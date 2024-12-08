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  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
2:1
Второй тайм: 90+'
ФК Сидней
0'
28' Желтая карточка
Маурагис Лукас
32' Желтая карточка
Harrison Steele
42' Красная карточка
Harrison Devenish-Meares
45' Желтая карточка
Грант Райан
1:0
58' Гол
Куол Алоу
1:1
65' Гол
Климала Патрик
2:1
70' Гол
Куол Алоу
80' Желтая карточка
Маккалмонт Алфи
40
Dylan
Peraic-Cullen
15
Роу
Сторм
3
Кальтак
Брайан
33
Полл
Натан
12
Маурагис
Лукас
27
Sasha
Kuzevski
8
Маккалмонт
Алфи
16
Harrison
Steele
7
Теохарус
Кристиан
10
Брито
Микаель
9
Куол
Алоу
12
Harrison
Devenish-Meares
23
Грант
Райан
5
Hayden
Matthews
41
Alexandar
Popovic
4
Кортни-Перкинс
Джордан
15
Сена
Лео
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
11
Коста
Дуглас
8
Уахим
Анас
9
Климала
Патрик
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед

31 матч

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Второй тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед

52 матча

28.8%
19.2%
52%
15 побед 10 ничьих 27 побед

Первый тайм

32.7%
26.9%
40.4%
17 побед 14 ничьих 21 победа

Второй тайм

28.8%
36.5%
34.7%
15 побед 19 ничьих 18 побед

История матчей

0:0
1:2
2:0
1:3
К
3:3
3:2
2:1
К
3:3
0:5
3:2
КФ
0:1
2:0
2:2
0:2
0:3
1:0
1:1
5:2
1:2
1:2
1:1
2:0
1:0
2:3
4:0
2:2
4:1
1:3
4:2
1:5
2:0
2:1
0:1
1:0
2:0
1:0
7:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:3
ПК
3:0
ХАЛ
4:5
ХАЛ
3:2

Голы

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

1.8
1.22

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

52
46

Голов в среднем за матч

1.93
1.84

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

97
79

Голов в среднем за матч

1.87
1.52

Тотал матчей

2.5
50
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 79%
Меньше 21%
11
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
23
Больше 44%
Меньше 56%
29
16
Больше 31%
Меньше 69%
36
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

48
59

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куол Алоу 2 0.33
Кальтак Брайан 1 0.17
Sabit Ngor 1 0.17
Роу Сторм 0 0
Брито Микаель 0 0
Harrison Steele 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 4 0.67
Лолли Джо 2 0.33
Уахим Анас 1 (1) 0.17
Кортни-Перкинс Джордан 1 0.17
Сена Лео 1 0.17
Вуд Патрик 1 0.17
Кучарски Джейден 1 0.17
Кинг Джоэл 0 0
Сегечич Адриан 0 0
Hayden Matthews 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккалмонт Алфи 3 0
Маурагис Лукас 2 0
Harrison Steele 2 0
Куол Алоу 1 0
Брито Микаель 1 0
Sasha Kuzevski 1 0
Полл Натан 1 0
Haine Eames 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 3 0
Hayden Matthews 1 1
Коста Дуглас 2 0
Берджесс Макс 0 1
Harrison Devenish-Meares 0 1
Ufuk Talay 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Касерес Энтони 1 0
Климала Патрик 1 0
Сена Лео 1 0
Сегечич Адриан 1 0
Alexandar Popovic 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ФК Сидней
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ФК Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ФК Сидней
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
100%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Виссел Кобе - Централ Кост Маринерс 3:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3
Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ФК Сидней - Кайя 3:1 Истерн СК - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 ФК Сидней - Макартур 1:2
ФК Сидней - Санфречче Хиросима 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - ФК Сидней 1:0 Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 6 6 0 0 10 - 1 18
2.
Мельбурн Виктори
 7 5 1 1 12 - 4 16
3.
Аделаида Юнайтед
 6 4 2 0 13 - 9 14
4.
Мельбурн Сити
 6 4 0 2 12 - 6 12
5.
Веллингтон Феникс
 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
ФК Сидней
 1:2 6 3 0 3 11 - 10 9
7.
Централ Кост Маринерс
 2:1 6 2 3 1 5 - 6 9
8.
Макартур
 7 2 2 3 14 - 11 8
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 2 1 3 13 - 12 7
10.
Вестерн Юнайтед
 7 1 3 3 7 - 9 6
11.
Ньюкасл Джетс
 6 1 0 5 4 - 11 3
12.
Перт Глори
 7 0 2 5 4 - 20 2
13.
Брисбен Роар
 6 0 1 5 9 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Мельбурн Виктори
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аделаида Юнайтед
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2:1 4 1 2 1 2 - 4 5
5.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
6.
Макартур
 4 1 1 2 11 - 8 4
7.
ФК Сидней
 1:2 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 5 2
10.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Ньюкасл Джетс
 3 0 0 3 1 - 4 0
12.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 5 - 10 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 4 0 0 11 - 1 12
2.
Аделаида Юнайтед
 3 3 0 0 8 - 5 9
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Веллингтон Феникс
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
ФК Сидней
 1:2 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Централ Кост Маринерс
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Макартур
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Перт Глори
 4 0 2 2 3 - 10 2
13.
Брисбен Роар
 3 0 1 2 4 - 8 1
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 5 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (2)
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 4 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Сидней Грант Райан 3
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
Ньюкасл Джетс Callum Timmins 3
Централ Кост Маринерс Маккалмонт Алфи 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Грант Райан получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Уахим Анас уходит с поля. Рэдмейн Эндрю выходит вместо него
    • 42'
      УДАЛЕНИЕ! - Harrison Devenish-Meares увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 32'
      Harrison Steele получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Маурагис Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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