Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Идет дождь, трудные условия для игроков.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Кристиансен Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кристиансен Виктор из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Джастин Джеймс нанес удар головой, но Барт Вербрюгген спокойно отбил мяч.

44' Кристиансен Виктор из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Удар от ворот произведет Лестер

41' Балеба Карлос получил желтую карточку от судьи

40' Тарик Лэмпти из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Отличная индивидуальная работа от Тарик Лэмпти, гол забит с изяществом.

37' Г О О О О Л - Тарик Лэмпти из команды Брайтон левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

37' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Лестер

36' Митома Каору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Жуан Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Рюттер Жоржиньо из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Рюттер Жоржиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хорошую попытку сделал Фергюсон Эван . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Аяри Ясин из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Эступиньян Первис бьет со штрафного в створ, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

29' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Эступиньян Первис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Аяри Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Эступиньян Первис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Эступиньян Первис . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Аяри Ясин пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

15' Кристиансен Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Удар от ворот произведет Лестер

14' Жуан Педру из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

14' Тарик Лэмпти из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Лестер

11' Удар от ворот произведет Лестер

11' Митома Каору из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Джастин Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Брайтон

9' Айю Джордан из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Рюттер Жоржиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Тарик Лэмпти задерживает мяч рукой

6' Удар от ворот произведет Лестер

6' Эступиньян Первис не смог попасть в створ ударом издали

5' Рюттер Жоржиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Лестер

4' Удар от ворот произведет Брайтон

3' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брайтон начинает с центра поля