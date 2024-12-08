  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Катанзаро
2:1
Конец матча
Брешия
0'
0:1
20' Гол
Бьярнасон Биркир
30' Желтая карточка
Веррет Маттиас
1:1
43' Гол
Бьяши Томмазо
49' Желтая карточка
Бьярнасон Биркир
56' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
80' Желтая карточка
Бригенти Николо
88' Желтая карточка
Компаньон Маттиа
90' Желтая карточка
Леццерини Лука
2:1
90' Гол
Бонини Федерико
90'+11
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
7
Компаньон
Маттиа
8
Куцупиас
Илиас
10
Петриччоне
Якопо
20
Понтиссо
Симоне
70
Д'Аллесандро
Марко
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
19
Коррадо
Никколо
25
Бизоли
Димитри
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
8
Бьярнасон
Биркир
29
Боррелли
Дженнаро
Катанзаро
3-5-1-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Катанзаро
Брешия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
4:2
СB
1:1
СB
2:3

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
45

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 9 (2) 0.56
Понтиссо Симоне 3 0.19
Бьяши Томмазо 2 0.13
Бонини Федерико 1 0.06
Шитум Марио 1 0.06
Ла Мантия Андреа 1 0.06
Помпетти Марко 1 0.06
Бузо Николо 1 0.06
Компаньон Маттиа 1 0.06
Д'Аллесандро Марко 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Сек Демба 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 4 0.25
Веррет Маттиас 2 0.13
Ante Matej Juric 2 0.13
Адорни Давиде 2 0.13
Боррелли Дженнаро 2 0.13
Мончини Габриэле 2 (1) 0.13
Галацци Николас 1 0.06
Коррадо Никколо 1 0.06
Бьянки Флавио 1 0.06
Олзер Джакомо 1 0.06
Бесаджо Микеле 1 0.06
Riccardo Fogliata 1 0.06
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Кистана Андреа 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Помпетти Марко 2 2
Бригенти Николо 5 0
Йемелло Пьетро 3 0
Понтиссо Симоне 3 0
Петриччоне Якопо 3 0
Бонини Федерико 3 0
Сконьямилло Стефано 2 0
Антонини Матиас 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Filippo Pittarello 2 0
Шитум Марио 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Бузо Николо 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Сек Демба 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Веррет Маттиас 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бесаджо Микеле 4 0
Ante Matej Juric 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Бьярнасон Биркир 2 0
Пагера Фабрицио 2 0
Кистана Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 1 0
Яллоу Александр 1 0
Коррадо Никколо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Zylyf Muca 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
3
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

6
10
Катанзаро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Брешия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

14
6
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
1
17%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
5
50%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
5%
4
20%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
5
25%
3
15%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Пропущено

17
23
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
12%
4
17%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
12%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сампдория - Катанзаро 3:3 Катанзаро - Мантуя 2:2 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Фрозиноне 0:0
Пиза - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0
Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брешия - Бари 1:1 Юве Стабия - Брешия 0:0 Брешия - Козенца 2:3 Сампдория - Брешия 0:1
Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0

Результаты матчей

Катанзаро
Брешия

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
4
4
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 0:0 16 10 5 1 31 - 12 35
2.
Специя
 16 9 6 1 27 - 10 33
3.
Пиза
 16 9 5 2 28 - 17 32
4.
Кремонезе
 16 7 3 6 23 - 19 24
5.
Бари
 16 5 9 2 20 - 14 24
6.
Чезена
 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
8.
Палермо
 16 5 6 5 16 - 13 21
9.
Козенца
 16 4 8 4 16 - 17 20
10.
Катанзаро
 16 3 11 2 20 - 17 20
11.
Брешия
 16 5 4 7 20 - 23 19
12.
Каррарезе
 16 5 4 7 14 - 19 19
13.
Сампдория
 0:0 16 4 6 6 20 - 22 18
14.
Реджана
 16 4 6 6 16 - 18 18
15.
Мантуя
 16 4 6 6 16 - 20 18
16.
Салернитана
 16 4 5 7 18 - 24 17
17.
Модена
 16 3 8 5 20 - 21 17
18.
Фрозиноне
 16 3 7 6 12 - 21 16
19.
Читтаделла
 16 3 5 8 11 - 27 14
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Сассуоло
 0:0 8 5 2 1 16 - 6 17
4.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
5.
Каррарезе
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Мантуя
 8 4 3 1 9 - 6 15
7.
Катанзаро
 9 3 5 1 14 - 9 14
8.
Бари
 9 3 5 1 12 - 10 14
9.
Модена
 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
11.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
13.
Кремонезе
 8 3 2 3 7 - 9 11
14.
Козенца
 9 2 4 3 6 - 8 10
15.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 0:0 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 0:0 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Пиза
 8 4 2 2 12 - 10 14
3.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Сампдория
 0:0 9 2 4 3 14 - 15 10
10.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
11.
Читтаделла
 9 3 0 6 7 - 20 9
12.
Брешия
 8 2 2 4 6 - 10 8
13.
Фрозиноне
 8 2 2 4 5 - 11 8
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
16.
Салернитана
 8 1 3 4 6 - 12 6
17.
Чезена
 8 1 2 5 8 - 12 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 8 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 7
Чезена Кало Джакомо 7
Чезена Каргбо Аугустус 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Дикманн Лоренцо получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Бьярнасон Биркир получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Катанзаро 2:1 Брешия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный