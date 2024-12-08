Тур: 16. Стадион: Никола Чераволо.
Ход матча
21'
30'
43'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сек ДембаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Zylyf Muca
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Катанзаро
Брешия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
45
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|9 (2)
|0.56
|Понтиссо Симоне
|3
|0.19
|Бьяши Томмазо
|2
|0.13
|Шитум Марио
|1
|0.06
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.06
|Бузо Николо
|1
|0.06
|Компаньон Маттиа
|1
|0.06
|Бонини Федерико
|0
|0
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Сек Демба
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.25
|Веррет Маттиас
|2
|0.13
|Ante Matej Juric
|2
|0.13
|Адорни Давиде
|2
|0.13
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.13
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.13
|Галацци Николас
|1
|0.06
|Коррадо Никколо
|1
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.06
|Олзер Джакомо
|1
|0.06
|Бесаджо Микеле
|1
|0.06
|Riccardo Fogliata
|1
|0.06
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Кистана Андреа
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Помпетти Марко
|2
|2
|Бригенти Николо
|4
|0
|Йемелло Пьетро
|3
|0
|Понтиссо Симоне
|3
|0
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Бонини Федерико
|3
|0
|Сконьямилло Стефано
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Filippo Pittarello
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Компаньон Маттиа
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Веррет Маттиас
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бесаджо Микеле
|4
|0
|Ante Matej Juric
|4
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Коррадо Никколо
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
2
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
6
10
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Брешия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
12
5
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
8%
1
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
6%
4
21%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
2
11%
5
26%
76-90
Пропущено
16
21
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
4
19%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
13%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сампдория - Катанзаро 3:3 Катанзаро - Мантуя 2:2 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Фрозиноне 0:0
Пиза - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0
Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брешия - Бари 1:1 Юве Стабия - Брешия 0:0 Брешия - Козенца 2:3 Сампдория - Брешия 0:1
Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0
Результаты матчей
Катанзаро
Брешия
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
69
510
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|3:0
|16
|9
|6
|1
|25 - 10
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|28 - 17
|32
|4.
|0:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 18
|24
|5.
|16
|5
|9
|2
|20 - 14
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|16
|5
|7
|4
|17 - 19
|22
|8.
|16
|5
|6
|5
|16 - 13
|21
|9.
|1:1
|16
|5
|5
|6
|20 - 22
|20
|10.
|16
|4
|8
|4
|16 - 17
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|14 - 19
|19
|12.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|15 - 18
|18
|13.
|16
|4
|6
|6
|16 - 20
|18
|14.
|1:1
|16
|2
|12
|2
|19 - 17
|18
|15.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|16.
|16
|4
|5
|7
|18 - 24
|17
|17.
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|12 - 21
|16
|19.
|0:3
|16
|3
|5
|8
|11 - 25
|14
|20.
|16
|4
|1
|11
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|1:1
|9
|2
|6
|1
|13 - 9
|12
|10.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|6 - 8
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|16.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|0:3
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|3.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|5.
|3:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|10.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|11.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|0:3
|9
|3
|0
|6
|7 - 18
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|14.
|1:1
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|8
|2
|0
|6
|6 - 13
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|8 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|7
|Чезена
|Кало Джакомо
|7
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 5