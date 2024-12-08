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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Лестер
2:2
Конец матча
Брайтон
0'
0:1
37' Гол
Лемпти Тарик
41' Желтая карточка
Балеба Карлос
74' Желтая карточка
Виффер Матс
0:2
79' Гол
Минте Янкуба
1:2
86' Гол
Варди Джейми
87' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
2:2
90' Гол
Рид Бобби
90'+7

Ход матча

37'
0:1
Лемпти Тарик
(Эступиньян Первис)
41'
 
Балеба Карлос
46'
 
Виффер Матс
Балеба Карлос
52'
Скипп Оливер
Ндиди Уилфред
 
62'
Мавидиди Стефи
Айю Джордан
 
62'
Рид Бобби
Макатир Кейси
 
70'
 
Минте Янкуба
Педро Жоао
71'
 
О'Райли Мэттью
Аяри Ясин
71'
 
Уэлбек Данни
Фергюсон Эван
74'
 
Виффер Матс
79'
0:2
Минте Янкуба
81'
Фас Ваут
Вестергор Янник
 
81'
Дака Патсон
Эль-Ханнус Билаль
 
86'
Варди Джейми
1:2
87'
Сумаре Бубакари
 
89'
 
Роша Игор
Митома Каору
90'
Рид Бобби
(Варди Джейми)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 501 Количество передач 414
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 117
Лестер 41% (48)
X 23.9% (28)
Брайтон 35% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
4
Коуди
Конор
23
Вестергор
Янник
16
Кристиансен
Виктор
6
Ндиди
Уилфред
24
Сумаре
Бубакари
35
Макатир
Кейси
11
Эль-Ханнус
Билаль
18
Айю
Джордан
9
Варди
Джейми
1
Вербрюгген
Барт
2
Лемпти
Тарик
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
14
Рюттер
Жоржиньо
26
Аяри
Ясин
20
Балеба
Карлос
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
9
Педро
Жоао
Лестер
4-2-3-1
Брайтон
4-4-2

История личных встреч

Лестер
Брайтон

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
1:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Ч
1:4
Ч
3:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
0.83

Среднее время на гол

52
108

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
82

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 6 (1) 0.4
Буонанотте Факундо 4 0.27
Айю Джордан 3 (1) 0.2
Джастин Джеймс 2 0.13
Мавидиди Стефи 2 0.13
Эль-Ханнус Билаль 1 0.07
Рид Бобби 1 0.07
Фас Ваут 1 0.07
Дака Патсон 1 0.07
Ндиди Уилфред 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Фатаву Абдул 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Макатир Кейси 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.4
Педро Жоао 4 0.27
Митома Каору 3 0.2
Рюттер Жоржиньо 2 0.13
Балеба Карлос 2 0.13
Минте Янкуба 2 0.13
Лемпти Тарик 1 0.07
Адингра Симон 1 0.07
Кадыоглу Ферди 1 0.07
О'Райли Мэттью 1 0.07
Фергюсон Эван 1 0.07
Хиншелвуд Джек 1 0.07
Эступиньян Первис 0 0
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 5 0
Буонанотте Факундо 5 0
Варди Джейми 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Айю Джордан 3 0
Уинкс Гарри 3 0
Скипп Оливер 3 0
Стив Купер 3 0
Фас Ваут 2 0
Мавидиди Стефи 2 0
Джастин Джеймс 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балеба Карлос 3 1
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Fabian Huerzeler 2 1
Роша Игор II 3 0
Данк Льюис 3 0
Эступиньян Первис 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Виффер Матс 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Аяри Ясин 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
О'Райли Мэттью 1 0

Результаты матчей

Лестер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Брайтон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
8
Лестер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

6
12
Лестер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Брайтон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
9%
4
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
6
38%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
1
0%
0%

Забито

23
26
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
1
4%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
6
26%
1
4%
61-75
7
30%
7
27%
76-90

Пропущено

28
21
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
11%
2
10%
1-15
9
32%
4
19%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
4
14%
6
29%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лестер - Вест Хэм 3:1 Брентфорд - Лестер 4:1 Лестер - Челси 1:2 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Ипсвич - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фулхэм - Брайтон 3:1 Брайтон - Саутгемптон 1:1 Борнмут - Брайтон 1:2 Брайтон - Манчестер Сити 2:1
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4

Результаты матчей

Лестер
Брайтон

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лестер
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
5
2
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
9
6
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
3.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 8 3 4 27 - 21 27
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 18 25
6.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 23 - 23 25
7.
Борнмут
 Заявка 15 7 3 5 23 - 20 24
8.
Брайтон
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
9.
Брентфорд
 Заявка 15 7 2 6 31 - 28 23
10.
Фулхэм
 Заявка 15 6 5 4 22 - 20 23
11.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 21 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 15 3 5 7 21 - 30 14
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 8 7 1 0 26 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6.
Фулхэм
 Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8.
Борнмут
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 4 2 2 11 - 12 14
4.
Арсенал
 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
6.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
7.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
10.
Ньюкасл
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 10
Челси Палмер Коул 9 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Фулхэм Лукич Саша 6
Челси Кукурелья Марк 6
Саутгемптон Даунс Флинн 6
Челси Фофана Уэсли 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Мавидиди Стефи из команды Лестер заходит слишком далеко, он валит Виффер Матс.
  • 93'
    Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Варди Джейми сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О О Л - Рид Бобби из команды Лестер легко посылает мяч в пустые ворота правой! Рид Бобби легко с этим справился!
  • 91'
    Варди Джейми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Мавидиди Стефи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Лестер 41% (48)
    X 23.9% (28)
    Брайтон 35% (41)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 2:2 Брайтон

    Исход игры
    Лестер
    41% (48)
    Ничья
    23.9% (28)
    Брайтон
    35% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (76)
    Меньше
    32.14% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (100)
    Нет
    10.71% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    29.9% (35)
    1:2 Брайтон
    29.1% (34)
    1:1 Ничья
    20.5% (24)
    1:0 Лестер
    4.3% (5)
    0:1 Брайтон
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Лестер
    2.6% (3)
    1:3 Брайтон
    1.7% (2)
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