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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Ипсвич
1:0
Перерыв
Борнмут
0'
12' Желтая карточка
Делап Лиам
16' Желтая карточка
Шмодикс Сэмми
1:0
21' Гол
Чаплин Конор
30' Желтая карточка
Ираола Андони

Ход матча

12'
Делап Лиам
 
16'
Шмодикс Сэмми
 
21'
Чаплин Конор
(Берджесс Кэмерон)
1:0
30'
 
Ираола Андони

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 145 Количество передач 187
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 115
Ипсвич 15.7% (18)
X 45.2% (52)
Борнмут 39.1% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ипсвич
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
18
Джонсон
Бен
26
О'Ши
Дара
15
Берджесс
Кэмерон
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
14
Тейлор
Джек
20
Хатчинсон
Омари
10
Чаплин
Конор
23
Шмодикс
Сэмми
19
Делап
Лиам
13
Аррисабалага
Кепа
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
2
Хёйсен
Дин
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
16
Тавернер
Маркус
19
Клюйверт
Джастин
24
Семеньо
Антуан
9
Эванилсон
Ипсвич
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Ипсвич
Борнмут

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
2:2
Ч
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 6 0.4
Шмодикс Сэмми 3 0.2
Дэвис Лейф 1 0.07
Морси Сэм 1 0.07
Чаплин Конор 1 0.07
Хирст Джордж 1 0.07
Хатчинсон Омари 1 0.07
Бёрнс Уэс 0 0
Берджесс Кэмерон 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клюйверт Джастин 5 (4) 0.33
Семеньо Антуан 4 0.27
Эванилсон 4 0.27
Тавернер Маркус 1 0.07
Кук Льюис 1 0.07
Керкез Милош 1 0.07
Синистерра Луис 1 0.07
Уттара Данго 1 0.07
Брукс Дэвид 1 0.07
Кристи Райан 1 0.07
Хёйсен Дин 1 0.07
Унал Энес 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Делап Лиам 4 0
Хатчинсон Омари 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Туанзебе Аксел 3 0
О'Ши Дара 3 0
Кларк Гарри 1 1
Шмодикс Сэмми 2 0
Тейлор Джек 2 0
Каюсте Йенс 2 0
Дэвис Лейф 2 0
Гривз Джейкоб 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Чаплин Конор 1 0
Хирст Джордж 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Джонсон Бен 1 0
Кларк Джек 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 5 0
Семеньо Антуан 5 0
Кук Льюис 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Смит Адам 3 0
Ираола Андони 3 0
Адамс Тайлер 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Забарный Илья 2 0
Керкез Милош 2 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Унал Энес 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Хёйсен Дин 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Борнмут
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
4
Ипсвич
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

3
9
Ипсвич
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Борнмут
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
40%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
5
38%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
29%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
50%
76-90

Забито

14
21
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
29%
3
14%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
5
36%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
7
33%
76-90

Пропущено

24
19
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
6
25%
2
11%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
5
21%
6
32%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
3
13%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Ноттингем Форест - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2
Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон - Борнмут 2:4 Борнмут - Брайтон 1:2 Брентфорд - Борнмут 3:2
Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1

Результаты матчей

Ипсвич
Борнмут

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 0:1 Заявка 15 8 4 3 28 - 15 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 8 3 4 27 - 21 27
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 18 25
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 23 - 23 25
9.
Брентфорд
 Заявка 15 7 2 6 31 - 28 23
10.
Борнмут
 0:1 Заявка 15 6 3 6 21 - 20 21
11.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 21 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 0:1 Заявка 15 3 4 8 19 - 29 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
18.
Ипсвич
 1:0 Заявка 15 2 6 7 14 - 25 12
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 8 7 1 0 26 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 0:1 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Фулхэм
 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8.
Борнмут
 0:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9.
Брайтон
 1:0 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 0:1 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
18.
Ипсвич
 1:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 4 2 2 11 - 12 14
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5.
Арсенал
 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Манчестер Сити
 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
11.
Борнмут
 0:1 Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Ипсвич
 1:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 0:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 10
Челси Палмер Коул 9 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 9 (2)
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Саутгемптон Даунс Флинн 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
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  • 47'
    Дэвис Лейф из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ипсвич: 47%, Борнмут: 53%.
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Шмодикс Сэмми. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 44'
    Кук Льюис задерживает мяч рукой
  • 44'
    О'Ши Дара из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 44'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Тавернер Маркус из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Portman Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 115
    Ипсвич 15.7% (18)
    X 45.2% (52)
    Борнмут 39.1% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ипсвич
    Ничья
    Борнмут
    4.20
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    3.90
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич 1:0 Борнмут

    Исход игры
    Ипсвич
    15.7% (18)
    Ничья
    45.2% (52)
    Борнмут
    39.1% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.5% (42)
    1:2 Борнмут
    21.7% (25)
    0:1 Борнмут
    10.4% (12)
    1:0 Ипсвич
    7% (8)
    2:1 Ипсвич
    7% (8)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    0:2 Борнмут
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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