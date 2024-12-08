Тур: 7. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
2:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаМаурагис Лукас
32' Желтая карточкаHarrison Steele
42' Красная карточкаHarrison Devenish-Meares
45' Желтая карточкаГрант Райан
1:0
58' ГолКуол Алоу
1:1
65' ГолКлимала Патрик
2:1
70' ГолКуол Алоу
80' Желтая карточкаМаккалмонт Алфи
90'+8
Ход матча
28'
32'
45'
45'
53'
65'
1:1
70'
2:1
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
33
Полл
Натан
23
Грант
Райан
15
Сена
Лео
10
Лолли
Джо
11
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
-
33 Полл НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Смит НоаПолузащитник
-
11 Фейхао ВиторПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Sabit Ngor
-
-
36 Haine Eames
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
-
33 Marin France
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
31 матч
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 27 побед
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Второй тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед
52 матча
28.8%
19.2%
52%
15 побед 10 ничьих 27 побед
Первый тайм
32.7%
26.9%
40.4%
17 побед 14 ничьих 21 победа
Второй тайм
28.8%
36.5%
34.7%
15 побед 19 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
33
Голов в среднем за матч
1.8
1.22
Среднее время на гол
50
73
Всего голов
52
46
Голов в среднем за матч
1.93
1.84
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
97
79
Голов в среднем за матч
1.87
1.52
Тотал матчей
2.5
50
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 79%
Меньше 21%
11
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
23
Больше 44%
Меньше 56%
29
16
Больше 31%
Меньше 69%
36
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
Среднее время на гол
48
59
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куол Алоу
|2
|0.33
|Кальтак Брайан
|1
|0.17
|Sabit Ngor
|1
|0.17
|Роу Сторм
|0
|0
|Брито Микаель
|0
|0
|Harrison Steele
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|4
|0.67
|Лолли Джо
|2
|0.33
|Уахим Анас
|1 (1)
|0.17
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0.17
|Сена Лео
|1
|0.17
|Вуд Патрик
|1
|0.17
|Кучарски Джейден
|1
|0.17
|Кинг Джоэл
|0
|0
|Сегечич Адриан
|0
|0
|Hayden Matthews
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккалмонт Алфи
|3
|0
|Маурагис Лукас
|2
|0
|Harrison Steele
|2
|0
|Куол Алоу
|1
|0
|Брито Микаель
|1
|0
|Sasha Kuzevski
|1
|0
|Полл Натан
|1
|0
|Haine Eames
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|3
|0
|Hayden Matthews
|1
|1
|Коста Дуглас
|2
|0
|Берджесс Макс
|0
|1
|Harrison Devenish-Meares
|0
|1
|Ufuk Talay
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Сена Лео
|1
|0
|Сегечич Адриан
|1
|0
|Alexandar Popovic
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ФК Сидней
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
1
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ФК Сидней
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ФК Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
11
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
3
75%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
3
43%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Виссел Кобе - Централ Кост Маринерс 3:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3
Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ФК Сидней - Кайя 3:1 Истерн СК - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 ФК Сидней - Макартур 1:2
ФК Сидней - Санфречче Хиросима 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - ФК Сидней 1:0 Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|5 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|4 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|4
|ФК Сидней
|Грант Райан
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|Централ Кост Маринерс
|Маккалмонт Алфи
|3