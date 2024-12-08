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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Лестер
0:1
Первый тайм: 45+'
Брайтон
0'
0:1
37' Гол
Лемпти Тарик
41' Желтая карточка
Балеба Карлос

Ход матча

37'
0:1
Лемпти Тарик
(Эступиньян Первис)
41'
 
Балеба Карлос

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 117
Лестер 41% (48)
X 23.9% (28)
Брайтон 35% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лестер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
4
Коуди
Конор
23
Вестергор
Янник
16
Кристиансен
Виктор
6
Ндиди
Уилфред
24
Сумаре
Бубакари
35
Макатир
Кейси
11
Эль-Ханнус
Билаль
18
Айю
Джордан
9
Варди
Джейми
1
Вербрюгген
Барт
2
Лемпти
Тарик
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
14
Рюттер
Жоржиньо
26
Аяри
Ясин
20
Балеба
Карлос
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
9
Педро
Жоао
Лестер
4-2-3-1
Брайтон
4-4-2

История личных встреч

Лестер
Брайтон

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
1:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Ч
1:4
Ч
3:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
0.83

Среднее время на гол

52
108

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
82

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 5 (1) 0.33
Буонанотте Факундо 4 0.27
Айю Джордан 3 (1) 0.2
Джастин Джеймс 2 0.13
Мавидиди Стефи 2 0.13
Эль-Ханнус Билаль 1 0.07
Фас Ваут 1 0.07
Дака Патсон 1 0.07
Ндиди Уилфред 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Фатаву Абдул 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Макатир Кейси 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.4
Педро Жоао 4 0.27
Митома Каору 3 0.2
Рюттер Жоржиньо 2 0.13
Балеба Карлос 2 0.13
Лемпти Тарик 1 0.07
Адингра Симон 1 0.07
Минте Янкуба 1 0.07
Кадыоглу Ферди 1 0.07
О'Райли Мэттью 1 0.07
Фергюсон Эван 1 0.07
Хиншелвуд Джек 1 0.07
Эступиньян Первис 0 0
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонанотте Факундо 5 0
Варди Джейми 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Сумаре Бубакари 4 0
Айю Джордан 3 0
Уинкс Гарри 3 0
Скипп Оливер 3 0
Стив Купер 3 0
Фас Ваут 2 0
Мавидиди Стефи 2 0
Джастин Джеймс 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балеба Карлос 3 1
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Fabian Huerzeler 2 1
Роша Игор II 3 0
Данк Льюис 3 0
Эступиньян Первис 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Аяри Ясин 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
О'Райли Мэттью 1 0
Виффер Матс 1 0

Результаты матчей

Лестер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брайтон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
6
Лестер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

6
12
Лестер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Брайтон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
6
38%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
1
0%
0%

Забито

21
24
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
1
5%
3
13%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
6
29%
1
4%
61-75
5
24%
6
25%
76-90

Пропущено

26
19
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
12%
2
11%
1-15
9
35%
4
21%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
3
12%
4
21%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лестер - Вест Хэм 3:1 Брентфорд - Лестер 4:1 Лестер - Челси 1:2 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Ипсвич - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фулхэм - Брайтон 3:1 Брайтон - Саутгемптон 1:1 Борнмут - Брайтон 1:2 Брайтон - Манчестер Сити 2:1
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4

Результаты матчей

Лестер
Брайтон

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лестер
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
5
2
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
8
6
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 0:1 Заявка 15 8 4 3 28 - 15 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 8 3 4 27 - 21 27
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 18 25
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 23 - 23 25
9.
Брентфорд
 Заявка 15 7 2 6 31 - 28 23
10.
Борнмут
 0:1 Заявка 15 6 3 6 21 - 20 21
11.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 21 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 0:1 Заявка 15 3 4 8 19 - 29 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
18.
Ипсвич
 1:0 Заявка 15 2 6 7 14 - 25 12
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 8 7 1 0 26 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 0:1 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Фулхэм
 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8.
Борнмут
 0:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9.
Брайтон
 1:0 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 0:1 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
18.
Ипсвич
 1:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 4 2 2 11 - 12 14
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5.
Арсенал
 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Манчестер Сити
 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
11.
Борнмут
 0:1 Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Ипсвич
 1:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 0:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 10
Челси Палмер Коул 9 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Саутгемптон Даунс Флинн 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Весь список
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    • До матча
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    Прогнозы 117
    Лестер 41% (48)
    X 23.9% (28)
    Брайтон 35% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Брайтон
    4.96
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    5.90
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    1.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 0:1 Брайтон

    Исход игры
    Лестер
    41% (48)
    Ничья
    23.9% (28)
    Брайтон
    35% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (76)
    Меньше
    32.14% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (100)
    Нет
    10.71% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    29.9% (35)
    1:2 Брайтон
    29.1% (34)
    1:1 Ничья
    20.5% (24)
    1:0 Лестер
    4.3% (5)
    0:1 Брайтон
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Лестер
    2.6% (3)
    1:3 Брайтон
    1.7% (2)
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