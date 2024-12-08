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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Кремонезе
0:2
Конец матча
Реджана
0'
0:1
2' Гол
Вергара Антонио
41' Желтая карточка
Лочошвили Лука
66' Желтая карточка
Васкес Франко
79' Желтая карточка
Lorenzo Ignacchiti
83' Желтая карточка
Либутти Лоренцо
86' Желтая карточка
Барди Франческо
0:2
90' Гол
Видо Лука
90' Желтая карточка
Антов Валентин
90'+8

Ход матча

2'
0:1
Вергара Антонио
(Портанова Маноло)
13'
Де Лука Мануэль
Бонаццоли Федерико
 
36'
Дзанимачча Лука
Пикель Шарль
 
41'
Лочошвили Лука
 
46'
Йонсен Деннис
Буонаюто Кристиан
 
46'
 
Lorenzo Ignacchiti
Рейнхарт Тобиас
66'
Васкес Франко
 
69'
 
Видо Лука
Петтинари Стефано
70'
Насти Марко
Васкес Франко
 
70'
Майер Жан
Кастаньетти Микеле
 
77'
 
Natan Girma
Вергара Антонио
77'
 
Кабаши Элвис
Портанова Маноло
79'
 
Lorenzo Ignacchiti
83'
 
Либутти Лоренцо
86'
 
Барди Франческо
90'
0:2
Видо Лука
(Natan Girma)
90'
Антов Валентин
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 537 Количество передач 257
  • 68 Владение мячом, % 32
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
44
Лочошвили
Лука
18
Коллоколо
Микеле
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
17
Серникола
Леонардо
90
Бонаццоли
Федерико
20
Васкес
Франко
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
13
Мерони
Андреа
44
Lorenzo
Lucchesi
17
Либутти
Лоренцо
90
Портанова
Маноло
16
Рейнхарт
Тобиас
5
Серсанти
Алессандро
7
Маррас
Мануэль
23
Петтинари
Стефано
30
Вергара
Антонио
Кремонезе
3-5-2
Реджана
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Реджана

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:2
СB
3:0
СB
1:1
ЛП
2:1
ЛП
1:0
ППД
2:0
ППД
1:2
ППД
0:1
СCA
3:0
СCA
3:2
СCA
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
0.86

Среднее время на гол

45
105

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.67

Среднее время на гол

70
135

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.62
0.77

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
117

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 6 (1) 0.38
Коллоколо Микеле 4 0.25
Бонаццоли Федерико 3 0.19
Серникола Леонардо 2 0.13
Насти Марко 2 0.13
Йонсен Деннис 1 0.06
Буонаюто Кристиан 1 0.06
Кастаньетти Микеле 1 0.06
Де Лука Мануэль 1 0.06
Антов Валентин 1 0.06
Барбьери Томмазо 1 0.06
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Раванелли Лука 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 3 0.19
Портанова Маноло 3 0.19
Видо Лука 3 (1) 0.19
Гондо Седрик 2 (1) 0.13
Matteo Maggio 1 0.06
Петтинари Стефано 1 0.06
Рейнхарт Тобиас 1 0.06
Серсанти Алессандро 1 0.06
Lorenzo Lucchesi 1 0.06
Штулац Лео 0 0
Маррас Мануэль 0 0
Natan Girma 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лочошвили Лука 2 1
Васкес Франко 3 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Вандепутте Яри 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Антов Валентин 3 0
Насти Марко 3 0
Барбьери Томмазо 3 0
Пикель Шарль 1 1
Майер Жан 2 0
Бьянкетти Маттео 2 0
Бонаццоли Федерико 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Чеккерини Федерико 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Раванелли Лука 1 0
Моретти Лоренцо 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маррас Мануэль 4 0
Вергара Антонио 4 0
Оквонкво Орджи 3 0
Мерони Андреа 3 0
Портанова Маноло 3 0
Серсанти Алессандро 3 0
Lorenzo Ignacchiti 3 0
Natan Girma 3 0
Чигарини Лука 2 0
Барди Франческо 2 0
Сампиризи Марио 2 0
Родзио Паоло 2 0
Штулац Лео 2 0
Гондо Седрик 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Matteo Maggio 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Либутти Лоренцо 1 0
Lorenzo Lucchesi 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Кремонезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

14
9
Кремонезе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
6% (1)
69% (11)
Реджана
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
71%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
25%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

10
9
9 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
4
40%
4
44%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
17%
3
18%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
5
22%
2
12%
61-75
5
22%
7
41%
76-90

Пропущено

19
17
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
11%
2
12%
1-15
6
32%
2
12%
16-30
5
26%
5
29%
29%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Зюйдтироль - Кремонезе 0:4 Кремонезе - Фрозиноне 1:0 Мантуя - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пиза 1:3
Модена - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Салернитана 2:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2
Реджана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реджана - Сассуоло 0:2 Чезена - Реджана 1:1 Реджана - Катанзаро 2:2 Бари - Реджана 2:2
Реджана - Козенца 0:1 Палермо - Реджана 2:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1

Результаты матчей

Кремонезе
Реджана

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
2
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 0:0 16 10 5 1 31 - 12 35
2.
Специя
 16 9 6 1 27 - 10 33
3.
Пиза
 16 9 5 2 28 - 17 32
4.
Кремонезе
 16 7 3 6 23 - 19 24
5.
Бари
 16 5 9 2 20 - 14 24
6.
Чезена
 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
8.
Палермо
 16 5 6 5 16 - 13 21
9.
Козенца
 16 4 8 4 16 - 17 20
10.
Катанзаро
 16 3 11 2 20 - 17 20
11.
Брешия
 16 5 4 7 20 - 23 19
12.
Каррарезе
 16 5 4 7 14 - 19 19
13.
Сампдория
 0:0 16 4 6 6 20 - 22 18
14.
Реджана
 16 4 6 6 16 - 18 18
15.
Мантуя
 16 4 6 6 16 - 20 18
16.
Салернитана
 16 4 5 7 18 - 24 17
17.
Модена
 16 3 8 5 20 - 21 17
18.
Фрозиноне
 16 3 7 6 12 - 21 16
19.
Читтаделла
 16 3 5 8 11 - 27 14
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Сассуоло
 0:0 8 5 2 1 16 - 6 17
4.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
5.
Каррарезе
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Мантуя
 8 4 3 1 9 - 6 15
7.
Катанзаро
 9 3 5 1 14 - 9 14
8.
Бари
 9 3 5 1 12 - 10 14
9.
Модена
 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
11.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
13.
Кремонезе
 8 3 2 3 7 - 9 11
14.
Козенца
 9 2 4 3 6 - 8 10
15.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 0:0 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 0:0 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Пиза
 8 4 2 2 12 - 10 14
3.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Сампдория
 0:0 9 2 4 3 14 - 15 10
10.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
11.
Читтаделла
 9 3 0 6 7 - 20 9
12.
Брешия
 8 2 2 4 6 - 10 8
13.
Фрозиноне
 8 2 2 4 5 - 11 8
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
16.
Салернитана
 8 1 3 4 6 - 12 6
17.
Чезена
 8 1 2 5 8 - 12 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 8 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 7
Чезена Кало Джакомо 7
Чезена Каргбо Аугустус 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Антов Валентин получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Натан Гирма сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Видо Лука бьет в цель!
  • 86'
    Барди Франческо получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Либутти Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Lorenzo Ignacchiti получил желтую карточку от судьи
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Кремонезе 0:2 Реджана онлайн

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