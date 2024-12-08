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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 7038
Лозанна
3:0
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
15' Гол
Коба Куандреди
21' Желтая карточка
Маркезано Антонио
27' Желтая карточка
Африйе Дэниел
2:0
64' Гол
Айдини Альбан
3:0
73' Гол
Айдини Альбан
90'+3

Ход матча

15'
Коба Куандреди
(Айдини Альбан)
1:0
21'
 
Маркезано Антонио
27'
 
Африйе Дэниел
40'
 
Око-Флекс Армостронг
Консейсау Родригу
46'
 
Мэтью Ифиний
Конде Шейк
62'
Teddy Okou
Де ла Фуэнте Конрад
 
64'
Айдини Альбан
(Саншеш Алвин)
2:0
71'
 
Окита Жонатан
Африйе Дэниел
71'
 
Joseph Saboko
Тошич Неманья
73'
Айдини Альбан
(Саншеш Алвин)
3:0
78'
Кустодио Оливье
Коба Куандреди
 
78'
Fabricio Oviedo
Айдини Альбан
 
78'
 
Камбери Линдрит
Гомез Мариано
89'
Польстер Мануэль
Поати Морган
 
89'
Мендеш Диогу
Роше Джейми
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 351 Количество передач 322
  • 51 Владение мячом, % 49
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
14
Муанга
Кевин
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
5
Коба
Куандреди
11
Диабате
Фуссейни
7
Айдини
Альбан
23
Де
ла
Фуэнте
Конрад
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
26
Jahnoah
Markelo
3
Тошич
Неманья
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
27
Консейсау
Родригу
18
Африйе
Дэниел
Лозанна
4-3-3
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Лозанна
Цюрих

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

29 матчей

20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
0:0
К
3:2
С
2:2
С
0:2
С
1:3
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
5:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
4:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
0:1
С
4:1
С
2:1

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.4
0.79

Среднее время на гол

64
114

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

2.36
1.27

Среднее время на гол

38
71

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

1.86
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

48
87

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.29
Диабате Фуссейни 4 0.24
Teddy Okou 4 0.24
Айдини Альбан 4 0.24
Дюссенн Ноэ 3 (2) 0.18
Сене Кали 2 0.12
Бернед Антуан 1 0.06
Коба Куандреди 1 0.06
Муанга Кевин 1 0.06
Karim Sow 1 0.06
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Fabricio Oviedo 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.35
Маркезано Антонио 4 (2) 0.24
Шуиар Мунир 3 0.18
Катич Никола 2 0.12
Красничи Бледиан 2 0.12
Окита Жонатан 1 0.06
Гомез Мариано 1 0.06
Эммануэль Умех 1 0.06
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.06
Камбери Линдрит 1 0.06
Joseph Saboko 1 0.06
Око-Флекс Армостронг 0 0
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Бернед Антуан 4 0
Муанга Кевин 4 0
Karim Sow 4 0
Raoul Giger 3 0
Сене Кали 3 0
Мендеш Диогу 1 1
Teddy Okou 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Коба Куандреди 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Летица Карло 1 0
Польстер Мануэль 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 2
Гомез Мариано 5 0
Крюезиу Мирлинд 3 1
Конде Шейк 4 0
Эммануэль Умех 2 1
Окита Жонатан 3 0
Шуиар Мунир 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Маркезано Антонио 2 0
Катич Никола 2 0
Африйе Дэниел 2 0
Calixte Ligue 2 0
Камбери Линдрит 1 0
Красничи Бледиан 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0

Результаты матчей

Лозанна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
6
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Цюрих
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
9
Лозанна
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Цюрих
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
5
25%
2
14%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

28
24
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
6
21%
4
17%
1-15
5
18%
3
13%
16-30
3
11%
6
25%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
6
21%
6
25%
76-90

Пропущено

20
23
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
7
30%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
7
35%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Винтертур - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:1 Лозанна - Сьон 1:0 Винтертур - Лозанна 1:0
Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2
Цюрих
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Цюрих 4:1 Серветт - Цюрих 1:1
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2 Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3

Результаты матчей

Лозанна
Цюрих

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
3 раза 33%
4:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
6
5
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
5
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
7
10
6
11
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 4 4 29 - 20 31
2.
Серветт
 1:0 17 9 4 4 28 - 24 31
3.
Базель
 0:1 17 9 2 6 39 - 18 29
4.
Лозанна
 17 8 3 6 27 - 21 27
5.
Цюрих
 17 7 6 4 24 - 23 27
6.
Люцерн
 17 7 5 5 29 - 27 26
7.
Санкт-Галлен
 1:0 17 6 6 5 27 - 22 24
8.
Сьон
 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Янг Бойз
 17 5 5 7 23 - 28 20
10.
Ивердон
 17 4 5 8 16 - 27 17
11.
Винтертур
 0:1 17 3 3 11 12 - 36 12
12.
Грасcхоппер
 17 2 6 9 16 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Серветт
 1:0 9 6 2 1 17 - 12 20
3.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
4.
Базель
 0:1 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Сьон
 9 4 4 1 17 - 9 16
6.
Санкт-Галлен
 1:0 9 4 4 1 16 - 8 16
7.
Янг Бойз
 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Люцерн
 9 4 2 3 14 - 12 14
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 0:1 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 9 1 5 3 12 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 9 4 2 3 13 - 15 14
2.
Базель
 0:1 9 4 1 4 24 - 11 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Лугано
 9 3 3 3 11 - 12 12
5.
Серветт
 1:0 8 3 2 3 11 - 12 11
6.
Санкт-Галлен
 1:0 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ивердон
 9 1 4 4 8 - 14 7
9.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
10.
Янг Бойз
 9 1 3 5 9 - 17 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 0:1 9 0 2 7 6 - 22 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 10
Лугано Штеффен Ренато 7 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
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Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 5
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
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