:3
69' Гол
Форнароли Бруно
90'+4
33
Саттон
Мэттью
13
Расселл
Тэйт
22
Kane
Vidmar
6
Имаи
Томоки
29
Charbel
Shamoon
77
Дандзаки
Рику
23
Rhys
Bozinovski
32
Тергейт
Ангус
10
Matthew
Grimaldi
9
Ибусуки
Хироси
19
Noah
Botic
25
Данкан
Джек
2
Герия
Джейсон
5
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
28
Kasey
Bos
6
Тиг
Райан
14
Jordi
Valadon
11
Clarismario
Rodrigus
8
Машаш
Зинедин
7
Арзани
Дэниел
9
Вергос
Николаос
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

2:2
2:1
1:2
1:0
К
2:1
1:4
0:1
1:1
3:1
0:1
1:6
3:4
0:0
1:2
3:1
2:3

Голы

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

1.13
2.25

Среднее время на гол

80
40

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

23
30

Голов в среднем за матч

1.44
1.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

62
48

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 3 0.5
Noah Botic 1 0.17
Dylan Leonard 1 0.17
Тергейт Ангус 1 0.17
Kane Vidmar 1 0.17
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 2 0.33
Вилупиллай Нишан 2 0.33
Пископо Рено 1 0.17
Машаш Зинедин 1 0.17
Тиг Райан 1 0.17
Арзани Дэниел 1 (1) 0.17
Форнароли Бруно 1 0.17
Герия Джейсон 1 0.17
Kasey Bos 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Leonard 0 1
Имаи Томоки 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Abel Walatee 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герия Джейсон 2 0
Родерик Миранда 0 1
Данкан Джек 1 0
Тиг Райан 1 0
Kasey Bos 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Вестерн Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Вестерн Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Мельбурн Виктори
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 5 5 0 0 8 - 0 15
2.
Мельбурн Виктори
 6 4 1 1 10 - 4 13
3.
Аделаида Юнайтед
 5 3 2 0 12 - 9 11
4.
Веллингтон Феникс
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Макартур
 6 2 1 3 14 - 11 7
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 2 1 3 13 - 12 7
9.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
10.
Вестерн Юнайтед
 6 1 2 3 7 - 9 5
11.
Ньюкасл Джетс
 5 1 0 4 4 - 10 3
12.
Перт Глори
 6 0 2 4 4 - 18 2
13.
Брисбен Роар
 5 0 1 4 8 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Макартур
 4 1 1 2 11 - 8 4
6.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
10.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 4 - 6 0
11.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 1 - 5 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Мельбурн Виктори
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 7 - 5 6
6.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Перт Глори
 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Брисбен Роар
 3 0 1 2 4 - 8 1
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 5 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (2)
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Макартур Жермен Валер 3 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
Ньюкасл Джетс Callum Timmins 3
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Г О О О О Л - Ноа Ботич бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Виктори онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный