Тур: 17. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
1:0
15' ГолКоба Куандреди
21' Желтая карточкаМаркезано Антонио
27' Желтая карточкаАфрийе Дэниел
2:0
64' ГолАйдини Альбан
3:0
73' ГолАйдини Альбан
Ход матча
15'
1:0
27'
64'
2:0
73'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
14
Муанга
Кевин
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Фофана СекуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Нападающий
-
92 Teddy Okou
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Алессандро Ридле
История личных встреч
Лозанна
Цюрих
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
29 матчей
20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.4
0.79
Среднее время на гол
64
114
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
2.36
1.27
Среднее время на гол
38
71
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
1.86
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
48
87
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саншеш Алвин
|5
|0.29
|Диабате Фуссейни
|4
|0.24
|Teddy Okou
|4
|0.24
|Айдини Альбан
|3
|0.18
|Дюссенн Ноэ
|3 (2)
|0.18
|Сене Кали
|2
|0.12
|Бернед Антуан
|1
|0.06
|Коба Куандреди
|1
|0.06
|Муанга Кевин
|1
|0.06
|Karim Sow
|1
|0.06
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Fabricio Oviedo
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.35
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.24
|Шуиар Мунир
|3
|0.18
|Катич Никола
|2
|0.12
|Красничи Бледиан
|2
|0.12
|Окита Жонатан
|1
|0.06
|Гомез Мариано
|1
|0.06
|Эммануэль Умех
|1
|0.06
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.06
|Камбери Линдрит
|1
|0.06
|Joseph Saboko
|1
|0.06
|Око-Флекс Армостронг
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Бернед Антуан
|4
|0
|Муанга Кевин
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Raoul Giger
|3
|0
|Сене Кали
|3
|0
|Мендеш Диогу
|1
|1
|Teddy Okou
|2
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|2
|0
|Коба Куандреди
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|2
|Гомез Мариано
|5
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|1
|Конде Шейк
|4
|0
|Эммануэль Умех
|2
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Шуиар Мунир
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Африйе Дэниел
|2
|0
|Calixte Ligue
|2
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
6
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Цюрих
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
9
Лозанна
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Цюрих
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
4
24%
2
14%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
35%
3
21%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
4
36%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
25
24
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
5
20%
4
17%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
3
12%
6
25%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
6
24%
6
25%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
7
35%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
7
35%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Винтертур - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:1 Лозанна - Сьон 1:0 Винтертур - Лозанна 1:0
Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2
Цюрих
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Цюрих 4:1 Серветт - Цюрих 1:1
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2 Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3
Результаты матчей
Лозанна
Цюрих
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
4:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
53
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
79
79
511
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|4
|4
|29 - 20
|31
|2.
|16
|9
|2
|5
|39 - 17
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|27 - 24
|28
|4.
|3:0
|17
|8
|3
|6
|27 - 21
|27
|5.
|0:3
|17
|7
|6
|4
|24 - 23
|27
|6.
|17
|7
|5
|5
|29 - 27
|26
|7.
|17
|6
|5
|6
|24 - 21
|23
|8.
|16
|5
|6
|5
|26 - 22
|21
|9.
|17
|5
|5
|7
|23 - 28
|20
|10.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|11.
|16
|3
|3
|10
|12 - 35
|12
|12.
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|5.
|9
|4
|4
|1
|17 - 9
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|0:3
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|12.
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|15 - 15
|12
|4.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|6.
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|8.
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|9.
|3:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|12.
|8
|0
|2
|6
|6 - 21
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Лугано
|Штеффен Ренато
|7 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6