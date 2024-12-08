Тур: 16. Стадион: Джованни Цини.
Ход матча
2'
41'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Насти МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Видо ЛукаНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
80 Natan Girma
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Кремонезе
Реджана
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
0.86
Среднее время на гол
45
105
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.67
Среднее время на гол
70
135
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.62
0.77
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
117
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|6 (1)
|0.38
|Коллоколо Микеле
|4
|0.25
|Бонаццоли Федерико
|3
|0.19
|Серникола Леонардо
|2
|0.13
|Насти Марко
|2
|0.13
|Йонсен Деннис
|1
|0.06
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.06
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.06
|Де Лука Мануэль
|1
|0.06
|Антов Валентин
|1
|0.06
|Барбьери Томмазо
|1
|0.06
|Вандепутте Яри
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Раванелли Лука
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|3
|0.19
|Портанова Маноло
|3
|0.19
|Видо Лука
|2 (1)
|0.13
|Гондо Седрик
|2 (1)
|0.13
|Matteo Maggio
|1
|0.06
|Петтинари Стефано
|1
|0.06
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.06
|Серсанти Алессандро
|1
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.06
|Штулац Лео
|0
|0
|Маррас Мануэль
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Барбьери Томмазо
|3
|0
|Пикель Шарль
|1
|1
|Лочошвили Лука
|1
|1
|Васкес Франко
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
|Квальята Джакомо
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Вергара Антонио
|4
|0
|Оквонкво Орджи
|3
|0
|Мерони Андреа
|3
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Серсанти Алессандро
|3
|0
|Natan Girma
|3
|0
|Чигарини Лука
|2
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Штулац Лео
|2
|0
|Гондо Седрик
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|2
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Кремонезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Реджана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
14
9
Кремонезе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Реджана
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
80%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
25%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Пропущено
10
9
9 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
4
40%
4
44%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
4
17%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
5
22%
6
40%
76-90
Пропущено
17
17
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
6
35%
2
12%
16-30
5
29%
29%
5
29%
29%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Зюйдтироль - Кремонезе 0:4 Кремонезе - Фрозиноне 1:0 Мантуя - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пиза 1:3
Модена - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Салернитана 2:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2
Реджана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реджана - Сассуоло 0:2 Чезена - Реджана 1:1 Реджана - Катанзаро 2:2 Бари - Реджана 2:2
Реджана - Козенца 0:1 Палермо - Реджана 2:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1
Результаты матчей
Кремонезе
Реджана
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
62
16
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
78
510
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|3:0
|16
|9
|6
|1
|25 - 10
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|28 - 17
|32
|4.
|0:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 18
|24
|5.
|16
|5
|9
|2
|20 - 14
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|16
|5
|7
|4
|17 - 19
|22
|8.
|16
|5
|6
|5
|16 - 13
|21
|9.
|1:1
|16
|5
|5
|6
|20 - 22
|20
|10.
|16
|4
|8
|4
|16 - 17
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|14 - 19
|19
|12.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|15 - 18
|18
|13.
|16
|4
|6
|6
|16 - 20
|18
|14.
|1:1
|16
|2
|12
|2
|19 - 17
|18
|15.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|16.
|16
|4
|5
|7
|18 - 24
|17
|17.
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|12 - 21
|16
|19.
|0:3
|16
|3
|5
|8
|11 - 25
|14
|20.
|16
|4
|1
|11
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|1:1
|9
|2
|6
|1
|13 - 9
|12
|10.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|6 - 8
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|16.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|0:3
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|3.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|5.
|3:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|10.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|11.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|0:3
|9
|3
|0
|6
|7 - 18
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|14.
|1:1
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|8
|2
|0
|6
|6 - 13
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|8 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|7
|Чезена
|Кало Джакомо
|7
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 5