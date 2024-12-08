Тур: 15. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ход матча
37'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Айю
Джордан
26
Аяри
Ясин
22
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айю ДжорданПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
17 Чодури ХамзаПолузащитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниПолузащитник
-
17 Минте ЯнкубаПолузащитник
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лестер
Брайтон
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
0.83
Среднее время на гол
52
108
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.09
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
82
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|5 (1)
|0.33
|Буонанотте Факундо
|4
|0.27
|Айю Джордан
|3 (1)
|0.2
|Джастин Джеймс
|2
|0.13
|Мавидиди Стефи
|2
|0.13
|Эль-Ханнус Билаль
|1
|0.07
|Фас Ваут
|1
|0.07
|Дака Патсон
|1
|0.07
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Макатир Кейси
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|6
|0.4
|Педро Жоао
|4
|0.27
|Митома Каору
|3
|0.2
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.13
|Балеба Карлос
|2
|0.13
|Лемпти Тарик
|1
|0.07
|Адингра Симон
|1
|0.07
|Минте Янкуба
|1
|0.07
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.07
|О'Райли Мэттью
|1
|0.07
|Фергюсон Эван
|1
|0.07
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.07
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонанотте Факундо
|5
|0
|Варди Джейми
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Сумаре Бубакари
|4
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Уинкс Гарри
|3
|0
|Скипп Оливер
|3
|0
|Стив Купер
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|Джастин Джеймс
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балеба Карлос
|3
|1
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Fabian Huerzeler
|2
|1
|Роша Игор II
|3
|0
|Данк Льюис
|3
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Аяри Ясин
|2
|0
|Минте Янкуба
|2
|0
|Хиншелвуд Джек
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|О'Райли Мэттью
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брайтон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
6
Лестер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
6
12
Лестер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Брайтон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
6
38%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
1
0%
0%
Забито
21
24
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
1
5%
3
13%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
6
29%
1
4%
61-75
5
24%
6
25%
76-90
Пропущено
26
19
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
12%
2
11%
1-15
9
35%
4
21%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
3
12%
4
21%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лестер - Вест Хэм 3:1 Брентфорд - Лестер 4:1 Лестер - Челси 1:2 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Ипсвич - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фулхэм - Брайтон 3:1 Брайтон - Саутгемптон 1:1 Борнмут - Брайтон 1:2 Брайтон - Манчестер Сити 2:1
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4
Результаты матчей
Лестер
Брайтон
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лестер
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
52
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
410
86
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 21
|27
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|6.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 23
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|31 - 28
|23
|10.
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 20
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|28 - 15
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|18.
|1:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 14
|22
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|0:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|8.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|18.
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 12
|14
|4.
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|13 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|10
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|9 (2)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Саутгемптон
|Даунс Флинн
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер 0:1 Брайтон
Исход игры
Лестер
41% (48)
Ничья
23.9% (28)
Брайтон
35% (41)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (76)
Меньше
32.14% (36)
Обе команды забьют
Да
89.29% (100)
Нет
10.71% (12)
Популярный счёт
2:1 Лестер
29.9% (35)
1:2 Брайтон
29.1% (34)
1:1 Ничья
20.5% (24)
1:0 Лестер
4.3% (5)
0:1 Брайтон
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Лестер
2.6% (3)
1:3 Брайтон
1.7% (2)
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